Kvůli šampionátu MotoGP v Brně bude policie na Vysočině na D1 a dalších trasách

Kvůli víkendovému mistrovství světa silničních motocyklů v Brně budou policisté na Vysočině dohlížet ve zvýšené míře na dálnici D1 a na další cesty, po nichž by mohli jezdit návštěvníci akce. Policie čeká i zvýšený počet domácích a zahraničních fanoušků na vlastních motocyklech. ČTK to dnes sdělila policejní mluvčí Dana Čírtková. Program na Masarykově okruhu potrvá od pátečních tréninků po nedělní hlavní závody.
"Pořadatelé očekávají stejně jako loni, kdy se Velká cena Brna jela ve druhé polovině července, velkou diváckou návštěvu a s tím souvisí i možné komplikace v dopravě," upozornila mluvčí.
Na Vysočině se policejní hlídky v pátek a v sobotu zaměří především na D1 na Brno. Sledovat budou i další silnice, zejména ty, po kterých by mohli motoristé D1 objíždět, aby se vyhnuli kolonám.
Na neděli připravila policie dopravně bezpečnostní opatření, do kterého bude na D1 zařazených 13 policejních hlídek. Odpoledne budou sledovat provoz hlavně na Prahu, protože se z Brna budou po skončení závodů diváci rozjíždět.
"Na dálnici budeme mít v neděli nasazenou veškerou techniku, vozidla v civilním i policejním provedení a do opatření bude zapojen maximální počet policistů. Chybět nebudou ani čtyři policejní motocykly," uvedl Jiří Šoukal, vedoucí dálničního oddělení Velký Beranov.
Velká cena se na Masarykův okruh vrací po roce, tentokrát již v polovině června. V pátek jsou na Masarykově okruhu na programu tréninky, v sobotu kvalifikace a sprinterský závod MotoGP, v neděli se hlavní závody jedou od 11:00. V hlavních kategoriích se představí jeden český reprezentant, Filip Salač. Loňský ročník navštívilo v prázdninovém termínu zhruba 220.000 lidí.