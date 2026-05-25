Konference v Třebíči připomene 75 let babického případu

Třebíč připomene 75. výročí takzvaného babického případu konferencí Babice - rudá heydrichiáda. Bude 17. června, informovala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová. Události z července 1951 se na Třebíčsku staly ústředním motivem rozsáhlých perzekucí, při kterých byli k trestu smrti odsouzeni i faráři Václav Drbola a Jan Bula. Konferenci uspořádá město ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR) v třebíčském zámku.
Konference přístupná odborné i široké veřejnosti přiblíží fungování Státní bezpečnosti a represe v regionu, násilnou kolektivizaci či perzekuci církve. Promluví na ni i historici Jan Kalous, Michal Pehr nebo Jan Dvořák, který připomene komunistické perzekuce v obci Litoboř na Náchodsku. Měly sloužit jako odstrašení pro ty, kteří odmítali kolektivizaci. Za údajné napomáhání diverzantovi a na základě nepravdivých a nesmyslných obvinění se nakonec k soudu dostalo 18 lidí. Tři z obžalovaných byli v červnu 1952 popraveni, ostatní strávili desítky let ve vězení nebo museli pracovat v uranových dolech.
Součástí programu bude také prezentace výstavy dokumentů Archivu bezpečnostních složek či ukázky z původních soudních procesů.
Bulu, který byl farářem v Rokytnici nad Rokytnou, odsoudila komunistická justice k trestu smrti v listopadu 1951. V květnu 1952 byl na popravišti v Jihlavě v nedožitých 32 letech oběšen. Odsouzený byl spolu s dalšími deseti lidmi v souvislosti s vraždami v Babicích, i když v tu dobu už byl ve vězení. Záminkou bylo to, že ho v únoru 1951 navštívil spolužák z gymnázia Ladislav Malý, který pak 2. července zorganizoval střelbu v babické škole.
Ve vězení byl v době střelby i babický farář Václav Drbola. Zemřel na stejném místě jako později Bula už 3. srpna 1951.
Drbola a Bula se stali mučedníky církve. Loni podepsal papež Lev XIV. dekret o jejich blahořečení. Slavnost blahořečení se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti.