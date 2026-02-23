Nabídka na odkup Kulturního domu Ostrov se havlíčkobrodským zastupitelům dostala na stůl znovu po necelých čtyřech letech. Na počátku roku 2022 ji majitelé předložili poprvé. Tehdy ovšem nabízeli jen hlavní budovu s velkým sálem. A za ni chtěli 120 milionů korun. Zastupitelé odmítli s tím, že taková cena je neakceptovatelná.
Nyní před nimi leží obdobná nabídka a za ještě více peněz. Na rozdíl od té předchozí ale zahrnuje takřka celý areál kulturního domu. Je v ní velký sál s veškerým zázemím, křídlo s restaurací, kanceláře i veškeré přístavby včetně garáží za budovou. A do nabídky vlastníci zahrnuli i parkoviště se závorami. Prodej se ovšem netýká spojovacího krčku velkého sálu s kinem, které obsahuje několik kanceláří a vlastní ho další majitel.
„Majitelé kulturního domu chtějí ukončit jeho provozování, chtějí ho prodat. Městu dali přednostní nabídku, ale připouštějí, že v případě našeho nezájmu budou hledat jiného zájemce. Nemůžeme vyloučit situaci, kdy vlastník zavře ze dne na den,“ varoval před zastupiteli starosta Zbyněk Stejskal (ODS).
Od roku 2012 vlastní komplex, který obsahuje mimo jiné druhý největší kulturní a společenský sál na Vysočině, dvě fyzické osoby. Jsou jimi podnikatelé Jaroslav Pavelek a Miroslav Jinek. Ten je znám rovněž jako majitel brodského klubu stolního tenisu HB Ostrov i střediska stolního tenisu v Jihlavské ulici.
Nabídku, kterou oba pánové zaslali představitelům města, blíže nekomentují. Už dříve ale uvedli, že do budovy výrazně investovali. V posledních čtyřech letech nechali opravit střechu, instalovat na ní fotovoltaiku, nově udělat nechali i fasádu včetně výměny oken. Uvnitř byly modernizovány toalety.
Město nechá vyhotovit vlastní posudek
Zastupitelé nyní, na rozdíl od hlasování před čtyřmi roky, nabídku neodmítli. I když k ní měli výhrady. Rozhodli se ale postupovat v jednání dál.
„Zadáme vyhotovit vlastní posudek, který upřesní cenu. Pak vstoupíme do jednání s majiteli. Jsme teprve na samém začátku,“ vzkázala místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).
Havlíčkobrodská radnice je ve svízelné situaci. Velký sál je ve městě jediný, kde se mohou konat akce i pro vyšší stovky či tisíce účastníků a diváků. Lidé do něho chodí na koncerty, zábavy, ale i na plesy nebo taneční. Uvnitř se konají prodejní akce i třeba tradiční výstavy Zahrada a Podzimní knižní trh.
„Bez velkého sálu bychom nemohli být. Město ho potřebuje,“ přiznal Stejskal. „Nedovedu si představit, že bychom ho neměli k dispozici, že bychom o něj přišli,“ dodal.
Posudek, na nějž město spoléhá, bude odrazovým můstkem pro to, jak s majiteli kulturního domu jednat. Jeho vyhotovení potrvá měsíce a podle starosty Stejskala bude obsahovat vyčíslení hodnoty nejen budovy samotné, ale i veškerého vybavení i třeba technologických řešení.
Pouze kultura. Jiné využití územní plán nedovolí
Město by podle něj preferovalo situaci, která je nyní. Tedy že by chod kulturního domu zajišťoval soukromý subjekt, který by město podporovalo dotacemi. V letošním roce by měla být ve výši 1,13 milionu korun.
„Bez dotace města by provoz velkého sálu nebyl možný,“ přikyvuje ředitel společnosti Kulturní dům Ostrov Ondřej Rázl. On sám je i městským zastupitelem za KDU-ČSL. „Prodej kulturního domu nijak neřešíme. Jsme jedním z běžných nájemců, platíme majitelům obvyklý nájem,“ dodal.
Jako městský zastupitel by ale byl zastáncem sjednocení areálu do vlastnictví města. To už vlastní křídlo s kinem a divadlem.
Že by brodský kulturní dům koupil třetí zájemce a přestavěl ho k jiným účelům, podle vedení města není možné.
„V územním plánu je dáno, že na tomto místě nelze provozovat jiné než kulturní zařízení. Rozhodně to nechceme měnit,“ konstatoval starosta. Komplikací pro další soukromé vlastníky mohou být i pozemky pod areálem. Ty patří státu a nejsou součástí obchodu.
V případě koupě jsou ohrožené jiné investice
Pokud by skutečně musela radnice kulturní dům odkoupit, hrozilo by omezení či odložení některých dalších připravovaných investic. „Rozhodně by to nemělo vliv na stavbu nového bazénu, to je jednoznačná priorita. Jsou tu ale další výdaje, které bychom odložit mohli, ať už třeba dokončení revitalizace Smetanova náměstí, opravy některých ulic nebo rekonstrukce tribuny fotbalového a atletického areálu Na Losích,“ podotkl Zbyněk Stejskal.
Kulturní areál na Ostrově se v Brodě stavěl v osmdesátých letech minulého století. Až do roku 2012 ho vlastnily textilní odborové svazy. Část s kinem a divadlem pak získalo město, zbytek současní soukromí vlastníci. A to ne za zcela obvyklých okolností. I když zájem mělo tehdy i město, které navíc mělo v původní společnosti podíl, prokurista se rozhodl pro Jinka a Pavelka. Kolik podnikatelé před čtrnácti lety zaplatili, ani jedna strana nezveřejnila.
Textilní odbory tehdy tvrdily, že nabízely městu odkup podílu za 16 milionů korun, radnice ovšem na nabídku včas nereagovala. „Město nikdy oficiální nabídku na odkup velkého sálu nedostalo,“ tvrdil v té době starosta Jan Tecl (ODS). Tehdejší místostarosta Ivan Kuželka pak volal po právní a soudní dohře celé záležitosti.
V současnosti se ve velkém sále Kulturního domu Ostrov podle Ondřeje Rázla koná necelá stovka akcí ročně. „V roce 2025 to bylo přesně 91 akcí, které navštívilo celkem 68 757 lidí,“ vyčetl ředitel ze statistik.