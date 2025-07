Cesta z Jihlavské ulice do centra Žďáru? Výlet klidně i na hodinu

Je velký obchvat stále ve hře? Propojení žďárských ulic Jihlavská a Brněnská, včetně vzniku nových navazujících kruhových objezdů, tvoří jen část plánovaného západního obchvatu Žďáru. „Co se týče celé myšlenky na vybudování této komunikace, tak chci upozornit, že uprostřed hlavní trasy máme takzvaný nulový bod. Tam v budoucnu bude začínat mimoúrovňová křižovatka ve směru na Havlíčkův Brod a Ždírec nad Doubravou, a kde by měl začínat i plánovaný obchvat Žďáru nad Sázavou,“ informoval Aleš Kratina, ředitel jihlavské správy Ředitelství silnic a dálnic. Příprava investice za miliardy korun dnes stagnuje. „Máme ale skutečně velký zájem na tom, abychom přípravu znovu rozjeli. V září se ve Žďáře uskuteční velká dopravní konference, kde se budeme bavit o různých možnostech,“ nastínil Kratina. Aktivita v této záležitosti by podle něj mohla být opět zahájena v roce 2026 - na základě dohody s orgány památkové péče a také s ministerstvem obrany. Na stávajícím průtahu Žďárem, jenž je i strategickou trasou pro vojsko, se totiž nachází památkově chráněný barokní most. Ten by mohl dle ředitele být – s ohledem na svoji malou šíři, pro případný přesun armádní techniky komplikací. Budoucí obchvat by tuto „překážku“ obešel.