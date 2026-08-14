Letní žurnalistická škola je týdenní kurz pro studenty středních a vysokých škol z evropských zemí. Zaměřuje se na historii, současnost, kulturu a média střední Evropy, žurnalistiku a etiku. Účastníci získají základní teoretickou průpravu, většinu času ale stráví vlastní novinářskou prací a tvorbou zpráv a reportáží v terénu.
„Chceme studentům ukázat žurnalistiku v celé její šíři a umožnit jim diskutovat s lidmi, kteří mediální obsah každý den tvoří. Letošní program propojí veřejnoprávní média, data, investigaci, sport, podcasty i sociální sítě a samozřejmě velký prostor dáváme samotné praxi,“ informovala ředitelka školy Monika Brothánková.
Uzavřeného dopoledního programu plného zajímavých hostů a především praxe v pěti studijních skupinách rozdělených podle typu média – televize, rozhlas, tisk, digitální média a tiskový mluvčí – se bude v Brodě účastnit na padesát studentů nejen z Česka, ale také ze Slovenska nebo Ukrajiny. Vyzkoušejí si, co práce novináře obnáší, a zjistí, jestli jde o profesi, které by se v budoucnu chtěli věnovat. Budou psát, točit televizní a rozhlasové reportáže nebo tvořit on-line obsah.
„Když se mi podařilo dostat na Masarykovu univerzitu na obor mediální studia a žurnalistika, neměl jsem žádné zkušenosti s novinařinou. O to víc mě motivovalo se přihlásit na Letní žurnalistickou školu. Vybral jsem si skupinu Tisk, naučil se základy psané žurnalistiky a um telefonování. Poznal jsem i skvělé lidi, s nimiž se nyní potkávám na vysoké škole,“ prozradil absolvent loňského ročníku Samuel Gärtner.
Převahu budou mít zástupci České televize
Pro studenty jsou stěžejní setkání se zajímavými osobnostmi z oboru. Tyto besedy a debaty jsou určené i pro širokou veřejnost. Do Brodu jsou pozvaní a účast přislíbili profesionální novináři, komentátoři a osobnosti známé z mediálního prostředí.
Program pro veřejnost odstartuje v pondělí tématem médií veřejné služby. Mediální analytik Filip Rožánek se mu bude věnovat odpoledne, večer na něj naváže debata Poločas rozpadu s bývalým generálním ředitelem České televize Petrem Dvořákem, komentátorem Jindřichem Šídlem a bývalým generálním ředitelem RTVS Ľubošem Machajem.
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Žurnalistická škola do Brodu láká známé novináře, moderátory i youtubery
Úterý nabídne datovou žurnalistiku s Kateřinou Mahdalovou a Janem Cibulkou. Večer budou o sportovním komentování debatovat paralympionik a komentátor České televize Jan Povýšil a Michal Dusík z ČT sport.
„Ve středu bude na pořadu dne film Pan Nikdo proti Putinovi a debata s tvůrci podcastu Na Východ Josefem Pazderkou a Ondřejem Soukupem. Ve čtvrtek se Kristina Ciroková, Barbora Loudová a Apolena Rychlíková zaměří na trendy současné investigativní žurnalistiky,“ přiblížila programová ředitelka školy, absolventka prvních ročníků a novinářka Pavla Petrů.
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Trucpodnik vůči žurnalistické škole? Diskuze pořádá i „přítel ruských webů“
Páteční odpoledne bude patřit youtuberovi Lukefrymu a tématu tvorby internetového obsahu. „Večer uzavře program beseda Novinářky Rádia Svobodná Evropa: Na prahu Evropy s Annou Zhelezniak, Oksanou Kryvitskou a Ninou Tsveravou,“ doplnila Petrů.
Všechny besedy se konají v Klubu oko na Smetanově náměstí. Odpolední program začíná každý den v 15:30, večerní pak v 19 hodin. Veškerý program je pro veřejnost zcela zdarma. V kompletní podobě je k dispozici na webu školy.
Trucpodnik ve stejném termínu
Letní žurnalistickou školu Karla Havlíčka Borovského před dvěma desítkami let založili pedagog a regionální novinář Milan Pilař a novinář Milan Kopecký. Týdenní kurz se od té doby stal platformou pro vzdělávání a rozvoj mladých talentů v oblasti žurnalistiky a médií. Účastníkům přináší zkušenosti a umožňuje navázat kontakty s odborníky v oboru. Absolventi kurzu se často uplatnili ve veřejnoprávních i komerčních médiích nebo na pozicích mluvčích či v marketingu.
Také letos se ve stejném termínu - od pondělka do čtvrtka - v Havlíčkově Brodě koná Žurnalistické praktikum Slovo do pranice. Za jeho pořádáním stojí publicista, bývalý disident a bezpečnostní analytik Jan Schneider, mnohými označován jako „přítel ruských webů a zastánce Babiše“. Loni byla jeho akce v termínu tradiční Letní žurnalistické školy označena jako trucpodnik.
„Účelem je kultivace žurnalistického umění tak, aby šlo ve stopách Karla Havlíčka Borovského. Roky tu působí Letní žurnalistická škola, která na své besedy určité lidi zve a určité lidi nezve. Chceme dát prostor i těm, kteří jsou cíleně vytěsňováni z mediálního prostoru,“ vysvětloval loni Schneider.