Budova městského divadla a kina (MDKO) nese dnešní podobu už téměř čtyři desetiletí. Vznikla kompletní rekonstrukcí staršího kulturního střediska v roce 1988. Původní budova, v níž mimo jiné sídlilo i kino Bio Radio, pocházela z let 1937 a 1938. Byla dílem Prokopa Šupicha, syna a následovníka vyhlášeného stavitele Josefa Šupicha.
Vyjma několika málo detailů vypadá budova naproti kostelu svaté Kateřiny v centru Brodu už čtyřicet let stejně. Za ty roky ztratila mnohé ze své tehdejší mladistvosti, navíc se podstatně změnilo vnímání architektury, ale i samotné funkčnosti a praktičnosti kulturního stánku.
Měla by to být výstavní budova sloužící kultuře. Občany by měla oslovovat jak v interiérech, tak exteriérech.
Tomáš Hermannředitel MDKO Havlíčkův Brod
Radnice rekonstrukci budovy připravuje už několik let. Detailní plány se objevily těsně před pandemií covidu. „Od té doby máme stavební povolení. Ovšem zatím jsme uskutečnili pouze první etapu, která spočívala v rekonstrukci sociálních zařízení,“ přiblížil ředitel MDKO Tomáš Hermann.
Původně byly další etapy rozplánovány tak, aby na sebe navazovaly. Dům se měl opravovat postupně, takzvanou salámovou metodou. Jenže tento proces by se mohl stát věčným, ovlivnil by chod zařízení na mnoho let a výrazně by se prodražil. Proto se radní před časem rozhodli další etapy stopnout a zpracovat projekt na jednorázovou kompletní rekonstrukci budovy.
Architekt svou vizí zastupitele nadchl
„Vedení MDKO dostalo za úkol nechat zpracovat projekt na kompletní rekonstrukci divadla od sklepa až po střechu. Jeho součástí mají být i úpravy dispozičního řešení, proměna vzhledu budovy, modernizace zázemí i třeba vznik kavárny a vyhlídkové terasy na střeše,“ uvedl havlíčkobrodský starosta Zbyněk Stejskal (ODS).
S představou architekta Davida Hromady, jak by budova mohla v budoucnu vypadat, se teprve před několika dny poprvé seznámili radní. Představil jim vizualizace a vysvětlil, proč volil zrovna takové řešení a takovou podobu. Konšele svou vizí nadchl.
„Byl to první nástřel, ale je dotažený do detailů. Velmi mne zaujala fasáda, která obsahuje řadu řemeslných a historických prvků, ale zároveň je vyvážená a dokresluje účel budovy. A také využití střechy pro terasu s vyhlídkou i řešení výtahu,“ nechal se slyšet místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).
Podle návrhu architekta by budova mohla zcela změnit svůj vzhled. A to jak zvenku, tak uvnitř. „Měla by to být výstavní budova sloužící kultuře. Občany by měla oslovovat jak v interiérech, tak exteriérech,“ říká Tomáš Hermann.
Proměna průčelí, nový výtah i terasa s vyhlídkou
Proměnit by se mělo průčelí budovy. Novou podobu podle návrhu má dostat vchod i samotný vstupní portál. Jinak řešený bude dnešní průhled na schodiště. Na fasádě by se měly objevit i trojrozměrné a řemeslné prvky.
Z jižní strany, tedy od řeky, na stranu severní by se měla přesunout vzduchotechnika. Znamenat to bude, že strana od řeky se oprostí od současných „žeber“ a dostane čistší podobu. U této jižní strany by měl rovněž být instalován vnější výtah, který kino a divadlo zpřístupní imobilním, hůře se pohybujícím, ale i třeba maminkám s kočárky. Ústit by mohl na speciální balkony.
Výtahem se budou moci návštěvníci dostat až na střechu, kde by mohla přibýt ojedinělá atrakce. „Návrh počítá s nástavbou a vytvořením terasy, odkud bude jedinečný výhled na řeku Sázavu a kostel svaté Kateřiny na protějším břehu. Lidé by ji mohli využívat třeba před představeními nebo o přestávkách. Může tu fungovat i malá kavárna,“ popsal Tomáš Hermann.
Uvnitř by se mělo výrazně rozšířit foyer. Hlavně to v patře je na velikost sálu příliš malé a návštěvníci kulturních akcí se do něj nevejdou. Společně s již dokončenými toaletami a sálem by mělo dostat jednotnou podobu.
Zastaralé technologie některé soubory odrazují
Modernizace se bude týkat i zázemí divadla a jevištních technologií. V Brodě nemá domovskou scénu žádný soubor, divadlo ale často hostuje známá jména. A šatny, kde se herci připravují, už dávno neodpovídají současným potřebám a komfortu.
„Rovněž jevištní technologie se nějakým způsobem vyvíjejí. Soubory je čím dál víc využívají a začínáme narážet na to, že kvůli jejich absenci do Havlíčkova Brodu vůbec nejedou,“ zmiňuje ředitel divadla a kina.
Do konce letošního roku by měla být dokončena kompletní projektová dokumentace včetně ocenění celé rekonstrukce. „Počítáme, že se budeme pohybovat kolem osmdesáti až sta milionů korun,“ odhadl možné náklady Zbyněk Stejskal.
O tom, kdy se do rekonstrukce město pustí, rozhodnou až noví zastupitelé po volbách. „Budeme ale připraveni na případný dotační program,“ zmínil starosta s tím, že jednoznačnou prioritou do dalších let je stavba nového bazénu a oprava stěžejních ulic.
Část náhradních prostor si MDKO pronajme
Až k rekonstrukci divadla a kina dojde, budou se muset občané nejméně na rok bez těchto kulturních služeb obejít. Tak velký zásah nelze dělat za provozu.
„Naštěstí je v Brodě celá řada organizátorů a provozovatelů, kteří činnost divadla a kina mohou nahradit. Počítáme i s tím, že si některé prostory, například velký sál Kulturního domu Ostrov nebo Klub Oko, budeme pronajímat,“ pravil Hermann.
Větší problém bude s kinem. Nejnovější premiéry jsou nyní distribuovány ve formátu, které ve městě vedle MDKO zvládne přehrát pouze malý přednáškový sál přírodovědného centra na Základní škole Nuselská. Ten je ovšem velikosti jedné školní třídy a pro veřejná filmová promítání není vhodný. Uvažovaným řešením je tak dočasné nainstalování městského promítacího zařízení do pronajímaných prostor. Ale tak, aby to nekomplikovalo jejich primární využití.