Kraj chce pro jihlavskou nemocnici koupit další byty za víc než 59 milionů Kč

Kraj Vysočina pořídí další byty pro pracovníky nemocnic. Za devět bytů v Jihlavě zaplatí přes 59 milionů korun. Podle hejtmana Vysočiny Martina Kukly (ANO) je to dobrý nástroj, jak dělat krajské nemocnice pro lékaře atraktivnější. Kraj už dřív koupil byty také v dalších městech a chystá i stavbu vlastních bytových domů. Dnešní rozhodnutí krajské rady ještě musí potvrdit zastupitelé.
Byty o rozloze přibližně 59 až 76 metrů čtverečních s garážovým stáním jsou součástí developerské výstavby Panorama Heulos. Dokončené budou příští rok. "Nakupovat byty je velice těžké, kdybychom čekali až se na ten byt budeme moci dojít podívat, bude zkolaudovaný, třeba i vybavený, tak už na trhu v nabídce nebude," vysvětlil hejtman, proč se zatím řeší jen smlouva o budoucí kupní smlouvě.
Loni kraj investoval do tří bytů, které mají být nástrojem ke stabilizaci zdravotního personálu v Jihlavě. Letos schválil koupi bytů v Pelhřimově a v Třebíči, kde s městem plánuje stavbu bytového domu. Podílet se chce i na domě, který chce vybudovat radnice v Novém Městě na Moravě na Žďársku.
V Jihlavě má být dům se 72 byty a 200 parkovacími místy nedaleko krajského úřadu. Byty budou určené pro pracovníky krajských příspěvkových organizací včetně záchranné služby a nemocnice. V Pelhřimově už kraj několik bytů koupil, řeší i nákup bytového domu, který by vlastnil společně s pelhřimovskou radnicí.