Kontroly hygieniků odhalily na Vysočině kosmetiku se zakázanými látkami

Za první pololetí letošního roku našli hygienici při svých kontrolách na Vysočině stovky kosmetických přípravků se zakázanými látkami Lilial a TPO. Kontrol v prodejnách udělali za šest měsíců 41. Přípravky musejí být staženy z prodeje a zlikvidovány. Přehled nebezpečných výrobků je dostupný na webu, uvedla mluvčí krajských hygieniků Jana Böhmová.
„Přestože je používání látky Lilial v kosmetických přípravcích zakázáno již od roku 2022, při kontrolách stále narážíme na výrobky, které tuto látku obsahují. Jen v prvním pololetí letošního roku jsme jich v maloobchodní síti odhalili 895,“ uvedl Šimon Veleba, ředitel odboru hygieny výživy, předmětů běžného užívání a hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice kraje Vysočina (KHSV).
Látka Lilial bývá v seznamu složek kosmetického výrobku uváděna pod názvem butylphenyl methylpropional. Kontroly se zaměřily také na látku trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO), jejíž používání v kosmetických přípravcích je v Evropské unii zakázáno od loňského září. "Pozitivní zprávou je, že výskyt látky TPO v maloobchodním prodeji byl zjištěn pouze v jednom případě. Na druhou stranu se jednalo o více než 400 kusů výrobků, což potvrzuje nutnost pokračovat v důsledných kontrolách trhu,“ dodala Vendula Kalábová, vedoucí oddělení předmětů běžného užívání KHSV.
Lilial je podle Böhmové syntetická vonná látka s charakteristickou květinovou vůní připomínající konvalinku nebo lilii. V minulosti byla běžnou součástí parfémů, deodorantů či vlasové kosmetiky. Zakázaná je kvůli možným alergickým reakcím a prokázané toxicitě pro reprodukci. Látka TOP může dráždit pokožku, vyvolávat alergické reakce a je také spojená s negativními účinky na reprodukční zdraví a vývoj plodu. Riziko vzniká zejména při kontaktu s pokožkou nebo při manipulaci s nevytvrzenými nehtovými gely. Ve většině kontrolovaných nehtových a kosmetických studií nebylo používání přípravků obsahujících TPO zjištěno, dodala Böhmová.