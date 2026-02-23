Za ještě víc peněz, ale celý. Brod má opět na stole koupi kulturního domu

Martin Vokáč
  8:52aktualizováno  8:52
Kulturní dům Ostrov v Havlíčkově Brodě je znovu na prodej. Vlastníci, jimiž je dvojice podnikatelů, ho opět nabízejí městu. Za celý areál včetně všech přístaveb i parkoviště požadují 170 milionů korun. Vedení města chce o ceně dál jednat. Připouští však, že bude muset kulturní dům koupit.

Nabídka na odkup Kulturního domu Ostrov se havlíčkobrodským zastupitelům dostala na stůl znovu po necelých čtyřech letech. Na počátku roku 2022 ji majitelé předložili poprvé. Tehdy ovšem nabízeli jen hlavní budovu s velkým sálem. A za ni chtěli 120 milionů korun. Zastupitelé odmítli s tím, že taková cena je neakceptovatelná.

Nyní před nimi leží obdobná nabídka a za ještě více peněz. Na rozdíl od té předchozí ale zahrnuje takřka celý areál kulturního domu. Je v ní velký sál s veškerým zázemím, křídlo s restaurací, kanceláře i veškeré přístavby včetně garáží za budovou. A do nabídky vlastníci zahrnuli i parkoviště se závorami. Prodej se ovšem netýká spojovacího krčku velkého sálu s kinem, které obsahuje několik kanceláří a vlastní ho další majitel.

Do vnější podoby Kulturního domu Ostrov jeho majitelé v posledních letech nemálo investovali. Nová je střecha, fasáda i okna a dveře. I proto si celý komplex cení na 170 milionů korun.
Do vnější podoby Kulturního domu Ostrov jeho majitelé v posledních letech nemálo investovali. Nová je střecha, fasáda i okna a dveře. I proto si celý komplex cení na 170 milionů korun.
V útrobách Kulturního domu Ostrov se skrývá druhý největší sál pro kulturní účely na Vysočině. Loni se v něm konala téměř stovka akcí, které navštívilo na 70 tisíc lidí.
V útrobách Kulturního domu Ostrov se skrývá druhý největší sál pro kulturní účely na Vysočině. Loni se v něm konala téměř stovka akcí, které navštívilo na 70 tisíc lidí.
11 fotografií

„Majitelé kulturního domu chtějí ukončit jeho provozování, chtějí ho prodat. Městu dali přednostní nabídku, ale připouštějí, že v případě našeho nezájmu budou hledat jiného zájemce. Nemůžeme vyloučit situaci, kdy vlastník zavře ze dne na den,“ varoval před zastupiteli starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Od roku 2012 vlastní komplex, který obsahuje mimo jiné druhý největší kulturní a společenský sál na Vysočině, dvě fyzické osoby. Jsou jimi podnikatelé Jaroslav Pavelek a Miroslav Jinek. Ten je znám rovněž jako majitel brodského klubu stolního tenisu HB Ostrov i střediska stolního tenisu v Jihlavské ulici.

Majitelé nabízejí Brodu Kulturní dům Ostrov. Cena je však neakceptovatelná

Nabídku, kterou oba pánové zaslali představitelům města, blíže nekomentují. Už dříve ale uvedli, že do budovy výrazně investovali. V posledních čtyřech letech nechali opravit střechu, instalovat na ní fotovoltaiku, nově udělat nechali i fasádu včetně výměny oken. Uvnitř byly modernizovány toalety.

Město nechá vyhotovit vlastní posudek

Zastupitelé nyní, na rozdíl od hlasování před čtyřmi roky, nabídku neodmítli. I když k ní měli výhrady. Rozhodli se ale postupovat v jednání dál.

„Zadáme vyhotovit vlastní posudek, který upřesní cenu. Pak vstoupíme do jednání s majiteli. Jsme teprve na samém začátku,“ vzkázala místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Havlíčkobrodská radnice je ve svízelné situaci. Velký sál je ve městě jediný, kde se mohou konat akce i pro vyšší stovky či tisíce účastníků a diváků. Lidé do něho chodí na koncerty, zábavy, ale i na plesy nebo taneční. Uvnitř se konají prodejní akce i třeba tradiční výstavy Zahrada a Podzimní knižní trh.

Velký sál kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě má nového majitele

„Bez velkého sálu bychom nemohli být. Město ho potřebuje,“ přiznal Stejskal. „Nedovedu si představit, že bychom ho neměli k dispozici, že bychom o něj přišli,“ dodal.

Posudek, na nějž město spoléhá, bude odrazovým můstkem pro to, jak s majiteli kulturního domu jednat. Jeho vyhotovení potrvá měsíce a podle starosty Stejskala bude obsahovat vyčíslení hodnoty nejen budovy samotné, ale i veškerého vybavení i třeba technologických řešení.

Pouze kultura. Jiné využití územní plán nedovolí

Město by podle něj preferovalo situaci, která je nyní. Tedy že by chod kulturního domu zajišťoval soukromý subjekt, který by město podporovalo dotacemi. V letošním roce by měla být ve výši 1,13 milionu korun.

„Bez dotace města by provoz velkého sálu nebyl možný,“ přikyvuje ředitel společnosti Kulturní dům Ostrov Ondřej Rázl. On sám je i městským zastupitelem za KDU-ČSL. „Prodej kulturního domu nijak neřešíme. Jsme jedním z běžných nájemců, platíme majitelům obvyklý nájem,“ dodal.

Jako městský zastupitel by ale byl zastáncem sjednocení areálu do vlastnictví města. To už vlastní křídlo s kinem a divadlem.

Klid na úřadě vyměnil za divoké vody kultury. KD Ostrov šéfuje moderátor

Že by brodský kulturní dům koupil třetí zájemce a přestavěl ho k jiným účelům, podle vedení města není možné.

„V územním plánu je dáno, že na tomto místě nelze provozovat jiné než kulturní zařízení. Rozhodně to nechceme měnit,“ konstatoval starosta. Komplikací pro další soukromé vlastníky mohou být i pozemky pod areálem. Ty patří státu a nejsou součástí obchodu.

V případě koupě jsou ohrožené jiné investice

Pokud by skutečně musela radnice kulturní dům odkoupit, hrozilo by omezení či odložení některých dalších připravovaných investic. „Rozhodně by to nemělo vliv na stavbu nového bazénu, to je jednoznačná priorita. Jsou tu ale další výdaje, které bychom odložit mohli, ať už třeba dokončení revitalizace Smetanova náměstí, opravy některých ulic nebo rekonstrukce tribuny fotbalového a atletického areálu Na Losích,“ podotkl Zbyněk Stejskal.

Kulturní areál na Ostrově se v Brodě stavěl v osmdesátých letech minulého století. Až do roku 2012 ho vlastnily textilní odborové svazy. Část s kinem a divadlem pak získalo město, zbytek současní soukromí vlastníci. A to ne za zcela obvyklých okolností. I když zájem mělo tehdy i město, které navíc mělo v původní společnosti podíl, prokurista se rozhodl pro Jinka a Pavelka. Kolik podnikatelé před čtrnácti lety zaplatili, ani jedna strana nezveřejnila.

Textilní odbory tehdy tvrdily, že nabízely městu odkup podílu za 16 milionů korun, radnice ovšem na nabídku včas nereagovala. „Město nikdy oficiální nabídku na odkup velkého sálu nedostalo,“ tvrdil v té době starosta Jan Tecl (ODS). Tehdejší místostarosta Ivan Kuželka pak volal po právní a soudní dohře celé záležitosti.

V současnosti se ve velkém sále Kulturního domu Ostrov podle Ondřeje Rázla koná necelá stovka akcí ročně. „V roce 2025 to bylo přesně 91 akcí, které navštívilo celkem 68 757 lidí,“ vyčetl ředitel ze statistik.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Češi na ZOH 2026: Program posledního dne olympiády a závěrečný ceremoniál

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky hodin přímých přenosů. Dnes se sportovci postaví na sport na posled. Součástí program je i závěrečný...

Na Pražském okruhu se převrátil náklaďák převážející bagr, tvořily se kolony

Převrácené nákladní vozidlo u Zličína zkomplikovalo dopravu. (23. února 2026)

Pražský okruh u Zličína směrem od Ruzyně v pondělí ráno zablokovala nehoda nákladního vozidla. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče se vůz převrátil a blokoval dva jízdní pruhy, zbylé dva...

23. února 2026  8:12,  aktualizováno  10:44

Mladík v BMW zemřel po nárazu do sloupů, deset domů bylo bez elektřiny

V Rešicích na Znojemsku zemřel po nárazu do sloupů elektrického vedení mladík v...

Zřejmě ve velmi vysoké rychlosti narazil v neděli večer mladý muž v BMW do dvojice sloupů elektrického vedení na Znojemsku. Řidič na místě zemřel, spadlé sloupy museli odstranit hasiči. Desítka domů...

23. února 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Křižovatka na Belánce se změní, chybí ale soulad s úpravou Klatovské

Připravovaná rekonstrukce plzeňské křižovatky na Belánce v Plzni má přinést...

Plzeň chystá úpravu frekventované křižovatky Klatovské třídy s ulicemi U Trati a Borskou. Město zároveň nedávno zveřejnilo studii budoucí podoby Klatovské třídy, která počítá s jejím zklidněním a...

23. února 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

V Brně-Bohunicích v neděli vyhořel byt, tři lidé skončili v nemocnici

ilustrační snímek

V Brně-Bohunicích v neděli večer vyhořel byt, zdravotníci se postarali o 13 lidí, tři z nich skončili v nemocnici. Desítky obyvatel domu se kvůli požáru musely...

23. února 2026  8:58,  aktualizováno  8:58

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hity Hany Zagorové ožijí

ilustrační snímek

Večer plný emocí a nestárnoucích melodií čeká fanoušky legendární Hany Zagorové. Ve čtvrtek 26. února od 19:00 rozezní Kulturní dům Hronovická její největší hity.

23. února 2026  10:23

Zmizela a už se neozvala. Pohřešovanou maminku hledá policie už celé měsíce

Pohřešovaná žena, kterou hledají pražští policisté už několik měsíců. (23....

Šestatřicetiletou Michaelu Stehlíkovou z okresu Praha-východ policisté neúspěšně hledají už od loňského září, nyní prosí o pomoc při pátrání také veřejnost. Dříve tato žena nikdy pohřešovaná nebyla.

23. února 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

MORA, český příběh, který začal u železa a pokračuje v moderních kuchyních

23. února 2026  10:15

Začala likvidace 236 tisíc nosnic, ptačí chřipka chov zasáhla podruhé za pět let

Asi stovka profesionálních hasičů nastoupila kvůli ptačí chřipce do velkochovu...

V Kosičkách na Královéhradecku začala v pondělí po 9. hodině likvidace velkochovu nosnic, který byl zasažen ptačí chřipkou. Nastoupila tam asi stovka profesionálních hasičů. Téměř 236 tisíc slepic...

23. února 2026  10:12

Zemřel historik a pedagog František Mezihorák. Kritika invaze ho stála místo

Ve věku 88 let zemřela výrazná osobnost olomoucké pedagogické fakulty i celé...

Ve věku 88 let zemřela výrazná osobnost olomoucké pedagogické fakulty i celé Univerzity Palackého a také místní politiky, profesor František Mezihorák. Bývalý děkan fakulty byl rovněž senátorem,...

23. února 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Kraj pozastavil přípravu rozšíření leteckého muzea v Mladé Boleslavi

ilustrační snímek

Středočeský kraj pozastavil kvůli chybějícím penězům přípravu na rozšíření Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Pro novou budovu, která by měla...

23. února 2026  8:27,  aktualizováno  8:27

Studie TOP Zaměstnavatelé 2026: Stabilita nestačí, rozhoduje prostředí

23. února 2026

Kauza parkovacího domu, obžalovaní včetně exprimátora odmítli dohodu o vině

Kauza parkovacího domu u soudu, mezi obžalovanými je i bývalý primátor. (23....

Okresní soud v Pardubicích začal v pondělí projednávat případ šesti lidí obžalovaných v souvislosti se zakázkou na výstavbu parkovacího domu za 340 milionů korun. Státní zástupkyně viní mimo jiné...

23. února 2026  8:52,  aktualizováno  9:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.