Kraj Vysočina chce letos na ukrajinské Zakarpatí poslat 4,5 mil. na opravy budov

Kraj Vysočina chce letos přispět na opravy několika budov v ukrajinském Zakarpatí částkou 4,5 milionu korun. S ukrajinskou oblastí Vysočina spolupracuje 16 let. Peníze jí poskytuje prostřednictvím dobročinného fondu ViZa, přes který dá také 40.000 korun na činnost zakarpatských spolků. Navíc letos podle hejtmana Martina Kukly (ANO) podpoří letní tábor pro ukrajinské děti a jejich učitele, který bude v červenci na Vysočině.
"Všichni o mně říkají, že jsem proti Ukrajině a že nepodporuju Ukrajinu, tak tento projekt (letní tábor) jsem vymyslel přímo já. Požádal jsem odbor sekretariátu hejtmana, Stálou konferenci, aby to začali diskutovat. Podařilo se. Ukrajinské děti z postižených oblastí a z toho našeho přátelského území, to znamená Zakarpatí, přijedou na Vysočinu, budou ubytovány v Třešti v našem školském zařízení," řekl Kukla. Na letní tábor je vyčleněno 100.000 korun.
Krajské peníze budou určené na opravu střechy budovy sociálních služeb v obci Ljuta, na výměnu výtahu kliniky v Užhorodu, na topení v budově gymnázia v obci Haňkovycja, opravu tělocvičny v obci Izky a na výměnu výtahu nemocnice ve městě Chust. Loni kraj na opravy několika škol a nemocnic v ukrajinském Zakarpatí přispěl částkou 5,5 milionu.
Podporu Zakarpatí, kde mají svá partnerská města, už na Vysočině schválila také Jihlava, Žďár nad Sázavou nebo Třebíč, která přes fond ViZa věnovala 400.000 korun. "Přes fond přispíváme jen do Rachivu, protože je to naše partnerské město. Už jsme přispěli asi pětkrát, vždycky je to částka 400.000 korun," řekl starosta Třebíče Pavel Pacal (Pro Třebíč). Letos jsou peníze určené na výměnu zdroje tepla mateřských škol.
Žďár nad Sázavou se rozhodl už v únoru poslat svému partnerskému městu Chust na Ukrajině devět elektrocentrál za 630.000 korun. Partnerům na Ukrajině pomáhá například také Nové Město na Moravě na Žďársku. Jihlava věnovala použitou techniku, multikáru a nakladač, ze svých městských společností, řekl ČTK mluvčí jihlavské radnice Radovan Daněk. Do partnerského města Mižhirja už zkraje ledna novoměstští dodali akumulátory a solární panely.
Ukrajina se už čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Kraj Vysočina od 24. února 2022 zorganizoval a uskutečnil 35 dodávek humanitární pomoci pro Ukrajinu.