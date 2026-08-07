Letní podnikatelský kemp na Žďársku připravuje mladé na profesní dráhu

Na Žďársku se koná 11. ročník Letního podnikatelského kempu. Mladé lidi nejen z dětských domovů připravuje pod odborným vedením na profesní život, motivuje je k výběru vhodné práce a dává jim prostor naučit se věci potřebné pro reálný život, řekla jeho ředitelka Eva Paseková. Na Žďársku je kemp letos poprvé.
Ve středisku Lísek CR (centrum radosti) se sešlo 17 lidí. "Účastníci jsou z celé České republiky a letos nově máme i několik ukrajinských mladých lidí, jednoho Vietnamce a dva Slováky," řekla Paseková.
Dnes mají účastníci na programu přípravu závěrečné prezentace, kterou budou v sobotu obhajovat před odbornou komisí. K otevřené komunikaci je kemp vedl celou dobu. "Někdy si opravdu neberou servítky. Když je to nebaví, normálně řeknou - jste uspávač hadů. I to je možná zpětná vazba pro ty vysoké manažery, kterým tohle do očí nikdo neřekne," řekla Paseková.
Letních kempů se na základě motivačních dopisů či videí mohou účastnit lidé od 15 do 20 let. Hosty jsou podle Pasekové manažeři a podnikatelé, často s nelehkým startem do života, což je pro mládež ze znevýhodněného prostředí hodně motivující.
Praktické dovednosti potřebné pro obchod v jakémkoli oboru účastníkům kempu předává i trenér podnikatelství a investor Václav Sušeň. Svůj program nazval Metamorfóza, snažil se tak připodobnit rozvoj, kterým by lidé na kempu měli projít, k vývoji, který udělá housenka měnící se v motýla. "Jejich úkolem je vstřebat do sebe co nejvíc informací. Požírají informace, které jsou jak na dopoledním programu, tak na odpoledních workshopech, aby si uvědomili, jestli chtějí být zaměstnancem, nebo podnikatelem," řekl Sušeň. Uvědomit si, která životní cesta by jim vyhovovala líp, podle něj není vůbec snadné.
Sedmnáctiletá středoškolačka Sofie si za model své budoucí kariéry zvolila dětskou psychiatrii. "Myslím, že se mi celkem daří. Všichni to tady vysvětlují skvěle. Každý večer tady máme i Křeslo pro hosta. To jsou velmi inspirativní promluvy, které nám tady lidé dávají," řekla. Pobyt na kempu ostatním doporučuje. "Hlavně pokud chtějí mít dobrou budoucí kariéru," dodala Sofie.
Letní podnikatelský kemp je projektem Nadace ZET profesora Milana Zeleného a je dlouhodobě organizován spolkem 4S YOU. Prvních pět let se konal na zámku ve Vilémově na Havlíčkobrodsku, do loňska byl v Nemojanském mlýně nedaleko Vyškova. Volně je provázaný s celoročními regionálními podnikatelskými kempy pořádanými v krajích v uplynulých třech letech.