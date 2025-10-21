Inzeráty už nestačí. Mladé lékaře nemocnice úspěšně lákají na kempy mediků

Jana Nedělková
  11:12aktualizováno  11:12
Nové chirurgy, internisty, neurology, ale třeba i očaře, kožaře, lékaře pro urgentní příjem, pediatry a další specialisty shánějí nemocnice napříč celou Vysočinou. Většina zdravotnických zařízení potřebuje obsadit jednotky až desítky odborných pozic. A dnes už zdaleka nestačí jenom vypsat inzerát.
V pelhřimovské nemocnici má kemp mediků už letitou tradici. Při letošním pátém...

V pelhřimovské nemocnici má kemp mediků už letitou tradici. Při letošním pátém ročníků přijelo 29 studentů. V minulosti už díky této akci nemocnice získala několik mladých lékařů. | foto: Nemocnice Pelhřimov

V pelhřimovské nemocnici má kemp mediků už letitou tradici. Při letošním pátém...
V pelhřimovské nemocnici má kemp mediků už letitou tradici. Při letošním pátém...
Kemp mediků letos poprvé uspořádala nemocnice v Novém Městě na Moravě, kde...
Kemp mediků letos poprvé uspořádala nemocnice v Novém Městě na Moravě, kde...
13 fotografií

Nemocnice na Vysočině zkoušejí stále nové způsoby, jak získat posily svých lékařských týmů. Obzvláště ty mladé. Budoucí doktory, ale i další personál se tak často snaží zlákat už v době jejich studia.

Nejde však „pouze“ o stáže a povinné praxe, nemocnice čím dál častěji nabízejí také vícedenní pobyty - takzvané kempy mediků, s atraktivním odborným i volnočasovým programem. A funguje to.

„Díky kempu mediků se nám podařilo získat nové kolegy například na internu nebo chirurgické oddělení,“ zhodnotila Alexandra Knapová, mluvčí pelhřimovské nemocnice, jež v kraji patří v této oblasti mezi průkopníky.

Naše nemocnice má moderní vybavení, dobře fungující týmy a poskytuje kompletní péči ve většině oborů. Mnoho kolegů naopak oceňuje, že je tu osobní přístup, rychlá komunikace a možnost rychle získávat samostatnost.

Alexandra Knapovámluvčí Nemocnice Pelhřimov

Zmíněný kemp se tam konal letos v září již popáté. Do města díky němu přijelo 29 mediků, od „třeťáků“ až po studenty posledních ročníků. Ti po čtyři dny poznávali reálný chod regionální nemocnice, dívali se pod ruce zkušeným lékařům i sestrám a také si sami některé dovednosti vyzkoušeli.

„Díky tomu se pak lépe orientují v každodenní praxi a získávají zkušenosti, které jim učebnice nabídnout nemohou. Kemp mediků je pro nás investicí do budoucnosti,“ okomentoval Radim Hošek, ředitel Nemocnice Pelhřimov.

Zkušenost, která pomáhá v dalším směřování

Pobyt může mladým lidem pomoci i při rozhodování o budoucí specializaci. „Řada mediků potvrzuje, že jim tato zkušenost pomohla v dalším profesním směřování. Někteří se do pelhřimovské nemocnice později vrací na povinné praxe, stáže a někteří tu po ukončení studia nastupují do zaměstnání,“ popsala Knapová.

A byť podle ní někdo může mít obavy, že menší zařízení nemá dost široké spektrum výkonů, právě praxe ho přesvědčí o opaku. „Naše nemocnice má moderní vybavení, dobře fungující týmy a poskytuje kompletní péči ve většině oborů. Mnoho kolegů naopak oceňuje, že je tu osobní přístup, rychlá komunikace a možnost rychle získávat samostatnost,“ vyjmenovala mluvčí.

Vícedenní studentský pobyt je vždy doplněn i o odborné přednášky a pestrý volnočasový program, kde nechybí návštěvy památek či sportovní aktivity.

V pelhřimovské nemocnici má kemp mediků už letitou tradici. Při letošním pátém ročníků přijelo 29 studentů. V minulosti už díky této akci nemocnice získala několik mladých lékařů.
V pelhřimovské nemocnici má kemp mediků už letitou tradici. Při letošním pátém ročníků přijelo 29 studentů. V minulosti už díky této akci nemocnice získala několik mladých lékařů.
V pelhřimovské nemocnici má kemp mediků už letitou tradici. Při letošním pátém ročníků přijelo 29 studentů. V minulosti už díky této akci nemocnice získala několik mladých lékařů.
Kemp mediků letos poprvé uspořádala nemocnice v Novém Městě na Moravě, kde pozvání využilo jedenáct budoucích lékařů. Ti se mohli dívat pod ruce odborníkům, mnohé postupy si sami vyzkoušet, dozvěděli se něco z teorie a vyzkoušeli i různé mimopracovní aktivity.
13 fotografií

Stejný koncept letos testovala rovněž nemocnice v Novém Městě na Moravě, kde pozvání využilo jedenáct mediků. Naplno se jim tam věnovali odborníci z jednotlivých oddělení.

„Během pár dní jsme se s kolegy ponořili do širokého světa neurologie - od hektického prostředí urgentního příjmu přes rutinu v ambulanci až po hloubání nad diferenciální diagnostikou na oddělení. Medici na vlastní oči viděli, že se tu setkáváme s pestrou paletou diagnóz: od zdánlivých banalit až po komplexní víceoborové oříšky. Bavilo mě sledovat, s jakým zaujetím studenti vše vstřebávali, ptali se a diskutovali,“ zhodnotil lékař Adam Pažourek.

Kempy si pochvalují i sami studenti

Pozitivně hodnotili akci také sami studenti. A to nejen praktická cvičení v nemocnici, ubytování v Hotelu Medlov, ale i doprovodný program a zvláště přístup personálu.

„Cítily jsme se vítány, lékaři o nás opravdu měli zájem, nabízeli nám maximální podporu při budoucích stážích, snažili se nás zaujmout a připravit zajímavý program. To je velká změna oproti povinným praxím, které si studenti musí v průběhu studia odchodit a kde jsou často ignorováni a kouká se na ně spíš jako na přítěž,“ shodly se medičky Anna Šiborová, Petra Klusáková a Lucie Škrdlíková.

Jihlavská nemocnice staví nový pavilon pro rehabilitaci a dlouhodobě nemocné

Budoucí doktoři zjistili, že regionální zdravotnické zařízení v menším městě může být příležitostí pro profesní rozvoj. „Ujistil jsem se, že i v malých nemocnicích se dá dělat plnohodnotná medicína na vysoké úrovni,“ dodal další z mediků Jan Pochtiol.

Ani ostatní krajské nemocnice kontakt se studenty i dalšími potenciálními zaměstnanci nepodceňují. Například v Třebíči je oblíbený Den pro mediky a lékaře, jenž letos připadá na 1. listopad. Zájemce na něm čeká mimo jiné prezentace jednotlivých oddělení, prohlídka nemocnice i neformální setkání s lékaři a vedením zařízení.

Několik dnů po boku primářky či primáře

V Jihlavě se v září odehrál dvoudenní projekt Poznej svoji nemocnici a havlíčkobrodské pracoviště zase láká na akci Medici před startem. „Zájemci při ní mohou strávit jeden den, ale i déle - dle individuální domluvy - po boku primáře či primářky. Uvidí ‚život‘ na odděleních, zapojí se do jejich chodu, popovídají si o všem, co je zajímá, a uvidí i to, nač během praxe nedojde,“ vylíčila Petra Černo, mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod.

Tam teď nejvíce chybějí lékaři na plicním a infekčním oddělení, kožní ambulanci či klinické a radiační onkologii. Poptávka je ale i po odbornících pro oddělení chirurgie, neurologie, rehabilitaci či internu.

Krajské „špitály“ ale nezůstávají jen u jednoho způsobu shánění nových posil. „Každý rok zkoušíme jinou kampaň. Rádiovou, televizní reportáže, billboardy, sociální sítě,“ vyjmenovává za Nemocnici Třebíč její mluvčí Jitka Mácová. Již samozřejmostí je pak i účast na řadě veletrhů, spolupráce se školami a různé nástupní a zaměstnanecké bonusy a benefity.

Zájemci o práci ve vysočinských nemocnicích, studenti lékařských fakult a zdravotnických škol mohou od roku 2017 využívat i stipendia od Kraje Vysočina a získat tak až desetitisíce ročně.

„Za posledních osm let jsme podpořili celkem 199 studujících budoucích lékařů a 44 stomatologů. Z rozpočtu kraje jsme za tuto dobu uvolnili 26,3 milionu korun. A naše podpora pokračuje,“ uvedl v létě hejtman Martin Kukla. Zhruba polovina stipendistů už nastoupila do některé z pěti krajských nemocnic. Postupně zahajují činnost i stomatologové.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Na Kladensku po střetu dodávky a náklaďáku zemřel řidič. Silnice je uzavřená

Na silnici I/7 u obce Kvílice na Kladensku narazila v úterý dopoledne dodávka do nákladního auta, řidič dodávky nehodu nepřežil. Řidič nákladního auta je vážně zraněný. Silnice je uzavřená, na místě...

21. října 2025  10:22,  aktualizováno  11:30

Chrudim připravuje výstavbu osvětlení fotbalového stadionu v Novoměstské ulici

Chrudim připravuje výstavbu osvětlení fotbalového stadionu v Novoměstské ulici. Kvůli jeho absenci hraje klub MFK Chrudim druholigové zápasy na stadionu v...

21. října 2025  9:33,  aktualizováno  9:33

Inzeráty už nestačí. Mladé lékaře nemocnice úspěšně lákají na kempy mediků

Nové chirurgy, internisty, neurology, ale třeba i očaře, kožaře, lékaře pro urgentní příjem, pediatry a další specialisty shánějí nemocnice napříč celou Vysočinou. Většina zdravotnických zařízení...

21. října 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Moravská filharmonie chystá ke státnímu svátku sérii koncertů po celém kraji

Moravská filharmonie Olomouc (MFO) připravila k nadcházejícímu státnímu svátku Dne vzniku samostatného československého státu sérii koncertů v šesti městech po...

21. října 2025  9:20,  aktualizováno  9:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dochází vám nápady na zdravé svačiny? Rostlinní hrdinové Alpro Kids přicházejí na pomoc!

21. října 2025  10:54

Místo mediků úředníci. Hradec chce koupit výstavní budovu fakulty

Královéhradecký magistrát usiluje o získání reprezentativní budovy Lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) v Šimkově ulici. Město objekt kdysi vlastnilo a historicky na něj drží předkupní právo....

21. října 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Osmnáctiletý řidič vyjel ze silnice, po nárazu do mostku skončilo auto na střeše

Teprve osmnáctiletý řidič havaroval v pondělí večer na silnici mezi obcemi Slatiňany a Sobětuchy na Chrudimsku. Vyjel ze silnice, najel do příkopu a po nárazu do betonového mostku skončil se svým...

21. října 2025  10:52,  aktualizováno  10:52

Noční požár bytu v Ústí zachvátil i lodžii, záchranáři ošetřovali jednoho člověka

Při nočním požáru bytu a lodžie v osmém patře panelového domu v Ústí nad Labem se zranil jeden člověk. Z objektu ve Větrné ulici se samovolně evakuovalo 33 lidí. Hasiči oheň dostali rychle pod...

21. října 2025  8:22,  aktualizováno  10:47

Ústecký kraj nechá za 230 milionů korun digitalizovat pečovatelské služby

Ústecký kraj nechá za 230 milionů korun digitalizovat pečovatelské služby v regionu. Většinu prostředků pokryje Fond pro spravedlivou transformaci, kraj...

21. října 2025  9:09,  aktualizováno  9:09

GALERIE: Žluté lázně rozzáří Evropa. Koloseum, Akropolis i Tower Bridge se zjeví na břehu Vltavy

Žluté lázně se od konce října promění v magickou říši světla a fantazie. Světelná výstava Srdce Evropy návštěvníky provede napříč kontinentem – od antického Řecka přes renesanční Itálii až po moderní...

21. října 2025  10:45

ÚS odmítl návrh na zrušení zákona, podle kterého se Beneš zasloužil o stát

Ústavní soud (ÚS) odmítl návrh na zrušení zákona, podle kterého se druhý československý prezident Edvard Beneš zasloužil o stát. Plénum se návrhem věcně...

21. října 2025  8:48,  aktualizováno  8:48

ÚS odmítl návrh na zrušení zákona, podle kterého se Beneš zasloužil o stát

Ústavní soud (ÚS) odmítl návrh na zrušení zákona, podle kterého se druhý československý prezident Edvard Beneš zasloužil o stát. Plénum se návrhem věcně...

21. října 2025  8:48,  aktualizováno  8:48

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.