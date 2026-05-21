Letní koncerty v Jihlavě nabídnou směsici stylů, vystoupí i Masta Ace

Letní páteční koncerty v centru Jihlavy nabídnou směsici hudebních stylů od popu po klasiku. Představí se americký zpěvák Masta Ace i houslista Pavel Šporcl. Organizátoři očekávají až 500 návštěvníků na koncert. Čtvrteční koncerty pak budou věnované dechové hudbě. Čtvrteční i páteční koncerty budou zdarma. Uskuteční se od 29. května do 11. září. Novinářům to dnes řekli pracovníci městské příspěvkové organizace Brána Jihlavy, která má na starosti rozvoj kultury a cestovního ruchu.
Zahájení letního programu bude na Masarykově náměstí. "Začínáme China Blue a poctou Zuzaně Navarové. Je to od šesti hodin od večera. A pak pokračujeme multižánrovými koncerty do 11. září, kde máme nabídku přes country, folk, hip hop a rockovou i alternativní hudbu. Vnímám, že tato hudba v Jihlavě potřebuje své zastoupení a jinde na ni nemáme prostor. Minulý rok jsme s tím začali a osvědčilo se to," řekl vedoucí produkce Brány Jihlavy Jaroslav Štěpánek.
Už se vstupným se pak budou v Jihlavě konat letní kina a divadelní představení pro děti, která budou v zahradě v Hluboké ulici. Dřív byla podle Štěpánka na Parkánu, který je ale kvůli rekonstrukci uzavřený.
Novinkami letošního roku budou literární setkání nebo odpoledne s reprodukovanou hudbou v zahradě Stříbrného domu, který je jako kulturní zázemí i čajovna v provozu dva roky. Jeho historii a postup rozsáhlé rekonstrukce, která otevření předcházela, přiblíží fotografická výstava proměn Stříbrného domu, která bude otevřená celý červen.
Na konci komentovaných prohlídek památky také dostanou návštěvníci možnost vyrobit si kopii brakteátu. Originální razidlo mince ze 13. století se našlo při rekonstrukci domu, návštěvníkům bude k dispozici jeho replika.