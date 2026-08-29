Kudějův stůl v Radostovicích připomíná Haškova přítele Zdeňka Matěje Kuděje

Kamenný Kudějův stůl v Radostovicích u Světlé nad Sázavou připomíná spisovatele a dobrodruha Zdeňka Matěje Kuděje, přítele Jaroslava Haška a jeho humoristický román Tarzanova babička vydaný před sto lety. Při příležitosti dnešního odhalení díla havlíčkobrodského výtvarníka Radomíra Dvořáka byla ve vsi alespoň maketou obnovená někdejší Puflerova hospoda, v níž Kuděj pobýval a setkával se i s Haškem.
"Takže tady máme krásnou hospodu, na chviličku," řekl světelský místostarosta Tomáš Rosecký (nestraník) před odhalením kamenného stolu. Je umístěný přes silnici naproti místu, kde stávala hospoda. Léta chátrala a nakonec byla zbouraná. U velkého žulového stolu usedly kamenné postavy Kuděje, Haška a Tarzanovy babičky z Kudějovy parodie na příběhy o Tarzanovi, která má podtitul Sensační odhalení ze života slavné opí dámy.
Sochař ke své práci uvedl, že je víceúčelová. "Je to stůl hospodský, sice je pod širým nebem, ale není to žádný piknik. Je to připomínka těch hospod, těch stovek hospod, které nám zanikají po venkově," řekl.
Zdeněk Matěj Kuděj (1881 až 1955) procestoval USA a Kanadu, živil se jako dělník, plavčík, farmář, kovboj i jako zlatokop. Dobrodružný byl jeho život i po návratu do vlasti. Na Vysočině žil střídavě na různých místech, i v Radostovicích.
"Víme, že tady Kuděj působil, dokonce tady bydlel a s Haškem, ale i s Panuškou se tady potkávali. Některé povídky vypráví přímo o životě v Radostovicích," řekl Rosecký ČTK. Lyže, které tam prý Kuděj nechal, se dohledat nepovedlo, ale našel se jeho kalamář. Početní účastníci dnešní slavnosti ho mohli využít k podpisu. Kudějovi příznivci přijeli i z Olomouce.
V Radostovicích, které spadají pod Světlou nad Sázavou, je jedno ze zastavení naučné stezky Jaroslava Haška. Připomíná cestu Haška a malíře Jaroslava Panušky ze srpna 1921 ze světelského vlakového nádraží do Lipnice nad Sázavou, kde Hašek strávil poslední část života. Stezka byla vyznačená před třemi lety. Rosecký dnes řekl, že by byl rád, kdyby na stezce v následujících letech ještě přibylo dílo věnované Panuškovi.
Náklady na Kudějův stůl byly 500.000 korun, světelské radnici na ně přispěl kraj 160.000 korun.