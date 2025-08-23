Elektrotechnika, robotika, 3D tisk. Technické kroužky zažívají renesanci

Keramika, hra na hudební nástroje či tancování jsou už mezi dětskými kroužky stálicemi, kde se lektoři nedostatku zájemců bát nemusejí. Každý rok se k nim však přidávají i další, zrovna populární aktivity. Poslední dobou mezi nimi mají místo také technicky zaměřené kroužky, jejichž popularita stále roste.
„Byly doby, kdy jsme měli problém takové kroužky naplnit. Dnes je o ně naopak velký zájem, takže v naší nabídce rozhodně nechybějí. Letos otevíráme například elektrotechniku nebo legorobotiku,“ popsala Jarmila Pavlíčková, ředitelka Domu dětí a mládeže (DDM) Třebíč. Elektrotechnika tam zahrnuje také programování, práci s 3D technologiemi nebo i s umělou inteligencí.

Na techniku nyní více cílí – s ohledem na poptávku mezi dětmi a mládeží, také středisko volného času Active ve Žďáře nad Sázavou. „Výrazně jsme se v tomto směru posunuli vpřed – počínaje úplnými základy, jako je práce se dřevem nebo s kovem, až po programování, 3D tisk, laser, gravírování a podobně,“ vylíčil ředitel Active Jan Ptáček.

Právě 3D tisk patří ve Žďáře mezi několik letošních novinek; organizace již k němu pořídila i odpovídající přístroje. „Máme k dispozici jak klasickou filamentovou, tak resinovou 3D tiskárnu,“ podotkl ředitel s tím, že právě finančně nákladné vybavení, stejně jako nutnost najít a uzpůsobit technickým činnostem prostory, je hlavním úskalím takto zaměřených zájmových útvarů.

„Pro mnohé DDM tak technika bohužel končí u keramiky,“ konstatoval Ptáček. Přesto však chce Active v rozvoji tímto směrem pokračovat. Ostatně již nyní technická „sekce“ čítá celou řadu položek, z nichž některé měly krátce po zahájení přihlašování plnou kapacitu.

Během pár hodin přišly stovky přihlášek

„Obrovský zájem je o robotiku, legorobotiku a programování, které děláme ve spolupráci se žďárskou firmou ICE, tam bývá hned plno,“ potvrdila Romana Šimurdová, zástupkyně ředitele Active.

V nabídce je i technický kroužek, na němž městská organizace spolupracuje s další místní firmou Tokoz. Dále mohou děti vyzkoušet třeba zmíněnou práci se dřevem, vědeckou laboratoř plnou pokusů, kroužek Malý konstruktér, technickokreativní dílnu pro nejmenší, modelářství nebo stavění z lega.

Řada dětí dnes neumí vylézt na žebřiny nebo se plazit, říká instruktorka tělocviku

„Letos nás překvapil enormní zájem rodičů. Přihlašování bylo spuštěno 1. srpna a mnoho zájmových útvarů se zcela zaplnilo už v řádu prvních dní. Během dvou tří hodin jsme měli přes sedm set podaných přihlášek. Je vidět, že si na to rodiče dávají pozor, termíny si hlídají,“ zhodnotila Šimurdová.

To potvrzují i sami rodiče. „Dříve jsem kroužky řešila až v září se začátkem školy, ale pak se ukázalo, že na některé oblíbené aktivity je to pozdě. Pokud člověk chce, aby se jeho dítě dostalo třeba na kytaru, musí se do registrace pustit hned po otevření přihlášek,“ popsala jedna ze žďárských maminek.

Mezi nejrychleji „rozebranými“ kroužky je tradičně právě hraní na hudební nástroje – tam letos byla kapacita vyčerpána do hodiny, dále keramika, různé tanečky. „Hodně nám roste zájem ze strany rodičů těch nejmenších dětí, ty už dnes běžně navštěvují kroužky ještě před zahájením školní docházky,“ doplnila Šimurdová.

V Jihlavě se děti učí programovat v Minecraftu

Novinkou na Active však není „jen“ technika. Přibyl třeba i kroužek Mladý záchranář, karate nebo box pro rodiče s dětmi; organizace zkouší rozjet rovněž svoji kapelu.

Stejně jako ve Žďáře, tak i v Jihlavě „frčí“ dlouhodobě hlavně hudební a taneční kroužky, a ani tamnímu DDM se nevyhnul v posledních letech příklon k technice.

„Ano, také u nás zažívají technické kroužky ‚renesanci‘. Snažíme se tedy nabízet aktuální trendy aktivity, které děti a mládež baví – například 3D tisk, počítačovou hru Minecraft, modelaření, RC modely, programování či lego a legorobotiku,“ vyjmenoval Vilibald Prokop, ředitel jihlavského DDM.

Dodal, že se lektoři snaží hity mezi mládeží pravidelně sledovat a podle toho zařazuje organizace nové zájmové útvary. „Mezi novinky pro letošní rok patří třeba bruslení, angličtina pro nejmenší, jóga pro děti, kaligrafie, programování v Minecraftu, zábavné čtení a hrátky s řečí nebo RC modely,“ popsal Prokop.

Kroužek youtuberingu funguje už tři roky

Vstříc moderní době jdou také v Pelhřimově, kde mají zájemci k dispozici kromě robotiky, animací nebo například stavění z lega dokonce i kroužek youtuberingu. „Ten už u nás funguje asi tři roky. Není to ale jenom o tom, aby děti uměly natočit videa na YouTube. Cílem hlavně je, aby se dokázaly orientovat v prostředí internetu, měly na tuto oblast nějaký zdravý náhled a dokázaly používat kritické myšlení,“ upozornil Libor Fišar, ředitel DDM Pelhřimov.

Na jednu stranu je příklon k populárním aktivitám, které si žádají sami návštěvníci kroužků, na druhou i snaha nadchnout děti pro tradiční činnosti a řemesla, i když třeba nejsou zrovna na špici popularity. O takový kompromis usiluje středisko volného času Dóza ve Velkém Meziříčí.

„Vždy se snažíme zkusit i něco nového, co by se třeba nakonec mohlo ‚chytnout‘. Letos je to háčkování a také košíkářství pro starší děti či dospělé,“ uvedla Jaroslava Živčicová, ředitelka Dózy.

V seznamu však samozřejmě nechybí klasické kroužky nebo právě zmiňované aktivity technického rázu – mimo jiné grafika, fotografování, informatika ani nezbytný Minecraft, počítačová hra oblíbená napříč generacemi.

„Neznamená to ale, že by si sem přišly děti pouze zahrát tuto hru na počítači, ale učí se také tvořit v creative modu. Dokonce jsme měli i zájemce z řad dospělých. Tak jsme se domluvili s lektorem a nabídli Minecraft také pro rodiče, kteří by se chtěli na večer takto odreagovat,“ podotkla Živčicová.

