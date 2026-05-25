Kraj hledá dodavatele stavby školy v M. Budějovicích odhadem za 380 mil. Kč

Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví budovu střední školy v Moravských Budějovicích na Třebíčsku. Odhadované náklady jsou 380 milionů korun. Modernizovat chce i Střední odbornou školu Nové Město na Moravě na Žďársku s odhadovanými náklady 250 milionů korun. Pro novoměstskou školu dnes krajská rada vybrala dodavatele projektové dokumentace za téměř šest milionů korun, řekl dnes novinářům hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO).
"Zde (v Moravských Budějovicích) budeme stavět úplně novou školu. Ta stará tam ještě stojí, takže dáváme veřejnou zakázku na realizaci, to znamená na demolici a stavbu nové školy pro technické vzdělávání," řekl Kukla. Práce na objektu Střední školy řemesel a služeb v Moravských Budějovicích v Chelčického ulici podle něj potrvají 20 měsíců. Dodavatele chce kraj vybrat v elektronické aukci.
Areál v Chelčického ulici je jedním ze čtyř, které škola využívá. Podle ředitele školy Tomáše Dolejského už technicky nevyhovuje a má i špatné zázemí pro žáky. V podsklepené novostavbě budou dílny pro automechaniky, opraváře, obráběče kovu nebo mechaniky a seřizovače. V dalších dvou patrech budou odborné učebny.
V novoměstské škole chce kraj zvýšit kapacity pro výuku i ubytování. "Máme specifické železniční obory, na které se stahují děti z celé republiky, takže poptávka po ubytování je poměrně vysoká," řekl už dřív ČTK ředitel školy Jan Petr. Práce na rozšíření školy by měly podle hejtmana začít příští rok.