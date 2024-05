Zemřel rocker Zahrádka. Hrál v Carmen, Czech Faith No More i Pop Killers

„Chybíš táto/dědo! Děkuju za vše!“ napsal Kamil Zahrádka. „Byl to můj kolega a blízký přítel, tím je řečeno asi vše,“ řekl pro iDNES.cz Václav Bartoš.

Vlasta Zahrádka podle jeho slov bojoval s těžkou nemocí. „Ale vypadalo to nadějně. Předevčírem jsme měli večer schůzku, kde jsme něco dojednávali. Pak v pohodě odešel do svého třebíčského obchodu s gramodeskami, kde přespával, když byl v Třebíči. Druhý den volala jeho manželka, že nepřišel domů. Byl tam bez známky života,“ přiblížil Bartoš, který se v současnosti hudebně se Zahrádkou potkával ve společném projektu Tři tenoři alias čtyři magoři.

„Je to skupina zpěváků z Třebíče, kde jsme dělali coververze starých písniček, takový veselý projekt,“ podotkl Bartoš.

Zahrádka byl zpěvákem a frontmanem kapel Carmen či Pop Killers. Měl také kapelu Pátek 13 a Le Garden. Patnáct let zpíval v „cover“ bandu Czech Faith No More. Tvořil hudbu i texty a koncertoval i s další svou kapelou ZaHRaDa.

„ZaHRaDa je o mých vnitřních pocitech, který ventiluju skrz hudbu a texty. Dělám to tak celý život,“ vyjádřil se před časem Zahrádka.

„Po těžké nemoci dnes Vlasta náhle odešel do hudebního nebe. Za všechny nás z Carmen vyjadřujeme upřímnou soustrast Vlastově Renatě a celé jeho rodině. Je to zpráva, které se nám nedaří uvěřit,“ napsali členové skupiny Carmen v oznámení Zahrádkova úmrtí.

Je to velmi krutá ironie, ale asi největší hit Carmen - Smrt krásných srnců, který Zahrádka napsal a zpíval, začíná slovy: Zvláštní stav mám, sám sebe nevnímám, co když právě umírám...

Elektrikář, který byl hudebním samoukem

Zahrádka byl třebíčským rodákem. Narodil se 13. května 1965. Původní profesí byl elektrikář, jeho učiliště v Otrokovicích jej původně předurčilo pro práci v jaderné elektrárně Dukovany.

Byl hudebním samoukem. Na základní škole Gustava Klimenta v Třebíči zpíval mnohdy i jako sólista v pěveckém sboru. „Tréma obrovská, ale nějak jsem to ustál dodnes,“ komentoval to Zahrádka ve starším rozhovoru pro časopis Aktivní zóna.

Jeho první kapela ještě v Otrokovicích se jmenovala Zkrat. První veřejná vystoupení absolvoval ještě před povinnou základní vojenskou službou s třebíčskou skupinou SBD. Tehdy hudbě, jak sám řekl, propadl navždy.

Nějaký čas žil a pracoval v Praze. Na Třebíčsku se nejvíce proslavil jako zpěvák kapely Carmen, v níž působil od roku 1986. Ta zažívala dekádu největší slávy - po předchozím krátkém rozpadu - v 90. letech. „Kapela, pro kterou jsem dýchal od roku 1986, s kterou jsme vytvořili pěkných pár hitů, kterým Třebíčáci říkají nesmrtelné,“ komentoval to Zahrádka v jednom z rozhovorů.

S Pop Killers zvítězil v soutěži iDNES.cz

V letech 1993 až 1998 byla skupina Carmen na vrcholu. Pak přišlo pro kapelu nejtěžší období - tragická autonehoda bubeníka Pavla „Kissi“ Veselého. Nahradil ho známý Petr Bende, který se o rok později, po odchodu Vlasty Zahrádky, stal zpěvákem Carmen.

„Už jsme spolu byli hodně dlouho, byla to trochu ponorka. Po smrti bubeníka už to pro mě postrádalo smysl, tak jsem odešel,“ vzpomněl na toto období před lety v rozhovoru pro MF DNES Zahrádka. Po odchodu začal podnikat.

Letopočet 2012 byl rokem vzniku kapely Pop Killers se zpěvákem Vlastou Zahrádkou. Videoklip kapely k písničce Válka s klaunem se v roce 2015 stal vítězem krajského kola soutěže iRampa na Vysočině pořádané portálem iDNES.cz.

Energický a razantní klip ve spojení s tvrdou crossoverovou muzikou dnes působí až prorocky. Hned v prvních sekundách videoklipu se na koni projede do půli těla svlečený ruský prezident Vladimir Putin, následují záběry na stékající krev a válečné scény, mihne se Stalin. „Naši proruští fanoušci nám vyčítají, že je to zaměřené proti Rusku. Ale není tomu tak. Je to song namířený proti všem diktátorům a proti návratu diktatury vůbec,“ vysvětloval tehdy frontman Pop Killers Zahrádka.

„Štve mě vývoj událostí, jak se rozdělil svět na dva nenávistné tábory, tzv. sluníčkáři vs. xenofobové, jedna strana se vysmívá druhé, lidi by nejraději uprchlíky stříleli a potápěli, jakoby se ani nejednalo o lidi jako jsme my, druhý extrém je sem pustit každého, téměř bez kontroly, politici za cenu udržení se u koryt nedělají vůbec nic. Je mi z té situace nedobře,“ komentoval Zahrádka v roce 2016 pro týdeník 5plus2 zahájení nové šňůry Pop Killers.