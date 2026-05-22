Spor Budinského kvůli poškozeným cestám. Soud doporučil uhradit škodu, říká právník obce

Tomáš Blažek
  11:42aktualizováno  11:42
Obvodní soud pro Prahu 5 se v tomto týdnu zabýval kauzou spojenou s obcí na Telčsku a bývalým náměstkem ředitele nemocnice v Motole Pavla Budinského obviněného z korupce. Spor se týká tří obecních cest v Kostelní Myslové, které Budinský podle obce poškodil. Obec žádá Budínského o náhradu škody ve výši 200 tisíc korun za opravu těchto komunikací.
Exnáměstkovi motolské nemocnice Pavlu Budinskému patří novostavba se solárními...

Exnáměstkovi motolské nemocnice Pavlu Budinskému patří novostavba se solárními panely na střeše. Stojí v Kostelní Myslové na Jihlavsku. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Pavlu Budinskému patří i bývalý mlýn v Cizkrajově. Vlastní i přilehlý Máchův rybník.
Korupční kauza Motol. Bývalý náměstek Motola Pavel Budinský u soudu. (18....
„Protistraně bylo doporučeno zvážit mimosoudní postup a uhradit škodu, protože žalobní návrh obce je důvodný a přesvědčivý,“ řekl právní zástupce obce Kostelní Myslová Jaromír Nosek.

„Jsem vázána mlčenlivostí, takže vám nic neřeknu,“ uvedla Budinského advokátka Gabriela Elišáková.

Soudkyně Eva Harmachová soud odročila na 8. července.

Budinský vlastní u Kostelní Myslové nemovitost, v jejímž sousedství se cesty nacházejí. Stavba je bývalým Lukšovým mlýnem u stejnojmenného rybníka.

Cesty vedou kolem mlýna od Kostelní Myslové do blízké Myslůvky. Minimálně jedna z cest je neprůjezdná, jedna je průjezdná s obtížemi. Jiná, nejkratší cesta do Myslůvky je přes Telč.

Obec Kostelní Myslová by uvítala, kdyby Budinský na své náklady cesty opravil. „My to řešíme paradoxně díky tomu, že se stalo, co se stalo. Takže pan Budinský má své problémy a jeho nemovitosti jsou obstaveny a my netušíme, jak to bude dál. Proto jdeme touto cestou, jinak do té doby jsme měli snahu se s ním domluvit. Ale bohužel nemůžeme čekat, zda ho odsoudí a jeho majetek propadne státu a kdo dostane ty pozemky. Potřebujeme to mít vyřešeno, než tam případně bude nový majitel,“ řekl starosta Kostelní Myslové Michael Leško.

Spor ohledně zmíněné neprůjezdné cesty obec řeší od doby, kdy ji Budinský podle obce poškodil. Redakce iDNES.cz o případu psala už loni v březnu. „Ta cesta tam katastrálně trochu hloupě kříží Budinského pozemek. Dříve se samozřejmě používala, ale poté, co tam Budinský koupil pozemky, začal tam být problém. Druhá cesta je průjezdná, ale je poničená stavebními pracemi, co tam Budinský dělal kolem baráku, moc dobře se tam projet nedá,“ popsal Leško.

Právník Kostelní Myslové Nosek doufá, že Budinský bude mít do příštího soudního jednání snahu cesty uvést do původního stavu. „Obec trvá na tom, aby byly cesty uvedeny do řádného stavu, v jakém byly předtím, než do nich Budinský zasáhl,“ řekl advokát Nosek.

Budinský se soudního jednání nezúčastnil. „V neprůjezdné cestě je velká díra a jsou tam zakopané pražce, Budinský řekl, že se tam jezdit nebude,“ pověděl Nosek.

Na počátku prý Budinský slíbil, že po ukončení stavebních prací u mlýna dá cestu do pořádku. „Bylo to i v jeho zájmu, protože tam chtěl dělat parkoviště, a já neměl důvod mu nevěřit, že to do pořádku dá. Tím, jak se věci vyvinuly, musíme to řešit takto, aby to bylo uzavřeno a my mohli fungovat dál, ať Budinského spory dopadnou jakkoli,“ řekl myslovský starosta Leško.

Jednání s Budinským prý bylo nejednoznačné. „Měnilo se to ze dne na den, jednou ano, jednou ne. Jednal se mnou slušně, v pořádku a vypadalo to, že se domluvíme, ale pak úplně otočil,“ vylíčil věc starosta Leško.

Obec prostřednictvím právníka podala předžalobní výzvu a následně návrh na vydání platebního rozkazu. „Soud vydal platební rozkaz, oni proti tomu podali odpor,“ vyjádřil se advokát Nosek.

Nemovitost původního starého mlýna se nazývala Lukšův či Zachův mlýn podle historických vlastníků. Mlýn na potoce Myslůvka pod rybníkem Lukšů je zde doložen už k roku 1763. Zchátralá stavba vlastního mlýna byla zbořena v roce 2014.

Současný majitel podle záznamu na webu vodnimlyny.cz v minulosti opravené historické hospodářské budovy v areálu mlýna na potoku Myslůvka kompletně asanoval a znovu postavil.

Web uvádí, že šlo o předposlední z dvanácti mlýnů na tomto pravostranném přítoku řeky Dyje. V osmdesátých letech minulého století zde byla i malá vodní elektrárna.

S historií mlýna jsou provázané i okolní cesty. Zástupci obce Kostelní Myslová jsou přesvědčeni, že cesty zde byly už nejméně dvě století.

Budínský skoupil kromě bývalého mlýna i okolní pozemky – rybníky, louky, lesy, pole i bažiny.

Bývalému starostovi obce Kostelní Myslová Luboši Noskovi (právník Jaromír Nosek je jeho bratrem) prý Budinský už před lety řekl, že v areálu někdejšího mlýna buduje středisko pro válečné veterány.

Deset kilometrů odtud Budinský vlastní ještě jeden podobný areál – bývalý Máchův mlýn v údolí Bolíkovského potoka u Cizkrajova.

