Kvůli požáru trávy a lesa vyhlásili hasiči na Jihlavsku třetí stupeň poplachu

U Svojkovic na Jihlavsku dnes hořela suchá tráva a les na ploše 2000 metrů čtverečních. Hasiči kvůli tomu vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Požár byl ohlášený před 15:00 a s hašením pomáhal déle než hodinu vrtulník. K ohni u Svojkovic se vracel 25krát, uvedla mluvčí hasičů Petra Musilová. U události zasahovalo 19 jednotek hasičů, kterým se požár po 20:30 podařilo dostat pod kontrolu a už se dál nešířil.
Vrtulník byl u požáru nasazený v 16:15, letecké hašení skončilo po 17:30, informovala mluvčí. Na webu hasiči uvedli, že v tu dobu bylo u požáru 19 cisternových automobilových stříkaček.