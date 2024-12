Havlíčkův Brod získá od církve kostel svaté Kateřiny, proti byl jen komunista

Převodem kostela se brodští zastupitelé v krátké době zabývali už podruhé. Poprvé se tak na žádost farnosti stalo před dvěma měsíci. Nyní, už se zpracovanými podklady a odhadem nákladů dalších oprav, záměr schválili. Zcela v majetku města bude kostel po dokončení administrativních úkonů během několika měsíců.

„Během posledních dvou měsíců proběhla řada jednání. Dokončení opravy jsme vyčíslili na 26 milionů korun, přičemž k běžnému užívání by stačila investice za deset milionů do střechy, fasády a podlahy. Nikam nespěcháme, kostel je zakonzervovaný, pokračovat v opravách nemusíme okamžitě,“ uvedla místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Jediným zastupitelem, který bezúplatný převod kostela nepodpořil a hlasoval proti, byl komunista Vladimír Frič. Nelíbilo se mu, že město má historickou památku převzít před dokončením opravy.

„Církev dostala majetek zpět od státu, k tomu peníze na jeho údržbu. Mrzí mě, že tady do církevního majetku musíme investovat my. Peníze by se přitom hodily jinde,“ prohlásil.

„Je to nejen církevní památka, ale také stavba, která je velmi významná z hlediska historie města. Rekonstrukce sice bude stát množství peněz, ale máme šanci na dotační tituly. Kostel si opravu zaslouží, a pokud na ni farnost prostředky nemá, je to úkol města,“ konstatovala zastupitelka a zároveň předsedkyně výboru pro cestovní ruch a kulturu Jana Fischerová (ODS). Výbor převzetí kostela jednoznačně podpořil.

Město snáze dosáhne na financování oprav

Převzetí kostela nabídla městu farnost letos v létě. „Kapacitní možnosti havlíčkobrodské farnosti nejsou takové, abychom mohli zajišťovat chod dalšího kostela. Myslíme si, že by město mohlo být lepším správcem. Nehledě na to, že by snáze mohlo získat prostředky na dokončení jeho oprav,“ vysvětlil tehdy děkan farnosti Oldřich Kučera.

Pondělním rozhodnutím zastupitelů podle něj role farnosti coby správce a hlavního investora oprav skončila. „Po této stránce opravdu končíme. V současnosti s městem dolaďujeme detaily samotného předání. Další kroky už budou na něm,“ vzkázal Kučera nyní. Farnost si pouze ponechala možnost čas od času a po dohodě s novým vlastníkem pořádat liturgické akce.

Předpokládáme podobné využití jako v kostele svaté Rodiny, tedy například koncerty, výstavy, přednášky, prohlídky, společenské i církevní akce. Tomáš Hermann jednatel Městského divadla a kina Ostrov Havlíčkův Brod

I když tak ještě nebylo definitivně stanoveno, kostel s největší pravděpodobností spadne do správy Městskému divadlu a kinu Ostrov (MDKO). To sídlí jen přes řeku a už nyní se stará také o chod klášterního kostela svaté Rodiny či Staré radnice.

„V rámci zastřešení kulturních a společenských akcí je možné naši činnost rozšířit i o budoucí správu kostela svaté Kateřiny. Předpokládáme podobné využití jako v kostele svaté Rodiny, tedy například koncerty, výstavy, přednášky, prohlídky, společenské i církevní akce. Dále zapojení do pravidelných akcí, jako je Noc kostelů či Dny evropského dědictví,“ prozradil ředitel MDKO Tomáš Hermann.

Kdy budou opravy pokračovat není jasné

Než k něčemu takovému dojde, bude město usilovat o dokončení oprav. Ty se ve větší míře rozeběhly pod taktovkou farnosti v roce 2018, odkdy bylo proinvestováno více než 8 milionů korun z různých zdrojů. Postupně jsou měněna okna, snesena byla stará střecha a nahrazena novou, obnovena byla věžička. Na restaurování je i vnitřní vybavení. Práce však zdaleka nebyly dokončeny.

Kdy budou pokračovat, není v tuto chvíli jasné. „Dokončení převodu několik měsíců potrvá, zřejmě nestihneme termíny žádostí o dotační tituly. Ale když kostel vydržel stát několik staletí, nějaký rok ještě počká,“ podotkla Rothbauerová.

„Pro příští rok ve schváleném rozpočtu nepočítáme na Kateřinu ani s jednou korunou. Je ale možné, že se to dle vývoje u jiných investic rozpočtovými úpravami změní, případně alespoň objednáme šindel na novou střechu. Tu chceme dokončit ze všeho nejdřív,“ dodal starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Epigram se na úpravách bude podílet dál

O obnovu památky dlouhodobě usiluje Spolek Epigram. Na dílčí opravy přispívá výtěžky z veřejných sbírek. Naposledy nechal restaurovat hodiny na věžičce. „Počítáme, že budeme i nadále administrovat veřejnou sbírku a pomáhat s rekonstrukcí i propagací památky,“ řekl už dříve jednatel spolku Vít Vodrážka. S pokračováním spolupráce počítá i město.

Kostel svaté Kateřiny je jednou z nejstarších památek v Havlíčkově Brodě. Pochází ze 13. století, kdy byl postaven jako kostel hornický mimo tehdejší městskou zástavbu u mostu přes Sázavu. Právě svatá Kateřina je patronkou horníků.

Desítky posledních let ho však církev nevyužívala a stavba značně zchátrala. Kostel navíc trpí dopravou. Je umístěn v těsném sousedství a pod úrovní frekventovaného kruhového objezdu a kamenného mostu. Protože stojí na samém břehu řeky, má i problémy se vzlínající vlhkostí.