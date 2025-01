Zákaz pyrotechniky. V brodské Kotlině k nelibosti fanklubu zpřísňují režim

Přestože běželo již 12. kolo II. hokejové ligy, havlíčkobrodští hokejisté kvůli protahující se rekonstrukci ledové plochy v letošní sezoně poprvé nastoupili k domácímu zápasu. „Nový“ stadion v Kotlině otevíralo 26. října derby se Žďárem nad Sázavou. Na zápas přišlo nadprůměrných 1 200 diváků.

Ti si vítězné utkání naplno užili. Domácí fanklub po skončení zápasu hokejistům za výkon i výsledek 5:2 poděkoval pyrotechnickou show. Jenže příliš nedomyslel následky. Sice nedošlo k žádné újmě na zdraví či na majetku, kvůli zakouření prostor byl však stadion ten den dále nepouživatelný. Odloženy musely být i navazující zápasy odborářské ligy.

Hasiči proto iniciovali společnou schůzku se zástupci města, technických služeb i hokejového klubu. Nechtějí, aby se situace znovu opakovala či případně ještě více vyhrotila.

„Je podstatné, abychom předešli nebezpečným situacím a zápasy mohly probíhat v bezpečném prostředí pro všechny. Požár vzniklý v důsledku použití pyrotechniky nemusí být jediným rizikem,“ upozornil velitel brodských profesionálních hasičů Luboš Vacek.

„Bavíme se i o panice v případě zadýmování prostor, kdy se bude velké množství lidí rychle pohybovat k východu a v takové situaci může dojít k ušlapání osob. Je rovněž potřeba si uvědomit, že na zápasy chodí často celé rodiny včetně dětí a mohlo by dojít k velkému neštěstí,“ dodal Vacek.

Opatření platí už od středy

Výsledkem jednání je ještě větší zpřísnění podmínek pro pořádání hokejových utkání a vstup diváků na stadion.

Opatření by se mělo projevit už při nejbližším zápase A-týmu. Ve středu na led v tabulce třetího Havlíčkova Brodu vyjede Havířov, dosavadní lídr soutěže. „Ze strany hokejového klubu se připravují důkladnější kontroly při vstupu na stadion a rovněž důslednější kontrola diváků při návratu na stadion po přestávkách. Při rizikových zápasech budou posílena bezpečnostní opatření a zvýší se počet bezpečnostních pracovníků,“ popsala chystaná opatření mluvčí radnice Zuzana Melounová.

„Zaměříme se také na intenzivnější výchovu našich fanoušků na komunikačních kanálech klubu. Věříme, že edukace a otevřený dialog pomohou situaci zlepšit,“ poznamenal za hokejový klub BK Havlíčkův Brod Radek Haman, který je členem jeho dozorčí rady.

Byť je sám hokejovým fanouškem, zpřísnění opatření podporuje i starosta města Zbyněk Stejskal (ODS). „Naším cílem je spolu s klubem a bezpečnostními složkami nastavit opatření, která podobným situacím předejdou. Je klíčové, abychom podnikli kroky, které zajistí bezpečnost diváků a hladký průběh utkání,“ pravil. „V případě opakovaných problémů nevyloučilo vedení hokejového klubu v součinnosti s Českým svazem ledního hokeje ani možnost konání zápasů bez přítomnosti diváků,“ naznačila Melounová, co by se mohlo dít, pokud by fanoušci chování nezměnili.

Fanoušci zvažují bojkot utkání

Velké rozhořčení však aktivita hasičů proti používání pyrotechniky způsobila mezi mnohými příznivci klubu. A to až tak výrazné, že mnozí z nich zvažují bojkot zítřejšího utkání. „Vyzýváme všechny aktivní fanoušky k neúčasti na fandění celou první třetinu. Klub byl s tímhle rozhodnutím seznámen a byly mu vysvětleny důvody,“ informoval brodský fanklub Young Patriots na svém facebookovém profilu. Později dokonce vyzval ke kompletnímu bojkotu utkání.

Zároveň se tam také snažil objasnit důvody, jež ho k radikálnímu kroku vedou. „Nikdy se nikomu nic nestalo, nikdo nebyl ohrožen, z naší strany nebyla nikdy použita pyrotechnika, která exploduje. Vždycky se jedná o pyrotechniku, která buď jen bliká, nebo jen hoří. Každý je předem upozorněn, aby dodržel dostatečnou vzdálenost,“ píše fanklub.

Dle jeho sdělení vždy před odpálením pyrotechniky byli před kotlem hasiči, kteří na akt dohlédli a vyhořelé kusy zlikvidovali ve vodě. Sami fanoušci si poté sektor uklidili. Použití pyrotechniky pak fanklub považuje za „super obohacení zápasu“. „Náš svět nezničíte,“ vzkazuje.

Názory se různí

Mnoho příznivců postoj fanklubu podporuje. „Hlavně to všechno alibisticky schovat za ochranu už mytického spojení rodin s dětmi. Naopak si každý atmosféru takových zápasů pochvaloval, točil a sdílel. Nedá se to nazvat jinak než jako házení klacků pod nohy posledním fanouškům, které hokej v Brodě ještě zajímá,“ přidali se ke kritice předchůdci Patriotů, zástupci fanklubu Rebel Hearts.

„Když se to s kotlem za určitých podmínek dopředu domluví a zajistí se bezpečnost, tak nechápu, proč to jednou nebo dvakrát za rok neumožnit. Za mě je to parádní oslava vítězství,“ napsala Janča Jindrová.

„Ještě před pár lety jste si hrdě dávali naše pyro na úvodní fotky své stránky. Najednou to chcete tomu zbytku fanoušků, kteří zatím neztratili chuť tam chodit, takto znepříjemňovat? “ připomíná klubu Marek Adamec.

Nemálo dalších lidí ale postoj skalních fans nechápe – argumentují tím, že pyrotechnika do uzavřených prostor, navíc pod dřevěné podbití stropu, prostě nepatří. „Schovávat svou podporu hokeje za podmínku – jedině s pyrem? Hoši, neblbněte,“ reaguje například Roman Fiala.

„Myslela jsem, že fandit se chodí proto, že člověka baví ten sport. Ne proto, že si tam chce odpálit pyrotechniku,“ podivuje se postoji fanklubů Tereza Exnerová.

„Teď právě ukazujete, že ne hokej a fandění je to, proč na zimák chodíte. Je to pyro. A když ho mít nebudete, tak bojkotujete a vydíráte. Vám o klub a hokej nejde,“ vzkázal jim i Jiří Kadlec.