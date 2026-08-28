Letní koupaliště na Vysočině mají lepší návštěvnost než loni, ale není rekordní

Koupaliště na Vysočině mají v plánu ukončit sezonu s letními prázdninami nebo v prvním zářijovém týdnu, pokud ještě bude hezké počasí. Jemnický biotop je zavřený už v tomto týdnu, protože neměl dostatečný přítok čisté podzemní vody. Letos v létě přišlo na koupaliště kvůli horkům víc lidí než před rokem, kdy jim počasí moc nepřálo. Rekordní návštěvnosti z minulých let podle provozovatelů oslovených ČTK ale překonané nebudou.
Ve venkovních bazénech jihlavského Vodního ráje se do poloviny tohoto týdne vykoupalo 42.000 lidí, v porovnání s celou loňskou sezonou o 11.000 více. "Pro nás to byla úspěšná sezona," řekl mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek. Venkovní část akvaparku bude zřejmě naposled otevřená 31. srpna. "Muselo by být extrémně hezké počasí, abychom to protáhli o týden," uvedl mluvčí. Kryté bazény budou po technologické odstávce přístupné od 11. září a nově vybudovaný saunový svět zřejmě koncem příštího měsíce.
Humpolecké koupaliště Žabák se letos počtem návštěvníků přibližuje ke svému druhému nejlepšímu výsledku po roce 2024, kdy areál využilo skoro 20.000 lidí.
Na koupací biotop Malvíny v Třešti přišlo letos téměř 18.000 lidí. "Je to jeden z těch lepších roků," řekl starosta Vladislav Hynk (KDU-ČSL). Nejvyšší návštěvnost tam zatím byla okolo 22.000 lidí. Rozhodnutí o konci sezony padne podle počasí, buď to bude s koncem srpna nebo v prvních zářijových dnech. Nedostatek vody biotop neměl.
Oznámení o uzavření biotopu v Jemnici zveřejněné 24. srpna na facebooku odkazuje na nepříznivé přírodní podmínky. "V současné době již není dostatek kvalitní podzemní vody pro dostatečné ředění vody v biotopu a její kvalita se tak dostává na hraniční hodnoty. Vzhledem k aktuální předpovědi počasí, která bohužel neslibuje výrazné zlepšení (deště), jsme se rozhodli koupací biotop uzavřít," uvedli provozovatelé. Biotop dokončilo město v roce 2019.
Koupaliště Polanka v Třebíči je po rekonstrukci v provozu druhé léto. "Návštěvnost byla srovnatelná s loňským rokem," uvedl ředitel areálu Jiří Novák bez dalších podrobností. Ukončení sezony předpokládá nejpozději 10. září.