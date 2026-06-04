Instalace nového mobiliáře začala v sobotu 23. května, kdy do ulic dorazily první nádoby. Celý proces bude probíhat postupně po etapách až do konce září. Projekt vyjde městskou kasu na přibližně 3,7 milionu korun.
„Prvky budou v ulicích přibývat postupně. Budeme sledovat, jak na ně lidé reagují, jaký je v místě provoz i celkové fungování, a podle toho uspořádání mírně upravíme,“ vysvětlil jihlavský primátor Petr Ryška s tím, že hlavní rozmístění je sice jasné, ale k drobným změnám ještě docházet může.
Magistrát chce totiž finální podobu dolaďovat přímo v terénu. „Musíme se na umístění definitivně domluvit s provozovateli obchodů a majiteli nemovitostí, protože se všemi jsme zatím nemluvili o detailech,“ uvedl Ryška. Radnice musí v ulicích současně zachovat bezproblémový příjezd pro zásobování přilehlých obchodů.
Kopání do země by bylo drahé a složité
O proměně pěší zóny se na jihlavské radnici debatuje už roky. Současné mobilní řešení v podobě květináčů je podle vedení města v tuto chvíli jedinou schůdnou cestou, jak do ulic dostat stromy. Klasická výsadba přímo do země totiž nebyla možná.
„Zasadit stromy do země by bylo velice komplikované. Je tam spousta inženýrských sítí a muselo by se dělat velké množství přeložek. V zemi by to celkově trvalo mnohem déle a bylo by to výrazně dražší,“ vysvětlil primátor Ryška.
Celkem projekt počítá se 75 velkoobjemovými nádobami.
Práce na místě začínají zateplením vnitřků květináčů, aby kořeny rostlin chránila izolace před letními horky i zimními mrazy. Poté se nádoby plní substrátem a pracovníci Správy městských lesů Jihlava je osazují částečně vzrostlými dřevinami.
Obyvatelům do oken stromy nevyrostou
První samotná výsadba odstartovala ve středu 27. května. Ve větších nádobách porostou vícekmeny muchovníků s podrostem pachysandry, ty menší doplní keře bobkovišní.
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Podle primátora byly stromy vybrány tak, aby do budoucna nezpůsobily komplikace obyvatelům přilehlých domů. „Dřeviny jsou zvoleny tak, aby nebyly příliš vysoké,“ reagoval Ryška na dotaz, zda zeleň nezačne časem stínit lidem výhled z oken.
Město samozřejmě počítá také s jejich pravidelnou údržbou a ošetřováním. S tou navíc pomohou i sami místní obchodníci. „Je to i na přání těch, kteří v ulicích provozují obchody. Slíbili nám, že nám s péčí o zeleň pomohou,“ upřesnil primátor.
Konec „protiteroristických zábran“
Nové prvky mají v pěší zóně plnit i další důležitou roli - zpomalit a omezit automobilovou dopravu. Podle primátora by nové uspořádání mělo snížit počet aut, která se ulicemi snaží projíždět. „Určitě by to mělo zklidnit dopravu tím, že když už tam auto vjede, pojede pomalu. Nebude tak výrazně obtěžovat lidi, kteří se pohybují v pěší zóně, a provoz nebude tak nebezpečný,“ zdůraznil Ryška.
Nová estetická podoba ulic má zároveň nahradit dřívější nevzhledné nádoby, které v centru Jihlavy plnily úplně jinou funkci.
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„Původní betonové květináče, které v ulicích byly, sloužily spíše jako zábrany proti teroristickým útokům, aby nikdo nemohl například nákladním autem najet na náměstí do lidí,“ ohlédl se do minulosti primátor.
V tehdejších prvcích podle něj rostlo jen nehezké křoví, které lidi svádělo k odhazování odpadků. Od nového vizuálního uspořádání si město slibuje, že obyvatelé budou prostor spíše udržovat v čistotě.
Lavičky dorazí postupně
Kromě zeleně přibude v obou ulicích také 27 laviček různých velikostí, které nabídnou místo k posezení přibližně pro sedmdesát lidí. Celá akce je na magistrátu rozdělena – odbor životního prostředí má na starosti květináče a výsadbu, zatímco majetkový odbor zajišťuje dodávku laviček.
Právě kvůli tomu, že se jedná o zakázkovou výrobu, se lavičky v ulicích objeví v průběhu léta postupně. „Čekáme na dodání. Lavičky sice nejsou atypické, ale firma je nemá přímo na skladě. Nějakou část nám dodá předem, zbytek později,“ upřesnil náměstek primátora Petr Piáček s tím, že přesné počty kusů v jednotlivých dodávkách úřad teprve upřesní.
Nový mobiliář navíc nebude v pěší zóně rozeset po jednotlivých kusech. „Lavičky budeme všelijak skládat. Někde budou dvě, někde tři a na dalších místech třeba čtyři u sebe. Vytvoříme taková odpočinková hnízda,“ doplnil primátor Ryška. Cílem je, aby bylo seskupení pro lidi funkční a zároveň co nejlépe esteticky zapadlo do historického prostoru.
Posezení zády k sobě na Jakubském náměstí zůstává
Součástí diskuse o proměně centra Jihlavy se stalo také uspořádání mobiliáře na Jakubském náměstí. Zdejší seskupení laviček, které jsou otočené zády k sobě, vyvolalo otázky, zda jde o definitivní variantu, nebo pouze o zkušební verzi. Náměstek primátora Petr Piáček však toto řešení obhajuje.
Podle něj je klíčovým faktorem pro toto specifické rozmístění poloha vůči slunci. „Laviček je tam více, některé jsou opřené o sebe a jsou uspořádány tak, aby využívaly stínu, který nabízí kostel svatého Jakuba Většího,“ vysvětlil Piáček s tím, že lidé toto místo v historickém centru Jihlavy reálně vyhledávají. „Lavičky jsou tam rozmístěny podle mě zatím dobře, lidé je využívají. Určitě si můžete všimnout, že kdykoliv jdete kolem, tak na nich někdo sedí,“ doplnil.
Na dotaz, proč město raději neumístilo více laviček na hradební parkán, který se pro odpočinek jeví jako vhodnější zóna, reagoval náměstek primátora nesouhlasně. Na parkánu podle něj stín zcela schází a lavičky na Jakubském náměstí mají navíc další praktické využití. „Je to místo i pro ty, kteří čekají, když jdou na prohlídku krovů, kterou pořádá Brána Jihlavy,“ upřesnil Piáček.
Zároveň odmítl výtky, že by odpočinková zóna pod kostelem byla nevhodná kvůli projíždějícím automobilům. Upozornil na to, že podoba náměstí se v posledních letech zásadně změnila k lepšímu.
„Nemyslím si, že tam jezdí moc aut. Pokud jste si všiml, tak tam původně bylo parkoviště, které už tam delší dobu není, a není zde už ani vyznačeno parkování. Znovu opakuji, že se hlavně využívá stínu, který nabízí svatý Jakub,“ uzavřel Piáček.