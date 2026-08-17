Letošní festival Varhanní Vysočina nabídne devět koncertů v různých kostelích

Letošní Varhanní Vysočina nabídne devět koncertů v různých městech a obcích kraje. Vystoupí významní čeští a zahraniční interpreti i mladí laureáti mezinárodních soutěží. Úvodní koncert bude 13. září v jihlavském kostele svatého Jakuba, závěrečný 8. listopadu v kostele svatého Martina v Třebíči. Mottem šestého ročníku festivalu je Hudba, která spojuje generace. ČTK to sdělil ředitel festivalu Alfred Habermann.
"V letošním programu se setkají historické nástroje, díla velkých skladatelů, zkušení interpreti i mladí umělci na začátku své profesionální dráhy," řekl Habermann k mottu festivalu. Kromě Třebíče a Jihlavy budou koncerty v Bobrové, Petrovicích u Puklic, Kamenici nad Lipou, Moravských Budějovicích, Sněžném, Humpolci a v Jimramově.
Festival pořádný spolkem Život pro varhany chce zpestřit kulturní nabídku v regionu a upozornit na historické varhany, kostely a jiné cenné památky v kraji. Letošní dramaturgie připomene tři významná hudební výročí, 270 let od narození a 235 let od úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta, 185 let od narození Antonína Dvořáka a 75 let od úmrtí Josefa Bohuslava Foerstera.
Na zahajovacím koncertu v Jihlavě zazní v podání Kühnova smíšeného sboru Dvořákova Lužanská mše a Foersterovo Stabat Mater. Na varhany bude hrát Lukáš Dvořák a jako sólisté vystoupí mladí laureáti mezinárodních pěveckých soutěží.
V Petrovicích u Puklic bude 27. září koncert Jaroslava Tůmy. Významný český varhaník provede Goldbergovy variace Johanna Sebastiana Bacha. Koncert bude věnovaný Tůmovým 70. narozeninám a bude symbolickým návratem do kostela svatých Petra a Pavla, kde interpret Goldbergovy variace na clavichord a cembalo před více než 20 lety natočil, uvedl ředitel festivalu.
Ve Sněžném vystoupí 18. října německý varhaník Stefan Baier a 25. října v Humpolci japonská varhanice Risa Toho, vítězka mezinárodní varhanní soutěže Prague Organ Competition. Program festivalu je na webu.