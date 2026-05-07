Spisovatelé Kuděj s Haškem zasednou u Světlé znovu ke stolu. Jako sousoší

Martin Vokáč
  9:02
Na sklonku letošního léta bude Světelsko obohaceno o jeden nevšední turistický cíl. V ateliéru sochaře Radomíra Dvořáka právě vzniká originální sousoší, které připomene působení spisovatele, cestovatele a všeuměla Zdeňka Matěje Kuděje. Instalováno bude na konci srpna ve světelské části Radostovice.
Na společné popíjení bude odkazovat plastika. Sousoší z lipnické žuly bude znázorňovat tři osoby za stolem. | foto: Radomír Dvořák

Nápad na originální plastiku se zrodil v hlavě světelského místostarosty Tomáš Roseckého. „Když děláme Haškovu naučnou stezku, která propojí Světlou, Dolní Město a Lipnici, chtělo by to něco, co by na ni ještě víc upozornilo,“ míní Rosecký.

S havlíčkobrodským sochařem Radomírem Dvořákem dali hlavy dohromady a vymysleli plastiku, která ozdobí prostranství u někdejšího slavného hostince U Puflerů. Dům už dávno nestojí. Právě v něm ale Zdeněk Matěj Kuděj společně se spisovatelem Jaroslavem Haškem rádi popíjeli. Bylo to v době, kdy Kuděj v Radostovicích bydlel.

Na společné popíjení bude odkazovat i Dvořákova plastika. Sousoší z lipnické žuly bude znázorňovat tři lidi sedící za stolem. Jedna bude ztvárňovat celoživotního bohéma, cestovatele a spisovatele Kuděje, druhá Haška. Třetí, fiktivní postava bude znázorňovat Lady Mo-Tee-Ku, adoptivní Tarzanovu babičku, hlavní hrdinku stejnojmenného Kudějova parodického románu. Sousoší bude podobné Cimrmanovu pomníku, který Dvořák před lety odhalil ve Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu.

„Šest let jsem se pídil, zda je použité sousoší osob sedících a zaklesnutých do stolu skutečně první a originální. A asi skutečně ano. Proto jsem se rozhodl využít této sochařské inovace také na Kudějův stůl s důrazem na elegantní design křivkových řezů lanovou pilou,“ popisuje Radomír Dvořák svůj připravovaný výtvor.

Odhalení v kulisách někdejší hospody

Lady Mo-Tee-Ka už je dokončena, nyní mistr pracuje na postavách Kuděje a Haška. „Vyšlo to velice dobře. Letos náhodou uplyne sto let od prvního vydání Kudějovy knihy,“ s úsměvem poznamenal Tomáš Rosecký.

Podle něj vše vytvořením sochy neskončí. „Kudějův stůl by měl pomoci sehnat a uspořádat materiály kolem působení Kuděje a Haška v Radostovicích. Při tom veškerém snažení se už panu Dvořákovi podařilo sehnat původní Kudějův kalamář, který při odhalení do díla zakomponuje,“ prozradil.

Spisovatelé Jaroslav Hašek (vlevo) a Zdeněk Matěj Kuděj na výletě v roce 1914. Tuhle fotku zaslali do redakce Světozoru.
Zdeněk Matěj Kuděj na snímku z roku 1941. Zlom v jeho životě nastal, když v Hamburku vyhrál lodní lístek do New Yorku. V Americe potom vystřídal řadu povolání.
Autor sousoší posadil Cimrmana ke stolu a s ním i Růženku, o níž se hovoří v Hospodě na mýtince, a inspektora Trachtu, jenž je jednou z postav hry.
Miloň Čepelka (vpravo) byl před necelými třemi roky u odhalení sousoší ve Svatém Kříži. Nyní se na místo vrátil s Miroslavem Táborským.
Monument ideálně zapadne do konceptu připravované naučné stezky Jaroslava Haška. Ta právě kolem prostranství v Radostovicích, kde kdysi stával hostinec U Puflerů, bude procházet. A právě současně s otevřením stezky dojde i k odhalení neobvyklého pomníku. Stane se tak v sobotu 29. srpna v 15 hodin.

„A nebude ledajaké. Protože původní hostinec už neexistuje, na okamžik odhalení sousoší vytvoříme kulisy původní hospody,“ oznámil místostarosta. Včetně přípravy pozemku i programu odhalení vyjde památník na půl milionu korun.

U Kaceřova na Sokolovsku dnes ráno zemřel při dopravní nehodě řidič osobního auta.

