Lékař, který se bránil výpovědi soudně, znovu nastoupí k záchranářům na Vysočinu

Lékař Aleš Kalousek, který loni dostal výpověď od krajských záchranářů na Vysočině, se vrátí do práce. Proti výpovědi se bránil soudně. Své pochybení přiznal, nebylo podle něj ale tak závažné, aby muselo skončit výpovědí, tu dával do souvislosti spíš se svoji kritikou fungování Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina (ZZS) v době, kdy ji řídila bývalá ředitelka Vladislava Filová. Dnes ZZS zveřejnila, že proti soudnímu rozhodnutí, které výpověď zneplatnilo, se odvolávat nebude.
"Ředitel ZZS Kraje Vysočina Vít Kaňkovský se po zralé úvaze rozhodl neuplatnit právo na odvolání a ukončit tento spor smírčím způsobem," uvedl mluvčí ZZS Petr Janáček. Kalousek podle něj z osobních důvodů nastoupí zpět do práce 1. června.
Lékař dnes ČTK řekl, že je rád, že soudní spor skončil. "Nikomu bych to nepřál soud absolvovat a jsem rád, že se to takto uzavřela, že se to neprodlužuje," řekl Kalousek.
Výpověď Kalousek sloužící v tu dobu v Telči dostal, když se loni 15. září včas nevrátil z jednoho z výjezdů. Své pochybení nepopřel. "Nepopírám to, ale bylo to v normě, která byla dřív tolerovaná," řekl dřív ČTK Kalousek.
Okamžitou výpověď považoval za neadekvátní a dal ji do souvislosti se svojí veřejnou kritikou poměrů u záchranářů. Výpověď dostal šest dnů na to, co vyšel článek s jeho slovy. V žalobě požadoval zrušení výpovědi, což se před okresním soudem v Jihlavě letos v březnu stalo.
Janáček uvedl, že se v loni v září posádka pod Kalousovým vedením vrátila na základnu pozdě o 55 minut, při nichž si vyřizovala i osobní záležitosti. "V průběhu této doby přitom mohlo dojít k situaci, kdy by byla okamžitá dostupnost posádky zásadní pro záchranu lidského života. Z hlediska odpovědnosti vůči pacientům i veřejnosti považujeme za nezbytné jednoznačně zdůraznit, že podobné jednání je nepřípustné a není slučitelné s požadavky kladenými na poskytování zdravotnické záchranné služby a rozhodně nemůže být tolerováno u žádného zdravotnického pracovníka naší organizace," dodal Janáček.
Spory uvnitř ZZS, které se vyostřily i kvůli údajné nefunkčnosti některého vybavení záchranářů, vyústili v rezignaci ředitelky Filové, kterou nahradil lékař, bývalý poslanec a krajský zastupitel Vít Kaňkovský. V čele ZZS je od února. Podle Kalouska je díky novému vedení komunikace na pracovišti výrazně lepší. Je optimistický i v tom, že se podaří odstranit i další problémy, které krajem zřizovaná organizace má.