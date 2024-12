Trávení vánočních prázdnin kufrováním láká sportovce i rodiny s malými dětmi

Již 42. ročník kufrování se letos uskuteční v ulicích Jihlavy. „Účast bývá poměrně velká - samozřejmě v závislosti na počasí, ale obvykle kolem 200 až 250 lidí za den,“ popsal Tomáš Rychetský za pořadatele, Dům dětí a mládeže (DDM) Jihlava.

O akci, která má už velmi dlouhou tradici, podle něj v posledních letech zájem spíš roste. „Mnozí skalní příznivci chodí opravdu pravidelně dlouhé roky. Začínali třeba už jako děti a často dnes již přivádějí na kufrování své vlastní potomky, aby v tradici pokračovali,“ vylíčil Rychetský.

Přestože se mezi účastníky najdou i sportovci, výraznou převahu mají dle jeho slov rodiny s dětmi, pro něž je to motivace k procházce. „Zimy jsou poslední roky stejně většinou bez sněhu a zrovna u této aktivity to ničemu nevadí,“ podotkl Rychetský.

Do jihlavských ulic a zákoutí budou lidé moci vyrazit 27. a 28. prosince. Startuje se přímo od DDM. Připraveno bude opět několik tras různých délek, aby si vybral skutečně každý, včetně účastníků s kočárky. „Tratě budeme mít postavené přímo na Heulose, další pak kolem staré plovárny,“ přiblížil pořadatel s tím, že v každý den mají být cesty trochu jiné, aby to byla změna i pro zájemce, již chtějí vyrazit v oba termíny.

Na přípravě tras spolupracuje DDM s Orientačním klubem Jihlava. Díky jeho členům jsou tratě postavené opravdu přesně v souladu s mapou, což ocení třeba právě další profesionální orientační běžci.

Stanoviště na loukách či v lesích

Celé dva týdny budou mít lidé na to, aby pátrali po kontrolních bodech v malebné krajině Žďárských vrchů kolem vesničky Krátká na Žďársku. Vyrazit na výšlap mohou již od soboty 21. prosince, poslední termín kufrování je pak 4. ledna.

Kdy a kde se na Vysočině kufruje? 21. prosince - 4. ledna Krátká u Sněžného na Žďársku, start od Domu přírody Žďárských vrchů, 10:00 - 15:00

na Žďársku, start od Domu přírody Žďárských vrchů, 10:00 - 15:00 27. - 28. prosince Jihlava , start od DDM, 9:00 - 12:00

, start od DDM, 9:00 - 12:00 28. prosince Třebíč , start z Klubovny KČT v Týnském údolí nad Babákem, 10:00 - 15:00

, start z Klubovny KČT v Týnském údolí nad Babákem, 10:00 - 15:00 29. prosince Nové Město na Moravě, start z Horáckého muzea, 10:00 - 14:00 Startovné na všechny akce se pohybuje v řádech desetikorun na jednu mapu. Pozn.: vybrané akce v Kraji Vysočina

Mapu si turisté pořídí v kráteckém Domě přírody Žďárských vrchů. Poté je čeká cesta za stanovišti roztroušenými v okolní přírodě, a to jak na loukách, tak i v lesích, na příkrých stráních s remízky nebo i mezi skalami.

„Místy je terén trochu náročnější, ale i když k nám někdo vyrazí s kočárkem, dá se to řešit. Je možné jít po silnici nebo po cestě, zatímco ostatní členové skupiny odbíhají ke kontrolním bodům,“ popsala za organizátory, spolky Chaloupky a Bratrstvo Žďárských vrchů, Marie Rajnošková.

Právě členitá a kopcovitá krajina kolem Krátké láká i sportovní nadšence. Ti tvoří dle organizátorů klidně až polovinu účastníků Kráteckého kufrování. „Žďárské vrchy jsou oblíbená tréninkové oblast brněnských orientačních běžců a dalších sportovců, kteří tady po okolí mají své chalupy. Ti si to opravdu celé odběhnou a měří si i čas,“ pověděla Rajnošková.

Délka túry se může u různých účastníků dost lišit. Jsou totiž stanoveny pouze kontrolní body s jednotlivými písmeny z finální tajenky, trasu mezi nimi si už mohou lidé navolit sami. Nejkratší možná varianta by podle pořadatelů mohla mít zhruba do sedmi kilometrů. Pokud ale závodníci na trase bloudí, nebo zvolí nevhodné pořadí stanovišť, nachodí kilometrů samozřejmě více.

Po výšlapu si lze odpočinout v Domě přírody, kde bude kromě Štědrého dne, prvního svátku vánočního a Nového roku otevřena i jeho běžná expozice, nyní dokonce s vánoční hrou.

Do ulic a parků, pak čaj z bylin

Kdo se necítí na Krátecké kufrování členitou krajinou, může zvolit „odlehčenou“ verzi vedoucí spíš městským terénem. Stačí zamířit do nedalekého Nového Města na Moravě, kde Chaloupky a Bratrstvo Žďárských vrchů na pořádání akce spolupracují ještě s tamním Horáckým muzeem. V něm je také 29. prosince start akce, poté se účastníci vypraví do ulic a parků. Po návratu si pak budou moci vychutnat obvyklý hrnek horkého čaje z bylin sesbíraných na loukách Žďárských vrchů a k tomu se zakousnout do chleba s pomazánkou. Využít je možné rovněž volný vstup do expozic muzea.

„Kufrování se účastníme už několik let. Dřív jsme chodili sami s partou kamarádů, dnes už bereme všichni i děti. Někdy je nás tak pořádná tlupa. Když to vyjde, snažíme se jít na Krátecké i Novoměstské kufrování. Obě akce mají něco do sebe,“ popsala Dagmar Kafková ze Žďáru nad Sázavou. Načasování právě na vánoční svátky je podle ní ideální.

Pro děti je hledání kontrol další motivací vyrazit ven, a to i za ne úplně příznivého počasí. „Mezi pohádkami a pojídáním cukroví je to navíc příjemné zpestření,“ dodala pravidelná účastnice kufrování.

O možnost proběhnutí či procházky s mapou a buzolou nejsou ochuzeni ani lidé v Třebíči, kde se letos kufruje 28. prosince. Zájemci si otestují, jak dobře se orientují v třebíčských „Stínadlech“ - v oblasti Zámostí, Hrádku či Týnského údolí. Nachystány pro ně budou opět tratě orientačního běhu různé obtížnosti.