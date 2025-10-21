Inzeráty už nestačí. Mladé lékaře nemocnice úspěšně lákají na kempy mediků

Nemocnice na Vysočině zkoušejí stále nové způsoby, jak získat posily svých lékařských týmů. Obzvláště ty mladé. Budoucí doktory, ale i další personál se tak často snaží zlákat už v době jejich studia.
Nejde však „pouze“ o stáže a povinné praxe, nemocnice čím dál častěji nabízejí také vícedenní pobyty - takzvané kempy mediků, s atraktivním odborným i volnočasovým programem. A funguje to.
„Díky kempu mediků se nám podařilo získat nové kolegy například na internu nebo chirurgické oddělení,“ zhodnotila Alexandra Knapová, mluvčí pelhřimovské nemocnice, jež v kraji patří v této oblasti mezi průkopníky.
Naše nemocnice má moderní vybavení, dobře fungující týmy a poskytuje kompletní péči ve většině oborů. Mnoho kolegů naopak oceňuje, že je tu osobní přístup, rychlá komunikace a možnost rychle získávat samostatnost.
Alexandra Knapovámluvčí Nemocnice Pelhřimov
Zmíněný kemp se tam konal letos v září již popáté. Do města díky němu přijelo 29 mediků, od „třeťáků“ až po studenty posledních ročníků. Ti po čtyři dny poznávali reálný chod regionální nemocnice, dívali se pod ruce zkušeným lékařům i sestrám a také si sami některé dovednosti vyzkoušeli.
„Díky tomu se pak lépe orientují v každodenní praxi a získávají zkušenosti, které jim učebnice nabídnout nemohou. Kemp mediků je pro nás investicí do budoucnosti,“ okomentoval Radim Hošek, ředitel Nemocnice Pelhřimov.
Zkušenost, která pomáhá v dalším směřování
Pobyt může mladým lidem pomoci i při rozhodování o budoucí specializaci. „Řada mediků potvrzuje, že jim tato zkušenost pomohla v dalším profesním směřování. Někteří se do pelhřimovské nemocnice později vrací na povinné praxe, stáže a někteří tu po ukončení studia nastupují do zaměstnání,“ popsala Knapová.
A byť podle ní někdo může mít obavy, že menší zařízení nemá dost široké spektrum výkonů, právě praxe ho přesvědčí o opaku. „Naše nemocnice má moderní vybavení, dobře fungující týmy a poskytuje kompletní péči ve většině oborů. Mnoho kolegů naopak oceňuje, že je tu osobní přístup, rychlá komunikace a možnost rychle získávat samostatnost,“ vyjmenovala mluvčí.
Vícedenní studentský pobyt je vždy doplněn i o odborné přednášky a pestrý volnočasový program, kde nechybí návštěvy památek či sportovní aktivity.
Stejný koncept letos testovala rovněž nemocnice v Novém Městě na Moravě, kde pozvání využilo jedenáct mediků. Naplno se jim tam věnovali odborníci z jednotlivých oddělení.
„Během pár dní jsme se s kolegy ponořili do širokého světa neurologie - od hektického prostředí urgentního příjmu přes rutinu v ambulanci až po hloubání nad diferenciální diagnostikou na oddělení. Medici na vlastní oči viděli, že se tu setkáváme s pestrou paletou diagnóz: od zdánlivých banalit až po komplexní víceoborové oříšky. Bavilo mě sledovat, s jakým zaujetím studenti vše vstřebávali, ptali se a diskutovali,“ zhodnotil lékař Adam Pažourek.
Kempy si pochvalují i sami studenti
Pozitivně hodnotili akci také sami studenti. A to nejen praktická cvičení v nemocnici, ubytování v Hotelu Medlov, ale i doprovodný program a zvláště přístup personálu.
„Cítily jsme se vítány, lékaři o nás opravdu měli zájem, nabízeli nám maximální podporu při budoucích stážích, snažili se nás zaujmout a připravit zajímavý program. To je velká změna oproti povinným praxím, které si studenti musí v průběhu studia odchodit a kde jsou často ignorováni a kouká se na ně spíš jako na přítěž,“ shodly se medičky Anna Šiborová, Petra Klusáková a Lucie Škrdlíková.
Budoucí doktoři zjistili, že regionální zdravotnické zařízení v menším městě může být příležitostí pro profesní rozvoj. „Ujistil jsem se, že i v malých nemocnicích se dá dělat plnohodnotná medicína na vysoké úrovni,“ dodal další z mediků Jan Pochtiol.
Ani ostatní krajské nemocnice kontakt se studenty i dalšími potenciálními zaměstnanci nepodceňují. Například v Třebíči je oblíbený Den pro mediky a lékaře, jenž letos připadá na 1. listopad. Zájemce na něm čeká mimo jiné prezentace jednotlivých oddělení, prohlídka nemocnice i neformální setkání s lékaři a vedením zařízení.
Několik dnů po boku primářky či primáře
V Jihlavě se v září odehrál dvoudenní projekt Poznej svoji nemocnici a havlíčkobrodské pracoviště zase láká na akci Medici před startem. „Zájemci při ní mohou strávit jeden den, ale i déle - dle individuální domluvy - po boku primáře či primářky. Uvidí ‚život‘ na odděleních, zapojí se do jejich chodu, popovídají si o všem, co je zajímá, a uvidí i to, nač během praxe nedojde,“ vylíčila Petra Černo, mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod.
Tam teď nejvíce chybějí lékaři na plicním a infekčním oddělení, kožní ambulanci či klinické a radiační onkologii. Poptávka je ale i po odbornících pro oddělení chirurgie, neurologie, rehabilitaci či internu.
Krajské „špitály“ ale nezůstávají jen u jednoho způsobu shánění nových posil. „Každý rok zkoušíme jinou kampaň. Rádiovou, televizní reportáže, billboardy, sociální sítě,“ vyjmenovává za Nemocnici Třebíč její mluvčí Jitka Mácová. Již samozřejmostí je pak i účast na řadě veletrhů, spolupráce se školami a různé nástupní a zaměstnanecké bonusy a benefity.
Zájemci o práci ve vysočinských nemocnicích, studenti lékařských fakult a zdravotnických škol mohou od roku 2017 využívat i stipendia od Kraje Vysočina a získat tak až desetitisíce ročně.
„Za posledních osm let jsme podpořili celkem 199 studujících budoucích lékařů a 44 stomatologů. Z rozpočtu kraje jsme za tuto dobu uvolnili 26,3 milionu korun. A naše podpora pokračuje,“ uvedl v létě hejtman Martin Kukla. Zhruba polovina stipendistů už nastoupila do některé z pěti krajských nemocnic. Postupně zahajují činnost i stomatologové.