Krajští zastupitelé rozdělí mezi hasiče na Vysočině víc než 16,5 milionu korun

Kraj Vysočina dnes schválil dotace hasičům za celkem víc než 16,5 milionu korun. Pomohou také s vybavením skladu potřeb pro mimořádné události. Sklad začal vznikat v roce 2025, letos získá věci za víc než dva miliony korun. O dotacích na svém dnešním jednání rozhodli krajští zastupitelé.
"Hasičský záchranný sbor (HZS) plánuje 120 kusů plniček písku, 60.000 kusů protipovodňových pytlů, 60 kusů vysoušečů, 30 kusů kalových čerpadel, 18 kusů elektrocentrál a 18 kusů vysokotlakých čističů," řekl k vybavení skladu potřeb pro mimořádné události hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO). Část věcí podle něj HZS pořídil už loni a letos požádal o další peníze.
Pro krajské sdružení dobrovolných hasičů dnes zastupitelé schválili dotaci 2,7 milionu korun. Peníze podle hejtmana hasiči použijí na požární techniku, na hasičské soutěže a požární sport i na práci s mládeží nebo preventivní práci požární ochrany.
Dobrovolných hasičů je na Vysočině s více než půl milionem obyvatel asi 43.500, členů do 18 let je zhruba 6800, nejvíc na Žďársku. Starostou krajského sdružení je Jan Slámečka. Na středu 22. dubna je naplánované krajské shromáždění dobrovolných hasičů v Přibyslavi. Součástí programu je i volba nového starosty.
Krajští zastupitelé dnes rozhodovali také o dotacích, které kraj vyplácí na hasičské zbrojnice a pořízení cisternových automobilových stříkaček. Přispívá tam, kde žadatelé zároveň uspějí se žádostí o státní dotaci. Lipnice nad Sázavou může od kraje na zbrojnici získat asi 2,5 milionu korun, obec Polnička přibližně 3,3 milionu korun. O dotace na cisterny, které stojí přibližně deset milionů korun, požádaly Jaroměřice nad Rokytnou a Stará Říše, dostanou po třech milionech korun. Dotaci na cisterny letos kraj výrazně zvýšil. Do loňského roku se vyplácelo nejvýše 500.000 korun.