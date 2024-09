Mostu přezdívají žďárská gilotina, už brzy má být bez závad a nedodělků

Most pro pěší a cyklisty provází totiž již od jeho otevření v září 2020 série komplikací. Kvůli nim se lávka stala ve městě takřka legendou a na čas také mediální hvězdou.

Hned zkraje bylo totiž na třicet metrů dlouhý most namontováno zábradlí opačně – delší stranou dolů. Vodní skauti z nedaleké klubovny a rovněž další lidé na loďkách tak mohli pod lávkou projet jenom s obtížemi, přičemž si museli dávat opravdu dobrý pozor na hlavu. Právě tehdy se také pro stavbu vžila nelichotivá přezdívka „žďárská gilotina“, která jí už zůstala, byť tuto vadu následně opravili.

Mezi dalšími závadami figurovaly například špatně vyřešené vodicí tyče pro nevidomé, dále s projektem neladící uchycení zábradlí s chybějícími šrouby v konstrukci nebo třeba nevyhovující napojení bezbariérové lávky na navazující cestu. Ačkoliv některé chyby byly vzápětí odstraněny, na jiné postupně zjištěné vady přichází řada souhrnně až nyní – přibližně čtyři roky poté, co novou lávku uvedli do provozu.

„Konečně se podařilo se zhotovitelem dotáhnout do konce vypořádání všech reklamovaných bodů. Zareagovali na to vstřícně, byť to tedy nějakou dobu trvalo, protože přece jen právníci obou stran si měli co říci,“ okomentoval starosta Žďáru Martin Mrkos.

Že cesta k dohodě nebyla v některých okamžicích jednoduchá, potvrdila rovněž mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová. „Na jedné straně byla důslednost města, na druhé straně férové, korektní, otevřené a vstřícné jednání dodavatelských firem PORR a Ponvia,“ doplnila mluvčí.

Přes potíže je to chlouba města

Cílem města podle starosty především je, aby stavba i nadále sloužila lidem a stále vhodně doplňovala veřejný prostor – ovšem pochopitelně bez vad. Jak už Mrkos dříve opakovaně uváděl, i přes všechny komplikace patří most na Farských humnech k chloubám města.

Most Farská humna Most přes Sázavu mezi parkem Farská humna a Žižkovou ulicí byl otevřen v září 2020. Stál zhruba 3,7 milionu korun. Dodavatelem je společnost PORR se svým subdodavatelem, firmou Ponvia construct. Od počátku stavba poutala pozornost opačně namontovaným zábradlím, jež komplikovalo vodákům průjezd pod lávkou – odtud pochází přízvisko „gilotina“. Nyní došlo k dohodě města a zhotovitele ohledně reklamace

– lávku čeká oprava několika vad a nedodělků, jež ale nebránily v užívání mostu. Hotovo má být do 8. října.

„Nic to nemění na tom, že lávka je pěkná a kvalitně vymyšlená. Žádná podobná tady dlouhá léta nevznikla. Obyvatelům bude sloužit po další desítky let,“ vyjádřil se starosta Mrkos. Stavba podle návrhu brněnského ateliéru Refuel byla dokonce nominována na Českou cenu za architekturu 2021.

Zhotovitelská firma PORR, respektive pracovníci jejího subdodavatele – společnosti Ponvia, obsadili znovu těleso mostu minulý týden ve středu, kdy začali s demontáží zábradlí. „Firmy opraví vady a nedodělky, které sice nebránily dosavadnímu užívání, ale po dokončení prací bude už vše v úplném pořádku,“ upřesnila Sobolová s tím, že tedy rozhodně nešlo o fungování mostu s nějakými nebezpečnými závadami. „Zřejmě nejviditelnější teď bude oprava zábradlí,“ doplnila mluvčí.

Jeho komponenty byly z konstrukce lávky postupně odmontovávány v uplynulých dnech. „Na zábradlí byl zjištěn soubor drobných vad, na jejichž odstranění se dohodli zástupci města se zástupci společnosti PORR. Jako nejefektnější řešení byla zvolena úplná výměna ocelové části zábradlí,“ vysvětlila mluvčí společnosti PORR Jana Mašínová s tím, že dřevěná výplň zůstane původní.

Lidi teď čekají komplikace

Dodavatel dá do pořádku také nevyhovující napojení lávky na navazující komunikaci – sklon je totiž nyní příliš prudký a neplynulý. Firma podle slov Mašínové tento problém vyřeší odfrézováním stávajícího a poté položením nového asfaltu.

„Úpravu nájezdu provedou pracovníci PORR, úpravu zábradlí pracovníci společnosti Ponvia,“ objasnila Mašínová.

Vyřešení zmíněných vad a nedodělků město žádné finance navíc stát nemá – veškeré práce firma udělá jako součást reklamace.

Lidé se teď ale musejí připravit na komplikace v podobě uzavření přemostění. To je součástí oblíbené trasy nejen pro pěší, ale i pro jezdce na kolech, jimž umožňuje plynulou jízdu podél řeky až do sousedních Hamrů nad Sázavou. Přes lávku se lidé nedostanou několik týdnů, radnice prozatím avizovala její uzavření do 8. října.

Vybudování mostu z betonu, železa a dřeva vyšlo městskou kasu na přibližně 3,7 milionu korun. Stavba je součástí širšího projektu týkajícího se rozvoje cyklodopravy ve městě.