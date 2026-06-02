„Příběh Jana Buly a Václava Drboly je spojen s Vysočinou, protože je spojen s babickými procesy,“ řekl brněnský biskup Pavel Konzbul. Mučení kněží jsou do určité míry reprezentanty dalších obětí kauzy Babice. „Byli to především soukromí zemědělci, drobní živnostníci, lidé, kteří odmítali odevzdat majetek, vstoupit do družstva a podobně,“ dodal.
„Věřím tomu, že je to nyní pro Jihlavu a pro její okolí velké požehnání, protože to, co se dělo v 50. letech, je velká historická bolest,“ říká náměstek jihlavského primátora Petr Piáček (KDU-ČSL). „Jejich blahořečení vlastně kartu obrací do pozitivna. Církev věří, že tito dva kněží už prožívají radost. A věřím tomu, že ji budou předávat a budou nám pomáhat, abychom ji prožívali i my tady v Jihlavě.“
K uložení relikvií dojde bezprostředně po oficiálním blahořečení Jana Buly a Václava Drboly, které se uskuteční v sobotu 6. června 2026 na brněnském výstavišti. Veškeré akce spojené s blahořečením se ponesou v duchu hesel Věrnost pravdě, Síla lásky a Moc odpuštění.
V Jihlavě budou ostatky obou mučedníků uloženy v kostele svatého Ignáce z Loyoly. Rozhodnutí má silný symbolický i historický význam. Kostel totiž bezprostředně sousedí s objektem v ulici Hluboká, kde v minulosti sídlilo nejdříve nacistické gestapo a následně komunistická Státní bezpečnost (StB). Právě v Jihlavě byli navíc oba kněží v letech 1951 a 1952 popraveni oběšením.
Vznikne výjimečný prostor pro poutníky
„Farnost u svatého Jakuba požádala biskupství o ostatky Jana Buly a Václava Drboly, které budou umístěny právě v kostele svatého Ignáce,“ potvrdil Piáček s tím, že tento svatostánek bude po kompletní rekonstrukci tamních fresek pro uložení relikvií výjimečným místem.
„Vzhledem k tomu, že kostel stojí vedle objektu, kde sídlilo gestapo a následně StB, si myslíme, že je to vhodný prostor pro to, aby zde byly ostatky obou mučedníků umístěny. Věříme, že v budoucnosti se tento kostel stane poutním místem pro spoustu věřících i lidí, kteří budou chtít uctít památku těch, kteří v 50. letech nespravedlivě trpěli,“ doplnil Piáček.
Jihlavská radnice zároveň v uplynulých dnech čelila dotazům, zda bude usilovat o to, aby po těchto významných mučednících byly v Jihlavě pojmenovány některé z ulic. Vedení města potvrdilo, že o této konkrétní formě pocty prozatím neuvažovalo, primární pozornost se nyní soustředí na důstojné uložení jejich ostatků v chrámu sv. Ignáce.
Cesta ostatků do Jihlavy má jasný harmonogram, který navazuje na vyvrcholení více než dvacetiletého beatifikačního procesu. V sobotu 6. června proběhne na Výstavišti Brno velká slavnostní bohoslužba spojená s blahořečením obou duchovních, kterou povede nově jmenovaný pražský arcibiskup. Hned v neděli 7. června se pak uskuteční další slavnostní bohoslužba přímo na místě, kde byli oba kněží zavražděni, tedy v jihlavské Tyršově ulici.
Pohřební služby urnu s popelem schovaly
„Máme velkou radost, že v tuto chvíli již budou v Jihlavě přítomny přímé ostatky Jana Buly i Václava Drboly,“ neskrývá radost Piáček. V ten den by měla převzít relikviáře jihlavská farnost.
Osud těl obou popravených se však zásadně liší. Ostatky Jana Buly se dodnes nenašly, a proto ho v připravovaném relikviáři budou symbolicky zastupovat části jeho dochovaného kněžského oděvu, konkrétně primičního ornátu.
V případě Václava Drboly se naopak církvi podařilo vyzdvihnout kompletní zpopelněné ostatky. Komunisté sice po popravě v roce 1951 nařídili, aby jeho popel zmizel beze stopy, tehdejší pracovníci pohřební služby však urnu s jeho popelem tajně uchovali a zachránili před zničením. V uvolněné době Pražského jara ji pak bezpečně předali příbuzným, kteří ji v roce 1983 uložili do rodinného hrobu ve Starovičkách na jižní Moravě. Odtud ji církev v březnu letošního roku v rámci liturgického a právního aktu slavnostně exhumovala.
Drbola byl rodák ze Staroviček na Břeclavsku a před smrtí byl babickým farářem. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic a sloužil v Rokytnici nad Rokytnou.