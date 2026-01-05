Březí klisna nepřežila silvestrovskou noc. Zabil ji stres z petard, tvrdí chovatelka

Eva Streichsbierová
  13:22aktualizováno  13:22
O březí klisnu a její nenarozené hříbě přišli o silvestrovské noci chovatelé v Balinách u Velkého Meziříčí. Majitelka zvířete je přesvědčená, že klisna uhynula stresem z hluku při odpalování zábavní pyrotechniky v okolí farmy, kvůli kterému v noci několikrát volali policii. Rozhodla se proto podat trestní oznámení. Příčinu úhynu zvířete má objasnit pitva na veterinární klinice.
Legislativa sice před koncem loňského roku v Česku podstatně zpřísnila používání pyrotechniky, nicméně řada lidí se odpalování rachejtlí a ohňostrojů stejně nevzdala.

Rodina Vidlákových sice žije na samotě, zhruba čtyři kilometry od Velkého Meziříčí a pár set metrů od vesnice, ovšem jejich usedlost je zasazena do místa, kde je stručně řečeno všechno slyšet.

„Když dole někdo zařve, nebo jede traktor či motorka, tak to u nás slyšíme. To samé, když v Telečkově zabučí kráva. U nás se ten zvuk tříští,“ prozrazuje Kamila Vidláková, která se společně se svým manželem věnuje chovu netradičního plemene koní gypsian. „Je to kombinace irského coba a fríského koně. Přezdívá se mu stříbrný frís,“ vysvětluje.

Obce hledají místa pro novoroční ohňostroje. Radši opečme špekáčky, radí lidé

V novém roce se měla rodina těšit z narození hříběte od oblíbené klisny Nathalie. „Ona byla vytouženým výsledkem našeho chovu, sama jsem ji před čtyřmi lety rodila. Byla empatická, milá, trpělivá. Nemohli jsme se dočkat, až se jí narodí hříbě,“ říká majitelka.

Jenže přišel přelom roku a s ním i velmi smutná událost.

„Silvestra jsme tady zažili už mockrát, a vždycky jsme to s koňmi nějak ustáli, ale letos to bylo něco docela jiného. Tady v okolních vesnicích má chaty a chalupy plno lidí z Brna, tak si myslíme, že vzhledem k tomu, že odpalování pyrotechniky bylo v centrech zakázáno, tak si přijeli užít oslavy i s petardami na venkov. Během noci jsme hned několikrát volali policii, jaký to byl randál,“ popisuje Vidláková noc z 31. prosince 2025 na 1. ledna 2026.

Ani policie však nebyla schopná zasáhnout všude, podobných hlášení se objevovala spousta. „Chápu, že nemohli jezdit na dvacet míst zároveň. Policii z toho, co se stalo, taky neviním,“ hlásí chovatelka.

„Stála na místě, potila se a třásla se“

A co se tedy konkrétně stalo? „Nathalii byla z těch ran ve stresu, stála na místě, potila se a třásla se. Ještě v půl druhé jsme ji kontrolovali, a když jsme pak ráno v půl sedmé šli koně pustit ven, byla mrtvá. Měla tři a půl měsíce do porodu, přišli jsme o ni i o hříbátko,“ smutní Vidláková.

Společně s rodinou se rozhodla podat v souvislosti s úhynem klisny trestní oznámení. „Jelikož se jedná o zvíře nad 300 tisíc korun, bude se dělat pitva na veterinární klinice v Brně,“ prozrazuje majitelka uhynulé březí klisny.

Sama je přitom přesvědčená, že výsledek pouze potvrdí to, o čem je přesvědčená celá rodina - že klisna uhynula kvůli stresu z ohňostrojového veselí.

„Ten randál začal někdy ve čtvrt na dvanáct a skončil po jedné hodině. Volala jsem na manžela, ať se jde podívat na koně, protože bylo slyšet, že jsou neklidní, ale ať dává speciálně pozor na jednoho konkrétního hřebce. Křičela jsem na něj na vzdálenost padesát metrů, a stejně mě při tom rachotu neslyšel. A moje čtrnáctiletá dcera se mě ptala, jestli začala válka, protože to opravdu střílelo ze všech stran,“ připomíná inkriminovanou noc Vidláková.

Zjistili tři podvodné sbírky na koně

Moc šancí tomu, že by se podařilo najít viníky, nicméně nedává. „Vím, že koně mi nic a nikdo nevrátí. Ale přála bych si, aby příběh naší Nathalii přispěl k veškerému zákazu prodeje pyrotechniky. Protože tady nejde jen o koně, ale zvířata všeobecně. Všichni trpí pro něčí chvilkovou zábavu,“ poukazuje.

Zároveň také upozorňuje na podvodníky, kteří se chtějí na úhynu jejich kobylky obohatit. „Zjistili jsme, že bez našeho vědomí někdo založil tři sbírky. Nic z toho, co je v nich uvedeno, není pravda, nic takového jsme neiniciovali,“ vzkazuje Kamila Vidláková.

