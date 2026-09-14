V Úsobí na Havlíčkobrodsku má kraj v plánu postavit pobytové zařízení pro lidi s chronickým duševním onemocněním s 80 lůžky. Jde o rozšíření kapacit Domova ve Věži, který je od Úsobí necelých deset kilometrů. Memorandum o stavbě zařízení sociálních služeb s městysem dnes schválili krajští zastupitelé. Projednalo ho už i zastupitelstvo městyse.
"Začneme připravovat studii, projektovat," řekl k záměru krajský radní Jiří Horký (ANO). Optimistický termín dokončení je podle něj okolo roku 2030.
Domov ve Věži na Havlíčkobrodsku je příspěvkovou organizací kraje. Stará se o muže a ženy s chronickou duševní nemocí ve věku od 19 let, kteří tam žijí dlouhodobě. Je to jediné takové zařízení v kraji. Klientů má 100, kromě zámku bydlí ve dvou domcích. Ředitel Vladimír Frič ČTK řekl, že na umístění se čeká pět až deset let. Počet žádostí převyšuje kapacitu trojnásobně.
V areálu zámku ve Věži v současnosti staví kraj budovu, v níž bude mít domov dalších 17 lůžek, novou prádelnu a technické zázemí. Tato akce za 91 milionů korun by měla být dokončená příští rok.
Pobytové zařízení v Úsobí bude podle krajem zveřejněných informací na pozemcích, které poskytne městys. Součástí by měl být i denní stacionář pro lidi s nižší soběstačností.
Kraj chce rovněž rozšířit kapacitu Domova Nové Syrovice na Třebíčsku. Je určený pro lidi závislé na návykových látkách včetně alkoholu, případně s přidruženou duševní poruchou. I to je jediné takové zařízení na Vysočině. Nyní má okolo 80 lůžek.