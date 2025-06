Dva žáci ve Žďáru zkolabovali patrně kvůli kratomu, skončili v nemocnici

Kratom sice nepatří mezi zakázané látky, ovšem jeho poskytování lidem mladším 15 let je trestné. V České republice se připravuje zpřísněná regulace prodeje. Podle expertů patří kratom mezi substance s nízkým rizikem.

„Předpokládám, že se bude jednat o provinění mladistvého chlapce, který látku poskytl svému mladšímu spolužákovi. Samozřejmě budeme zjišťovat i to, za jakých okolností se k ní dostal,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.

Prověřování případu je podle ní na samém začátku. Policie musí nejprve zjistit, zda chlapci skutečně užili kratom. O události se totiž dozvěděla v úterý dopoledne a zajistila mimo jiné obal od užité látky.

Úkony trestního řízení zahájili policisté pro podezření ze spáchání trestného činu podání alkoholu, psychomodulační látky nebo zařazené psychoaktivní látky dítěti.

Kratom pochází z tropické rostliny, používá se jako prášek. V malém množství stimuluje a může mít i léčivé účinky, ve velkých dávkách utlumuje.

V České republice se každopádně připravuje zpřísněná regulace jeho prodeje. Pravidla prodeje upravuje od letoška zákon o psychomodulačních látkách. Na jejich seznam vláda navrhla kratom a jeho extrakt zařadit, čeká teď na evropskou notifikaci.

Šéf Think-tanku Racionální politiky závislostí a bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil na začátku června řekl, že podle údajů celní správy se do Česka loni dovezlo téměř 400 tun kratomu, část odtud míří jinam, část se v Česku spotřebuje. Opakovanou zkušenost s kratomem mají podle něho čtyři procenta lidí do 35 let.