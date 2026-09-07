Zbavit se vlhkosti a položit podlahy. Opravy starého kostelíku budou pokračovat

Martin Vokáč
  8:52aktualizováno  8:52
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V letošním roce dělníci dokončili opravu střechy kostela. Nově ji tvoří...

V letošním roce dělníci dokončili opravu střechy kostela. Nově ji tvoří modřínový šindel. Práce na obnově kostela svaté Kateřiny by měly pokračovat i v roce příštím odvlhčením a položením vnitřních podlah. | foto: Městský úřad Havlíčkův Brod

V letošním roce dělníci dokončili opravu střechy kostela. Nově ji tvoří...
V letošním roce dělníci dokončili opravu střechy kostela. Nově ji tvoří...
V letošním roce dělníci dokončili opravu střechy kostela. Nově ji tvoří...
V letošním roce dělníci dokončili opravu střechy kostela. Nově ji tvoří...
8 fotografií
Město Havlíčkův Brod bude i v příštím roce pokračovat v opravách jedné ze svých nejstarších památek. Kostel svaté Kateřiny se odborníci pokusí odvlhčit, instalovat okolo něj novou hydroizolaci a dovnitř položit podlahy. Dohodla se na tom pracovní skupina, jež obnovu památky zařizuje.

„Jako nejbližší hlavní cíl bylo definováno odvlhčení stavby,“ přiblížil starosta Havlíčkova Brodu Zbyněk Stejskal plány městské pracovní skupiny, která se zabývá záchranou kostela.

Projekční práce na obnově kostela byly svěřeny renomované kanceláři v oblasti záchrany památek Strnadová Girsa. Ta představila pracovní skupině svůj návrh, jak dále v obnově kostela pokračovat. Vedení města s postupem souhlasilo.

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„V plánu je provedení hydroizolace okolo celého objektu. Dále chystáme odvlhčení podlahy a také pokládku nové pochozí plochy. V tuto chvíli je zde totiž pouze hlína,“ popsal některé z chystaných úprav Stejskal.

Kromě toho by měly být na celém objektu staticky zajištěny praskliny. Chystá se rovněž natažení elektroinstalace a měly by být přivedeny inženýrské sítě, aby v budoucnu v kostele či přímo u něho mohlo případně vzniknout sociální zázemí.

Náklady na odvlhčení a zasíťování kostela jsou odhadovány do výše čtyř milionů korun. „Máme navíc připravenou žádost o dotaci na Místní akční skupinu Královská stezka, o kterou budeme žádat v průběhu září,“ poznamenala Jana Vránová z odboru sekretariátu a komunikace městského úřadu.

Loni kostelík dostal novou střechu

Špitální kostelík svaté Kateřiny na břehu Sázavy toho pamatuje už hodně. Stavba z první poloviny 14. století byla svědkem postupného rozvoje města, morové rány, vypálení Brodu i ničivé povodně. Jeho dlouhá historie se na něm podepsala a bez péče hlavně ve druhé polovině minulého století postupně chátral.

V letošním roce dělníci dokončili opravu střechy kostela. Nově ji tvoří modřínový šindel. Práce na obnově kostela svaté Kateřiny by měly pokračovat i v roce příštím odvlhčením a položením vnitřních podlah.
V letošním roce dělníci dokončili opravu střechy kostela. Nově ji tvoří modřínový šindel. Práce na obnově kostela svaté Kateřiny by měly pokračovat i v roce příštím odvlhčením a položením vnitřních podlah.
V letošním roce dělníci dokončili opravu střechy kostela. Nově ji tvoří modřínový šindel. Práce na obnově kostela svaté Kateřiny by měly pokračovat i v roce příštím odvlhčením a položením vnitřních podlah.
V letošním roce dělníci dokončili opravu střechy kostela. Nově ji tvoří modřínový šindel. Práce na obnově kostela svaté Kateřiny by měly pokračovat i v roce příštím odvlhčením a položením vnitřních podlah.
V letošním roce dělníci dokončili opravu střechy kostela. Nově ji tvoří modřínový šindel. Práce na obnově kostela svaté Kateřiny by měly pokračovat i v roce příštím odvlhčením a položením vnitřních podlah.
8 fotografií

V posledních dvou dekádách se o jeho obnovu starala římskokatolická farnost s pomocí Spolku Epigram. Peněz ale nikdy nebylo nazbyt, a tak práce postupovaly velmi pomalu. Loni přešel kostel do majetku města a spolu s tím začala i systematická záchrana.

V první fázi byla opravena střecha, na kterou byl položen modřínový šindel. „Náklady na opravy dosáhly 2,5 milionu korun,“ vyčíslila Vránová. Kromě toho byl dozděn štít a domodelována římsa. Na opravu se podařilo získat dotaci z programu Kraje Vysočina.

„Kostel svaté Kateřiny je pro město důležitou památkou, která dokumentuje jeho dlouhou minulost. Spolku Epigram patří poděkování za to, že ve spolupráci s farností rekonstrukci kostela zahájil. Jeho dosavadní práce pomohla stav památky stabilizovat a s jeho zapojením počítáme i v dalších etapách obnovy,“ zmínil Stejskal.

Pokud se naplánovanou etapu podaří v příští roce zdárně dokončit, chce se město co nejdřív pustit do další fáze. A teprve ta by mohla přinést podstatnou změnu vzhledu celé stavby, podobně jako výměna střechy. Následovat by totiž měla obnova omítek. Kvůli vlhku je část kostela momentálně bez nich.

19. února 2024
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