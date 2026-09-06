Kraj chystá rekonstrukci budovy zemědělské akademie v Humpolci za 220 mil. Kč

Kraj připravuje rekonstrukci školní budovy a domova mládeže České zemědělské akademie v Humpolci. Předpokládané náklady jsou 220 milionů korun. Kraj nyní hledá dodavatele stavebních prací. Podle hejtmana Vysočiny Martina Kukly (ANO) je cílem investice úspora elektrické energie.
"To znamená rekonstrukce objektu domova mládeže a školy, zateplení obálek budovy, výměna oken, vzduchotechnika, osvětlení, změna vytápění, fotovoltaika, venkovní stínění a další stavební úpravy," popsal připravované práce Kukla. Rekonstrukce by měla trvat asi rok a půl. Dodavatele chce kraj najít formou elektronické aukce.
Kraj chce mít v Humpolci, kde je vedle České zemědělské akademie také Školní statek, výukové zemědělské centrum. Už dřív oznámil, že tam hodlá investovat až 800 milionů korun.
Celou modernizaci rozdělil do čtyř částí, dokončená by mohla být v roce 2034. V plánu je výstavba nových svářečských a mechanických dílen, mycích boxů pro zemědělskou techniku, truhlárny, bramborárny a teletníku nebo instalace robotické dojicí linky a stavba nového zázemí pro kynology a další chovatelské obory.
Česká zemědělská akademie (ČZA) má asi 560 žáků. Vzdělává je v pěti učebních a čtyřech maturitních oborech.
Školní statek zajišťuje praktickou výuku žáků ČZA v oboru agropodnikání se zaměřením na klasické i ekologické zemědělství, potravinářství a také chov koní a jezdectví. Hospodaří asi na 760 hektarech.