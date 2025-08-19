Kino ve Ždírci dostane třetí šanci, bude z něj velké kulturní centrum

Martin Vokáč
  6:12aktualizováno  6:12
Radnice ve Ždírci nad Doubravou se připravuje na jednu z největších investičních akcí ve své historii. Z budovy kina a knihovny chce udělat velké kulturní centrum s divadlem i několika byty. To vše za skoro 60 milionů korun.
Areál bývalé tkalcovny pochází z 30. let 20. století. Svému účelu sloužil do roku 1945. Po válce byl podnik znárodněn. Kino se v části již nefunkční továrny stavělo počátkem 70. let.

Areál bývalé tkalcovny pochází z 30. let 20. století. Svému účelu sloužil do roku 1945. Po válce byl podnik znárodněn. Kino se v části již nefunkční továrny stavělo počátkem 70. let. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Areál bývalé tkalcovny pochází z 30. let 20. století. Svému účelu sloužil do roku 1945. Po válce byl podnik znárodněn. Kino se v části již nefunkční továrny stavělo počátkem 70. let.
Areál bývalé tkalcovny pochází z 30. let 20. století. Svému účelu sloužil do roku 1945. Po válce byl podnik znárodněn. Kino se v části již nefunkční továrny stavělo počátkem 70. let.
Areál bývalé tkalcovny pochází z 30. let 20. století. Svému účelu sloužil do roku 1945. Po válce byl podnik znárodněn. Kino se v části již nefunkční továrny stavělo počátkem 70. let.
Areál bývalé tkalcovny pochází z 30. let 20. století. Svému účelu sloužil do roku 1945. Po válce byl podnik znárodněn. Kino se v části již nefunkční továrny stavělo počátkem 70. let.
5 fotografií

Jaká to změna! Před deseti lety se ve městě vážně mluvilo o demolici kina.

„Areál kina je předposlední městskou budovou ve Ždírci, která je v původním, neopraveném stavu,“ vysvětluje Bohumír Nikl, starosta třítisícového města na severním okraji Vysočiny.

V komplexu složeném z několika budov se vedle kina nachází i městská knihovna, galerie a několik původních bytů té nejnižší kategorie. Zařízení je minimálně zvenku známé tisícům lidí, stojí totiž hned vedle křižovatky a hlavního tahu z Havlíčkova Brodu na Pardubice i na Svitavy.

Rekonstrukce by měla zahrnovat kompletní přestavbu veškerých prostor. V části s byty mají vzniknout čtyři nové jednotky pro bydlení odpovídající současným trendům. Na části s kinem chce radnice snížit střechu a celému komplexu dát jednotnou podobu. Samozřejmostí bude zateplení a nová fasáda.

Kino dostane jednu novou funkci

Kino by se mělo rozrůst o nový přístavek a mělo by dostat i jednu zcela novou funkci.

„Chtěli bychom z kina vytvořit multifunkční kulturní prostor, kde by se mohlo hrát i divadlo. Pro to nám ale v budově chybí šatny, sklady i patřičné zázemí. A protože se to jinam nevejde, hodláme vybudovat novou přístavbu,“ vysvětlil starosta.

Zmodernizované kino ve Ždírci opět promítá, ožilo po jedenácti letech

Náklady na veškeré práce by podle zpracovaného projektu měly dosáhnout na 58 milionů korun. To je více než polovina ročního rozpočtu města.

Dražším projektem v jeho historii byla jen stavba základní školy. Proto se zahájení rekonstrukce neobejde bez dotací. Radnice o ně zažádala na více místech – podle toho, které části se týkají a co konkrétně je účelem úprav.

„Pokud bychom uspěli alespoň se dvěma žádostmi, do díla bychom se pustili. Náš předpoklad je, že bychom s pracemi začali koncem příštího roku a koncem roku 2027 by bylo hotovo,“ podotkl Bohumír Nikl.

Retro s moderní technikou...

Komplex kina tím dostane šanci na zářnou budoucnost. V posledních letech vlastně už třetí. Druhou šanci dostalo na přelomu jara a léta 2023, kdy se po dlouhých jedenácti letech nečinnosti znovu otevřelo. Co do techniky, částečně zmodernizované. Prostředí ale zůstalo původní. Starosta ho označoval za „retro kino s moderní technikou“.

„O kino je poměrně zájem. Byť promítáme obvykle jednou, dvakrát měsíčně. V sále bývá kolem stovky až sto dvaceti lidí,“ konstatoval Nikl. Ve Ždírci vypomáhá promítač ze sousedního Krucemburku.

Jestliže se rekonstrukce vydaří, počet promítání vzroste. Navíc v kině vznikne i divadelní sál s patřičně vybaveným jevištěm a zázemím. Tudíž si Ždírec může zvát i známá jména divadelních prken. Sál bude možné využívat i na další kulturní a společenské akce.

Stará textilka k zemi nepůjde, Ždírec ji přestaví na byty a opraví kino

Kdo by to před deseti lety čekal. Tehdejší vedení města se vážně zabývalo myšlenkou na demolici celého komplexu. „Ve slabší chvilce, protože už jsme z toho byli opravdu zoufalí, jsem slíbil v krajním případě i demolici budovy kina a knihovny. Takže ano, je to možnost,“ připustil v březnu 2015 tehdejší starosta města Vladimír Martinec.

Ždírec tehdy vehementně řešil zvýšení bezpečnosti sousední křižovatky. Na ní se kříží dvě komunikace první třídy – silnice 37 od Žďáru nad Sázavou na Pardubice a I/34 od Havlíčkova Brodu na Svitavy. V tom období na ní došlo hned ke čtyřem nehodám během dvou týdnů. Radnice nad proměnou křížení přemýšlela společně s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD).

Historická hodnota

Kino i knihovna nakonec přežily. Kruhový objezd, který na místě rohové budovy mohl vzniknout, ŘSD stavět nechtělo. Mimo jiné kvůli hlukovým limitům. Křižovatku místo toho nechalo osadit semafory.

Pro místní má celá budova svou historickou hodnotu, byť žádnou památkou není. Areál bývalé tkalcovny pochází z 30. let 20. století. Svému účelu sloužil do roku 1945. Po válce byl podnik znárodněn. Kino se v jedné třetině již nefunkční továrny stavělo počátkem 70. let.

Obětí nebezpečné křižovatky ve Ždírci se může stát i kino, půjde k zemi

„V létě roku 1976 byla provedena kolaudace a dne 2. října slavnostní otevření kina. Na první představení byli pozváni hosté ze Ždírce a okolí,“ popisoval už dříve ždírecký kronikář Josef Bílek.

Vybudování širokoúhlého kina přišlo na téměř jeden milion tehdejších korun československých a mnoho hodin neplacených brigád. „Promítalo se pak dvacetkrát měsíčně, návštěvnost byla průměrně osmdesát lidí na představení. V pozdějších letech, jak to již bývá, čísla trochu poklesla,“ dodal kronikář.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

Ulice Oddechová. Tady je nové přírodní koupaliště s pláží, sportovištěm i akcemi nedaleko Prahy

Jen 20 minut od centra Prahy se otevřelo nové koupaliště JEZERO.OOO, které je víc než jen místem pro osvěžení. Návštěvníkům nabízí nejen možnost koupání v přírodním zatopeném jezeře, ale také stánek...

V Jirkově se na křižovatce lépe odvede voda po dešti

Do úpravy se město pouští na základě podnětů od místních.

19. srpna 2025  6:59

Kino ve Ždírci dostane třetí šanci, bude z něj velké kulturní centrum

Radnice ve Ždírci nad Doubravou se připravuje na jednu z největších investičních akcí ve své historii. Z budovy kina a knihovny chce udělat velké kulturní centrum s divadlem i několika byty. To vše...

19. srpna 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

Do přísně chráněného meandru Odry někdo navezl suť, zničil i hnízda ledňáčků

Hned několik tun stavebního odpadu objevili ochránci přírody v jednom z meandrů řeky Odry v nejpřísněji chráněné části Poodří na Novojičínsku. Zatím neznámý pachatel tam sutí amatérsky zpevnil břeh....

19. srpna 2025  5:32,  aktualizováno  5:32

Tenisový svět se učí nové české jméno. Postrach umpirových rozhodčích se jmenuje Dalibor Svrčina

Borec s nevyslovitelným příjmením má na kontě triumf z turnaje v mexickém Cancúnu, kde se minulý týden sešlo hned pět hráčů světové stovky. Dalibor Svrčina, dvaadvacetiletý rodák z Ostravy, prošel...

19. srpna 2025  4:11

V Dobřejovicích u Prahy dnes zemřel cyklista po střetu s autem

V Dobřejovicích u Prahy dnes v podvečer zemřel cyklista po střetu s autem. Nehoda se stala po 18:00 na značeném přejezdu pro cyklisty, kteří ale na něm nemají...

18. srpna 2025  20:43,  aktualizováno  20:43

Policie prověřuje vraždu v Ratenicích na Kolínsku, možného podezřelého zadržela

Policie od dnešního odpoledne vyšetřuje vraždu starší ženy v Ratenicích na Kolínsku, možného podezřelého zadržela. ČTK to řekla policejní mluvčí Michaela...

18. srpna 2025  20:33,  aktualizováno  20:33

V pardubické firmě JHV dnes utrpěli popáleniny dva lidé, jeden je zraněn vážně

Dva lidé dnes utrpěli zranění v pardubické strojírenské společnosti JHV. Jeden z nich má vážné popáleniny, vrtulník ho přepravil do popáleninového centra v...

18. srpna 2025  20:03,  aktualizováno  20:03

Ze zoo ve Zvoli mizí šelmy. Lev uprchl, levharta odvezl majitel, na pumy se čeká

Majitel zooparku ve Zvoli u Prahy, kde nedávno uprchl z klece lev a policie ho zastřelila, odvezl na žádost obce pryč levharta. Zvíře skončilo v soukromém chovu ve středních Čechách. Do konce týdne...

18. srpna 2025  21:12

Rychlé brusle, taktika i adrenalin. To je ostřejší sport - roller derby. Je v něm čas i na přátelství

Roller derby je víc než jen sport. Je to kombinace rychlosti, taktiky a týmové spolupráce, která přináší skvělý pocit z pohybu a zároveň trochu zdravého adrenalinu. Na oválné dráze se dva týmy snaží...

18. srpna 2025  20:36

Č. Budějovice žádají o prodloužení výjimky na užívání části D3 bez poplatku

České Budějovice žádají ministerstvo dopravy o prodloužení výjimky na užívání obchvatu na části dálnice D3 kolem města bez poplatku . Výjimka platí do konce...

18. srpna 2025  18:51,  aktualizováno  18:51

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Většina zastupitelů Prachatic nechce uzavření porodnice, kraj ho plánuje k 31.8.

Část obyvatel Prachatic a většina zastupitelů nesouhlasí s uzavřením tamní porodnice, kraj ji hodlá zavřít k 31. srpnu. Zdůvodnil to nízkým počtem porodů a s...

18. srpna 2025  18:47,  aktualizováno  18:47

Beroun rozšiřuje síť sdílených elektrokol, přibudou kola i dobíjecí stanice

Beroun rozšiřuje síť sdílených elektrokol. K dosavadním 158 kolům dostupným také v Králově Dvoře, Hýskově, Tetíně a ve Zdicích přibylo dalších 11. Příští měsíc...

18. srpna 2025  17:59,  aktualizováno  17:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.