Nápad na originální plastiku se zrodil v hlavě světelského místostarosty Tomáš Roseckého. „Když děláme Haškovu naučnou stezku, která propojí Světlou, Dolní Město a Lipnici, chtělo by to něco, co by na ni ještě víc upozornilo,“ míní Rosecký.
S havlíčkobrodským sochařem Radomírem Dvořákem dali hlavy dohromady a vymysleli plastiku, která ozdobí prostranství u někdejšího slavného hostince U Puflerů. Dům už dávno nestojí. Právě v něm ale Zdeněk Matěj Kuděj společně se spisovatelem Jaroslavem Haškem rádi popíjeli. Bylo to v době, kdy Kuděj v Radostovicích bydlel.
Na společné popíjení bude odkazovat i Dvořákova plastika. Sousoší z lipnické žuly bude znázorňovat tři lidi sedící za stolem. Jedna bude ztvárňovat celoživotního bohéma, cestovatele a spisovatele Kuděje, druhá Haška. Třetí, fiktivní postava bude znázorňovat Lady Mo-Tee-Ku, adoptivní Tarzanovu babičku, hlavní hrdinku stejnojmenného Kudějova parodického románu. Sousoší bude podobné Cimrmanovu pomníku, který Dvořák před lety odhalil ve Svatém Kříži u Havlíčkova Brodu.
|
Se sekerou na uzené. Kadeřnice popsala svérázný život bohéma Kuděje
„Šest let jsem se pídil, zda je použité sousoší osob sedících a zaklesnutých do stolu skutečně první a originální. A asi skutečně ano. Proto jsem se rozhodl využít této sochařské inovace také na Kudějův stůl s důrazem na elegantní design křivkových řezů lanovou pilou,“ popisuje Radomír Dvořák svůj připravovaný výtvor.
Odhalení v kulisách někdejší hospody
Lady Mo-Tee-Ka už je dokončena, nyní mistr pracuje na postavách Kuděje a Haška. „Vyšlo to velice dobře. Letos náhodou uplyne sto let od prvního vydání Kudějovy knihy,“ s úsměvem poznamenal Tomáš Rosecký.
Podle něj vše vytvořením sochy neskončí. „Kudějův stůl by měl pomoci sehnat a uspořádat materiály kolem působení Kuděje a Haška v Radostovicích. Při tom veškerém snažení se už panu Dvořákovi podařilo sehnat původní Kudějův kalamář, který při odhalení do díla zakomponuje,“ prozradil.
Monument ideálně zapadne do konceptu připravované naučné stezky Jaroslava Haška. Ta právě kolem prostranství v Radostovicích, kde kdysi stával hostinec U Puflerů, bude procházet. A právě současně s otevřením stezky dojde i k odhalení neobvyklého pomníku. Stane se tak v sobotu 29. srpna v 15 hodin.
„A nebude ledajaké. Protože původní hostinec už neexistuje, na okamžik odhalení sousoší vytvoříme kulisy původní hospody,“ oznámil místostarosta. Včetně přípravy pozemku i programu odhalení vyjde památník na půl milionu korun.