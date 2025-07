Ledečský hrad (v pozadí) a zámek ve Světlé dělí vzdušnou čarou asi osm kilometrů. Výlet z jednoho města do druhého na kole stojí za to. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Region severozápadní Vysočiny má totiž i v tomto ohledu co nabídnout. Byť delší rovinku aby tu cyklista pohledal. V éře elektrokol však sem tam nějaký kopeček nezaskočí ani nezkušeného výletníka.

Cykloturista v takové vyjížďce dostane vše, co celá oblast nabízí. Hrad, zámek, cyklostezky, polní cesty, tábořiště s neopakovatelnou atmosférou, turistické zajímavosti i třeba výšlap na nejvyšší kopec široko daleko. Ledečské informační centrum pro cyklisty připravilo řadu tras, které je okolím provedou.

Praktické informace Jak se tam dostat: Udělat si kolečko mezi Ledčí a Světlou nad Sázavou lze z obou stran. Kdo se chce do jednoho z nich dopravit autem, může ho nechat na parkovištích u cyklostezek na konci obou měst. Doporučen je však příjezd vlakem, buď na nádraží ve Světlé nad Sázavou, nebo v Ledči. Na trasu se dá připojit i kdekoliv cestou. Občerstvení: Zastavit se na limonádu a párek v rohlíku lze na mnoha místech. Jedním z nich je hned ledečský hrad, případně restaurace pod ním. Další možností jsou Kouty. Příjemné venkovní občerstvení pak unavení cyklisté najdou u železniční zastávky ve Smrčné nebo přímo u cyklostezky na okraji Světlé nad Sázavou. Využít je možné i restauraci a kavárnu přímo na nádvoří zámku ve Světlé. Cyklostezky: Na trase lze využít relativně nové cyklostezky. Jedna vede z Ledče nad Sázavou do Sluneční zátoky podél řeky. Druhá ze Smrčné do Světlé nad Sázavou. Pohodlné asfaltky vedou většinou lesem, část z Mrzkovic se klikatí po otevřené louce. Po cyklostezce lze projet i Světlou až k mostu. Zámek je jen přes řeku. Tudy neprojedete: Na kole se stále nedá dostat podél řeky přes Stvořidla. Přírodní rezervací s peřejemi na Sázavě a statisíci různě velkých balvanů vede jen pěšina pro turisty. Světlá i Ledeč už před několika lety projevily zájem protáhnout asfaltku i tudy. Narazily však na nesouhlas ochránců přírody a mnoha aktivistů. V současné době je záměr u ledu. Na kole se místo dá objet přes Trpišovice, cyklisty ale čeká prudké stoupání i sjezd. Kde se ubytovat: Vedle menších penzionů v Ledči, ve Světlé a v okolních obcích je možnost ubytování v rekreačním středisku Sluneční zátoka. Starší areál z dob socialismu ovšem není v ideálním stavu, navíc tu v červenci mají přednost tábory. Další a mnohem příjemnější možností je autokemp Stvořidla. K dispozici tu jsou chatičky i místa pro karavany a stany. Pro náročné je možné ubytování přímo na zámku ve Světlé nad Sázavou, kde pro tyto účely majitelé vybudovali deset luxusních pokojů.

„Mají úspěch. Lidé si naše mapy a itinerář hodně často berou. Trasu si mohou zvolit podle délky, náročnosti i svých schopností,“ říká referentka infocentra Mirka Pajerová.

Trasy míří z Ledče do všech směrů. My se však budeme držet na Světlou nad Sázavou.

Hned v Ledči lze krátkým, ale prudkým stoupáním vyjet na hrad. Jeden z nejstarších v Česku má kořeny ve 12. století. Majestátně se tyčí na skále nad řekou Sázavou. Nabízí výstavy i vyhlídku z věže.

Kdo chce, může se vydat do Sluneční zátoky. Coby vedoucí skautského oddílu v ní míval tábor Jaroslav Foglar. Dnes tu má pomník. Na místo vede z města podél řeky nová cyklostezka.

Zdatnější cyklisté mohou odsud po lesní cestě do kopce k nemocnici Háj. Ostatní se vrátí a pojedou po silnici do obce Kouty. Tady mají cyklisté opět možnost volby. Ti zdatnější si nenechají ujít výšlap lesní cestou na vrch Melechov, se 715 metry nejvyšší v této části Vysočiny.

Odměnou bude dlouhý sjezd do Smrčné, o skoro čtyři sta výškových metrů níž na břeh Sázavy. Ve Smrčné končí přírodní rezervace Stvořidla. Do míst, kde jsou vodáky i trampy oblíbené peřeje, se cyklisté nedostanou. Lze tam projít pouze pěšky.

Zámek? Jasná volba

Následuje pohodová jízda po cyklostezkách podél Sázavy. Nová asfaltka po jedné straně řeky, od Mrzkovic po straně druhé. Před Světlou se stezka stáčí po loukách v rozšiřujícím se údolí.

Ve Světlé je pak jasnou volbou zámek. Nabízí nejen prohlídkové okruhy, ale příjemné posezení v restauraci či kavárně přímo na nádvoří.

Zpět do Ledče se dá dojet stejnou cestou. My však doporučujeme vzít to severně od řeky Sázavy. Zastavit se dá například v Záchranné stanici Pavlov, kde se starají o zraněné volně žijící živočichy. Je možná i prohlídka zařízení.

A kdo nemá dost a chce se projet, daleko není ani Číhošť. Kostel, v němž se v roce 1949 odehrál údajný zázrak, kdy se při mši pohnul křížek, je v centru obce. A na jejím severovýchodním okraji pak najdete geografický střed České republiky.

Anebo je tu ještě jedna možnost. Vrátit se i s kolem Posázavským pacifikem. „Mezi cykloturisty je to poměrně oblíbená forma výletu,“ naznačuje Pajerová.