Krajští zastupitelé schválili nákup bytů pro Nemocnici Jihlava

Krajští zastupitelé dnes bez rozpravy schválili nákup devíti bytů pro pracovníky Nemocnice Jihlava. Zaplatí za ně přes 59 milionů korun. Hejtman Kraje Vysočina Martin Kukla (ANO) už dřív uvedl, že je to dobrý nástroj, jak dělat krajské nemocnice pro lékaře atraktivnější. V Jihlavě i dalších městech, kde má nemocnice, už kraj několik bytů koupil. Chystá stavět i vlastní bytové domy.
Byty o rozloze přibližně 59 až 76 metrů čtverečních s garážovým stáním jsou součástí jihlavské developerské výstavby Panorama Heulos. Dokončené budou příští rok. Cenu bytů kraj uhradí ve dvou splátkách po 29,577.390 korunách.
Loni kraj investoval do tří bytů, které mají být nástrojem ke stabilizaci zdravotního personálu v Jihlavě. Letos schválil koupi bytů v Pelhřimově a v Třebíči, kde s městem plánuje stavbu bytového domu. Podílet se chce i na domě, který chce vybudovat radnice v Novém Městě na Moravě na Žďársku.
V Jihlavě má být dům se 72 byty a 200 parkovacími místy nedaleko krajského úřadu. Byty budou určené pro pracovníky krajských příspěvkových organizací včetně záchranné služby a nemocnice. Odhadované náklady jsou téměř 700 milionů korun.