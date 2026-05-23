Kvůli ranní nehodě dvou aut byl tři hodiny omezený provoz na dálnici D1 na 166. kilometru ve směru na Brno. Havárie se stala v 06:00 u Velké Bíteše na Žďársku. Po nehodě byla poškozená svodidla a kvůli omezení provozu se tvořila kolona. Novináře o havárii informovala mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková.
Policisté nejprve odkláněli dopravu objížďkou přes čerpací stanici Devět křížů, protože havarovaná auta zabírala prostor přes všechny jízdní pruhy. Po částečném odstranění následků nehody byl průjezdný jeden pruh. Po 09:00 byl obnovený provoz naplno. Při nehodě nikdo neutrpěl zranění. "Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní," dodala mluvčí.