Žďárský zámek chystá sérii unikátních koncertů. Vystoupí i sbor Boni Pueri

Jana Nedělková
  8:42aktualizováno  8:42
Slavné operní árie, Dvořákovy Slovanské tance, pocta Mozartovi. Ale třeba i kytarový repertoár a nezvyklé hudební nástroje. To je jen výběr z programu, který je pro letošní koncertní sezonu připraven na zámku ve Žďáře nad Sázavou. Jedním z hlavních lákadel bude i vystoupení slavného dětského sboru Boni Pueri.
Koncertní série láká i na violoncellistku Kristinu Vocetkovou. Ta vystoupí ve...

Koncertní série láká i na violoncellistku Kristinu Vocetkovou. Ta vystoupí ve smyčcovém sextetu i v Triu Bohémo. | foto: Archiv Zámku Žďár

Zvláštním bodem sezony bude červnový koncert Boni Pueri - jednoho z...
Trio Bohémo, jehož součástí je i klavírista Jan Vojtek, vystoupí ve žďárském...
Štěpán Hon zahraje v rámci koncertní série i na vibrafon.
Koncertní série láká i na violoncellistku Kristinu Vocetkovou. Ta vystoupí ve...
7 fotografií

„Dramaturgyně Johanna Haniková připravila mimořádně pestrý program, který propojuje klasické mistrovství s novými přístupy a velká jména s mladými talenty,“ popsala za pořadatele Linda Vojancová ze Zámku Žďár.

Milovníky hudby čeká podle ní celkem desítka výjimečných večerů, které propojuje jedno společné téma - Světlo a stín: Hudba jako zrcadlo kontrastů života. „Jedná se o cyklus, který se v deseti zastaveních ponoří do napětí mezi světlem a tmou, mezi jemností a dramatičností, mezi tradicí a novostí,“ vylíčila Vojancová.

Doplnila, že ačkoliv série vystoupení odstartuje až v září, vstupenky je možné zakoupit již nyní, třeba i jako součást cenově výhodnějšího abonmá.

Koncertní série láká i na violoncellistku Kristinu Vocetkovou. Ta vystoupí ve smyčcovém sextetu i v Triu Bohémo.
Zvláštním bodem sezony bude červnový koncert Boni Pueri - jednoho z nejznámějších sborových těles v Česku.
Trio Bohémo, jehož součástí je i klavírista Jan Vojtek, vystoupí ve žďárském zámku v jarní části koncertní série.
Štěpán Hon zahraje v rámci koncertní série i na vibrafon.
7 fotografií

Mezi hlavními hosty programu nechybí například legendární klavírista Ivan Klánský a jeho syn Lukáš Klánský, kteří veřejnosti představí své pojetí Slovanských tanců od Antonína Dvořáka. Publikum se může těšit rovněž na Trio Bohémo, které vystoupí jak ve své komorní sestavě, tak ve smyčcovém sextetu, nebo na působivý hlas sopranistky Lucie Vagenknechtové. Ta má připraven výběr slavných operních árií.

„Hudební večery navíc obohatí tematické přesahy. Například oslava narozenin Wolfganga Amadea Mozarta nebo propojení tradičních nástrojů s neobvyklými kombinacemi - třeba houslí a vibrafonu v podání Ludmily Pavlové a Štěpána Hona,“ nastínila některá lákadla hudební série Vojancová.

Zvláštním bodem celé sezony bude dle jejích slov červnový koncert dětského sboru Boni Pueri - jednoho z nejznámějších sborových těles v České republice, které vystoupí pod vedením dirigenta Marka Štilce. Na programu bude například tvorba Mozarta, Antonína Rejchy, Bedřicha Smetany či Antonína Dvořáka; dále i některé spirituály a slavné melodie.

Otevření kulturního centra

Každý z desítky koncertů bude - stejně jako v předešlé roky, vždy obohacen o úvodní vystoupení mladých talentů ze základní umělecké školy. Navíc vždy zhruba hodinu před každým představením, od šesti večer, se opět uskuteční také diskuse s účinkujícími umělci. Díky nim budou moci zájemci nahlédnout do zákulisí jejich tvorby. Vyvrcholením sezony se pak stane slavnostní otevření nového kulturně-kreativního centra, při němž zazní skladba Her Country současné české skladatelky Nikol Bókové.

„Kompozice, která vznikla k Roku české hudby a dvoustému výročí narození Bedřicha Smetany, připomíná jeho slavné dílo Má vlast. Zazní v unikátním obsazení: hornista a dirigent Radek Baborák, mezzosopranistka Bella Adamová a autorka sama u klavíru,“ láká Vojancová.

Zmíněné kulturně-kreativní centrum je část areálu žďárského zámku Kinských - konkrétně budovy konventu, která se od loňska mění v multifunkční místo, kde se bude konat řada akcí. Tvůrčí zázemí tam také najdou různí umělci, ale i žáci, studenti, kreativci z místních firem či veřejnost. Přestavba za zhruba 200 milionů korun začala loni na podzim, slavnostní „koncertní“ otevření je v plánu na 19. červenec 2026.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Uhodnete registrační značky podle okresů?

Původní registrační značky na autech, jak se také někdy nesprávně říká „espézetky“ podle okresů oficiálně skončili v roce 2001. Od 1. července toho roku dostalo každé nově přihlášené auto hlavní...

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Hlavní závod hlásí vyprodáno, slavný Ironman chce překonat loňskou premiéru

Prestižní Ironman 70. 3 Hradec Králové, tedy jeho hlavní závod, je vyprodán. Zájem o světově známý extrémní podnik původem z Havaje je obrovský, na start všech triatlonových klání se postaví 2 800...

Lidé si v Otrokovicích stěžovali na rychlá auta. Zpomalit je mají radary

Otrokovická radnice se zaměří na řidiče, kteří nedodržují předpisy v místní čtvrti Baťov. Na tamější frekventované třídě Tomáše Bati nyní umísťuje radary. Budou na sloupech veřejného osvětlení a...

11. srpna 2025  9:42

Vražda na privátu a posypání žíravinou. Případ míří k soudu, muže viní z dalšího zločinu

Kriminalisté ukončili vyšetřování listopadové vraždy Číňanky v panelovém domě na Novém Hradci Králové. Obviněným je pětadvacetiletý muž z Hradecka. Policie předala spis krajské státní zástupkyni s...

11. srpna 2025  9:42

Dívka v zoo lezla po zapovězené síti, pád z pěti metrů skončil bezvědomím

Kvůli pádu dítěte z výšky zasahovala záchranná služba ve čtvrtek navečer v olomoucké zoologické zahradě. Zraněnou dívku předškolního věku do nemocnice následně přepravil vrtulník. Podle mluvčí zoo...

8. srpna 2025  12:12,  aktualizováno  11.8 9:34

Auto v neděli večer u Letovic přejelo ženu, nejspíš ležela na vozovce

Osobní auto v neděli pozdě večer přejelo ženu, která ležela na vozovce u Letovic na Blanensku. Žena na místě zemřela. Nehodou se zabývá policie. "Budeme...

11. srpna 2025  7:58,  aktualizováno  7:58

Úhybný manévr přinesl smrt. Dlažební kostky z projíždějící dodávky trefily chodce

Chodce na Českolipsku usmrtily v neděli dopoledne dlažební kostky z projíždějící dodávky. Náklad se z vozidla uvolnil, když se řidič vyhýbal motocyklu, informovala regionální mluvčí policie Klára...

11. srpna 2025  9:22

HN: Soud vyhověl stížnostem bank pokutovaných za poplatky při splácení hypoték

Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasačním stížnostem UniCredit Bank a Komerční banky, které před lety dostaly pokuty za účtování poplatků klientům při...

11. srpna 2025  7:40,  aktualizováno  7:40

Žena s psychickými problémy odešla z domova, vzala i dcerku. Hledají je policisté

Policisté pátrají po jednatřicetileté ženě z Tachova, která odešla i se svojí tříletou dcerou z domova. Pohřešovaná žena trpí psychickými problémy.

11. srpna 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Na projíždějící auto se zřítil strom. Žena a dvě děti skončily v nemocnici

Jedna žena a dvě děti utrpěly zranění, když jeli po silnici v Majdaleně na Jindřichohradecku a u vlakového nádraží na jejich auto spadl strom. Zdravotníci je převezli do nemocnice v Jindřichově...

11. srpna 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Nádraží Veleslavín

Na Nádraží Veleslavín chybí eskalátory a velkokapacitní výtahy. Lidé musejí tahat kufry po schodech.

vydáno 11. srpna 2025

Požár střechy domu v Žandově na Českolipsku způsobil škodu 1,5 milionu korun

Nedělní požár střechy řadového domu v Žandově na Českolipsku způsobil podle odhadu hasičů škodu 1,5 milionu korun. Zranění při něm neutrpěl nikdo. Příčinou...

11. srpna 2025  7:19,  aktualizováno  7:19

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Někteří řidiči budou mít asi dilema, zda-li doprava odbočit nebo ne? Ten kdo tehdy dělal autoškolu by měl správnou odpověď znát.

vydáno 11. srpna 2025  8:59

Praha-Výstaviště

Vlak Regionova dopravce České dráhy na zbrusu novém nádraží Praha-Výstaviště.

vydáno 11. srpna 2025  8:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.