Koupaliště v unikátním prostředí. Třebíč po opravě otevřela chloubu města

„Předpokládaná cena byla 170 milionů korun, ale s víceprácemi se konečná cena vyšplhala na 195 milionů,“ uvedla mluvčí města Irini Martakidisová.

Původní areál Polanky, kterému od roku 1933 předcházely říční lázně, pocházel z roku 1977. Lidé si tu užívali i padesátimetrový bazén. V roce 1992, kdy Polanka hostila Hry bez hranic, došlo k prvním úpravám. O dva roky později přibyl nový tobogán.

„Všichni vzpomínáme, jak jsme tady v osmdesátých a devadesátých letech trávili velkou část dětství či dospívání,“ uvedl starosta Pavel Pacal. „Já věřím, že toto místo, které je pro Třebíčáky opravdu výjimečné, po novém impulsu znovu získá svoje návštěvníky. A ta podoba, která teď je, uchvátí každého, kdo se bude chtít oddat vodním radovánkám.“

Rekonstrukci Polanky prováděla firma Metrostav DIZ. „Pro mě je to srdcová záležitost. Jsem Jihlavák a je to zhruba 30 let, co jsme sem pravidelně jezdili a tento areál široko daleko neměl žádnou konkurenci,“ zavzpomínal oblastní ředitel společnosti Martin Doubek.

Metrostav stavbu přebíral 2. dubna 2024 a do zkušebního provozu předal 30. května 2025. „Je za námi 423 dní, během které se udělalo obrovské množství práce. Volných sobot, nedělí a svátků tady realizační tým moc neměl. Za to jim patří velký dík.“

Co je nového? Úplně všechno

V areálu jsou nové nerezové bazény, dětské brouzdaliště, víceúčelový bazén včetně plaveckého. Nový je tobogán i atrakce. „Nezapomněli jsme ani na děti, protože rodiny s dětmi jsou hlavní důvod, proč se to tady dělalo,“ okomentoval Doubek nové dětské hřiště či víceúčelové sportovní hřiště za bazény.

Zcela novou budovou je vedle vrátnice také Pool Bar, rekonstrukcí prošel i provozní objekt včetně bazénových technologií, které jsou plně automatizované. „Dále jsou tu šatny, gastroprovoz a sociální zázemí,“ doplnil Doubek.

Na budově šaten přibyly solární panely. „Ty sice nevyhřívají bazény, které jsou vyhřívané plynem, ale dodávají elektřinu do nových provozů, včetně budovy občerstvení a Pool Baru,“ uvedla Martakidisová, s tím, že opalovací terasa se přesunula za tobogán. „Část je stíněná, část normálně slunečná,“ dodala.

Koupaliště otevřely i děti z Čáslavi

První návštěvníci z řad veřejnosti přišli hned úderem čtvrtečního poledne. Jedním z prvních byl Martin z Třebíče. „O otevření jsem věděl dopředu. Už dva roky jsem se na nové koupaliště těšil,“ přiznával. „Je to krásný areál, rekonstrukce se povedla. Už byla potřeba,“ hodnotil. Vyzdvihl hlavně plavecký bazén a velice ocenil vyhřívanou vodu.

U otevření byli i školáci z poměrně vzdálené Čáslavi. „My jsme tady byli na výletě. Měli jsme to jako program,“ prozradily mladé slečny. „Jsme tady už od pondělí. Byli jsme v Brně, potom v Dukovanech a tady v Třebíči v bazilice,“ vyjmenovaly. Otevření koupaliště a pěkné letní počasí jim program vyšperkovaly.

Provozovatelem areálu je společnost Yashica s. r. o. Ta už v Třebíči dohlíží rovněž na chod Aquaparku Laguna. S provozem Polanky se počítá v letních měsící, podle počasí a zájmu veřejnosti.

V minulosti koupaliště Polanka zažila v průměru 43 provozních dnů ročně a během sezony ji navštívilo kolem 20 tisíc lidí. „Tento areál je naprosto unikátní a jedinečný. Když se podíváte, jak je zasazen v okolní zeleni, v klidné části města, věřím, že je to pro Třebíčáky opravdu výjimečné místo,“ dodal starosta Pacal.