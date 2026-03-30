Na Vysočině by mělo vzniknout centrum dlouhodobé rehabilitace. Záměr dnes schválila krajská rada. Hejtman Martin Kukla (ANO) novinářům řekl, že taková služba v regionu chybí. Podle materiálu, který radní projednali, by centrum mělo pomáhat s návratem do běžného života například lidem po cévních mozkových příhodách a úrazech, kteří už nepotřebují hospitalizaci v nemocnici, lidem trpícím Parkinsonovou chorobou či roztroušenou sklerózou.
Pro dlouhodobou rehabilitaci by kraj chtěl využít některá lůžka ve svých nemocnicích. Další lůžka by měla být součástí chystaných domovů pro seniory. Sloužit by měla lidem, kteří potřebují rehabilitovat několik měsíců. Hejtman uvedl, že o podpoře pro vznik centra chce kraj jednat s ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem práce a sociálních věcí.
Lůžka v nemocnicích by se pro dlouhodobou rehabilitaci mohla uvolňovat i vzhledem k tomu, že se zkracuje doba hospitalizace po operacích. Hejtman uvedl, že se rozšiřuje také trend jednodenní chirurgie. "Vykonají vám operaci a vy jdete odpoledne domů," řekl. U budovaných domovů pro seniory by mohla být pro rehabilitaci vyhrazená třeba část patra.
Podle studií, které zadal krajský odbor sociálních věcí, je na Vysočině podstatně nižší dostupnost odborných léčebných ústavů s rehabilitačním zaměřením. Na 100.000 obyvatel v kraji připadá 7,6 lůžka, zatímco republikový průměr je 29 lůžek. Počet fyzioterapeutů pro ambulantní rehabilitační péči je o třetinu nižší než celostátní průměr.
Nedostatek následné rehabilitační péče podle podkladů kraje vede k tomu, že lidé, jejichž stav by se ještě mohl zlepšit, končí v domovech se zvláštním režimem nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných.