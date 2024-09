Trváme na tom, aby radní nekumulovali funkce, říká lídryně Pirátů Hajnová

Druhé místo, zisk více než třinácti procent hlasů a sedm mandátů v krajském zastupitelstvu. Před čtyřmi roky se Piráti vezli na vlně. I tak ale na tradiční Vysočině takový výsledek čekal málokdo. Jak Hana Hajnová říká, od té doby se Pirátům podařilo v kraji mnoho věcí. A to je důvod, proč i letos přemýšlí o podobném zisku.

Před čtyřmi roky to byl možná až nečekaný úspěch Pirátů, že?

I nás tehdy velmi překvapil. Nepočítali jsme, že potenciál naplníme. Já jsem za to ráda a myslím, že jsme důvěru voličů nezklamali. Podařilo se nám prosadit řadu důležitých změn pro Vysočinu.

Hana Hajnová Narodila se 18. července 1985 v Dačicích.

Je absolventkou Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Původní profesí projektová manažerka, působila přes 10 let v Jihomoravském inovačním centru.

Od roku 2020 první náměstkyně hejtmana. V gesci má oblast regionálního rozvoje, územní plán a stavební řád, Fond Vysočiny či nestátní neziskové organizace. Od roku 2018 je i zastupitelkou města Telč.

Její koníčky jsou literatura, sport - zejména kroket - a čas, který stráví se svými dvěma dětmi, ideálně na kole a v přírodě.

Je ve vašich silách 13,2 procenta a sedm mandátů obhájit?

Ráda bych je obhájila, je to náš cíl. Samozřejmě cíl dost ambiciózní, nicméně je za námi kus práce, který obyvatelé na Vysočině pociťují každý den.

Ale nečekají Piráty spíš chudší časy? Průzkumy tak optimistické nejsou…

Je to nějaký přirozený vývoj, jednou jste dole, jednou jste nahoře. V celostátních preferencích skutečně mírný pokles sledujeme. Ale toto jsou krajské volby. Jsou hlavně o mé práci jako političky, jako náměstkyně hejtmana. Snažím se ukázat, že to nemusí být o politické ideologii, ale o skutečné práci pro lidi na Vysočině.

Myslíte, že voliči v krajských volbách toto vědí a volby i tak chápou?

Dělám maximum pro to, aby pokud to doteď nevěděli, tak aby si to nyní uvědomili.

Celostátní problémy Pirátů vám ale zrovna nepomáhají. Třeba zpackaný systém stavebního řízení…

Nevím, kolik našich voličů a jak často chodí na stavební úřady. Já tam za celý život byla jednou. Stavební řízení v Česku je pomalé, neudržitelné, neefektivní. Nikdo nikdy neměl odvahu to změnit. Až přišel Ivan Bartoš. Je to největší změna v oblasti stavebního práva v Česku, která, přiznáváme, má na začátku některé bolesti. Věřím, že když se podaří chyby odstranit, všichni na tom vyděláme.

Dobře. Pojďme zpět domů. Zkuste vyjmenovat dvě věci, které se Pirátům na Vysočině v uplynulých čtyřech letech povedly.

První je určitě práce mého kolegy a radního Jana Břížďaly (radní pro oblast školství za Piráty - pozn. red.). Ukázal, že za jedno volební období se lze připravit na silné ročníky, které k nám přišly. Vytvořili jsme víc než tisíc nových míst na středních školách, zavedli řadu nových oborů, které odpovídají poptávce, například praktická sestra v Pelhřimově nebo IT obor v Havlíčkově Brodě. Podařilo se nám dosáhnout toho, že téměř všichni naši deváťáci se dostali na školu, kterou si vybrali.

Co byste přidala jako druhou zdařilou věc?

Podařilo se mi na Vysočině založit inovační tým, který bude rozvíjet náš podnikatelský inovační potenciál. Máme vizi, že i na Vysočině bude moci vzniknout inovační hub. Měl by pomoci podpořit konkurenceschopnost zdejších firem a zajistit, aby se v nich vytvářela lépe placená místa. Chceme totiž docílit toho, aby se na Vysočinu vraceli vzdělaní lidé i s celými svými rodinami. Protože největší bohatství, které Vysočina má, je v lidech.

Ať už volby dopadnou jakkoliv, budou následovat jednání o koalici. S čím byste do nich chtěla jít?

U Pirátů je zvykem, že máme dopředu schválenou povolební strategii. Budeme hledat koalici se stranami, které jsou nám programově blízké. Se stranami, které budou bojovat za transparentnost, proti střetu zájmů i proti klientelismu a které budou zastávat zásady právního státu. Určitě se nebudeme bavit s SPD a KSČM.

Trvali jsme na tom, aby se všichni členové rady kraje věnovali své funkci na plný úvazek. To znamená, aby nekumulovali další uvolněné funkce. Pro některé z partnerů to bylo složité a museli to řešit. Ale dnes toto rozhodnutí hodnotím jako skvělé.

Přála byste si, aby pokračovala současná koalice?

Přáli bychom si to, netajíme se tím. Velmi dobře jsme si sedli, lidsky, pracovně i hodnotově. Já si pak nejvíc vážím jednoho rozhodnutí v minulém povolebním vyjednávání.

Povězte, jakého?

Trvali jsme na tom, aby se všichni členové rady kraje věnovali své funkci na plný úvazek. To znamená, aby nekumulovali další uvolněné funkce. Pro některé z partnerů to bylo složité a museli to řešit. Ale dnes toto rozhodnutí zpětně hodnotím jako skvělé. Protože se radní práci věnují naplno, dokázali spoustu věcí za čtyři roky posunout. A to jsme nastupovali v době covidu a v polovině období přišla válka na Ukrajině a energetická krize.

Takže na stejném požadavku budete trvat i nyní?

Ano. Máme to napsané i v naší povolební strategii. Osvědčilo se to.

Jaké jsou vlastně hlavní úkoly, které si Piráti na Vysočině dávají? Kam byste chtěli kraj posunout?

V našem krajském programu jsme vybrali takzvaných dvacet priorit pro Vysočinu...

Počkejte, tady určitě nebudeme mít prostor pro všechny. Zkuste, prosím, vybrat tři podle vás nejvýznamnější.

Chceme se zaměřit na dostupnost zdravotní péče. Vnímáme akutní nedostatek zubařů i třeba dětských lékařů. Byl to i jeden z důvodů, proč jsme zavedli stipendia pro studenty medicíny. Na Vysočinu bychom chtěli dostat desítky nových lékařů.

Co dál?

Druhá priorita s tím úzce souvisí. Chceme podporovat podnikatelské prostředí, rozvoj inovací, růst technologických firem, aby na Vysočině vznikalo více lépe placených pracovních míst. S lékaři to souvisí v tom, že když třeba chceme přilákat mladou lékařku, obvykle už má partnera nebo rodinu. A pak musíme umět nabídnout i adekvátní práci jejímu muži, protože jinak ji sem prostě nedostaneme.

A třetí priorita?

Tu vidím v rozvoji obnovitelných zdrojů a sdílení elektrické energie. Je to cesta, jak dosáhnout určité energetické soběstačnosti, předcházet energetickým krizím a dosáhnout na levnější účty.

Ano, Kraj Vysočina v tomto končícím volebním období přehodnotil mnohaletý stop stav na výstavbu větrných elektráren…

Piráti jsou obecně podporovateli obnovitelných zdrojů energie. Naše energetika prochází největší změnou v novodobé historii a bez obnovitelných zdrojů se neobejdeme. V energetickém mixu České republiky musí mít zastoupení. Netajím se tím, že větrným elektrárnám fandím. Myslím, že i na Vysočině je lze umisťovat tak, aby nebyly v konfliktu s jinými veřejnými zájmy. Ale investorům říkám, že tím nejhlavnějším veřejným zájmem by měli být lidé. Pokud dnes ten zájem nemají, nemá cenu tlačit na pilu. Za pár let třeba, až uvidí, jak to funguje jinde, názor změní.

Je naopak něco, co jste si před čtyřmi roky vytyčili jako cíl a čeho se dosáhnout nepodařilo?

Je tu jedna věc, která mě osobně velmi mrzí. Souvisí s lokalitami pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Po nástupu do funkce jsem deklarovala, že chci být obcím maximálním partnerem a že jim chci pomoci ve vyjednávání se státem. Připravoval se zvláštní zákon, na němž jsme se spolupodíleli se starosty obcí. Pan ministr Síkela nám na osobním jednání dal slib, že sice nezaručí obcím právo veta, ale alespoň rozhodnutí o tom obou komor parlamentu. Poslanecká sněmovna nakonec hlasovala o návrhu zákona, který tento rozhodovací proces úplně eliminoval. Pro mě je to osobní zklamání.

Vysočiny se úložiště hodně týká. Leží tu dvě ze čtyř finálních lokalit, z nichž se bude vybírat…

Odpovědět na otázku, kde by úložiště mělo být, musí dát průzkumy a objektivní data. Mělo by být vybráno nejbezpečnější místo. Nicméně nemohu říct, že bych jeho budování na Vysočině byla nakloněna. Jako kraj budeme v následujících letech stát před zásadními strategickými projekty, jako je dostavba Dukovan a vysokorychlostní trať. Hlubinné úložiště by bylo další zátěží pro Vysočinu.

Pocházíte z Telče, odkud jsou i další významní politici, třeba někdejší senátor Václav Jehlička nebo předseda Senátu a bývalý hejtman Miloš Vystrčil. Čím to je, že tak malé město posílá do světa tolik politiků? A vy nemáte ambice se více prosadit v celostátní politice?

Moje zkušenosti primárně vychází z oblasti regionálního rozvoje. Regionální úroveň mi tedy nejvíce vyhovuje a nejvíce jí rozumím. Nemám nyní ambice mířit někam výš. A že vynikající politici pochází z Telče? Nejste první, kdo to zmiňuje. Ráda říkám, že je to naší vodou z Lipek, pro kterou se jezdí a kterou jsme odkojeni.