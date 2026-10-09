Letošní houbařská sezona na Vysočině byla kvůli suchu nejslabší za řadu let

Letošní houbařská sezona byla kvůli suchu na Vysočině nejslabší za řadu let. Jihlavský mykologický klub zvažoval, jestli kvůli tomu neupustí od tradiční výstavy čerstvých hub, kterou pořádá 17 let. Jeho členové se rozjeli do širokého okolí, i k jihočeskému Táboru, kde poslední tři týdny rostly houby víc. Nakonec se jim povedlo shromáždit exempláře téměř 300 druhů. Návštěvníci jihlavského Muzea Vysočiny si je mohou prohlížet ode dneška do soboty, funguje tam i houbařská poradna.
"Tahle výstava byla první, u které jsme váhali, jestli ji budeme dělat, nebo ne. Protože je obrovské sucho, tady na Vysočině obzvláště, ty houby nerostou," řekla ČTK Kateřina Pauzarová z Mykologického klubu Jihlava. Sbírat houby vyjela desítka lidí. Druhů je sice o něco méně než obvykle, vzhledem k počasí je to podle ní i tak skoro zázrak, že jich je tolik.
V lesích se teď dají místy najít třeba hřibovité houby, klouzky, bedly či babky. "Ale pro nás mykology - takové houby, kterých by měl být na podzim plný les, takové houby tam nejsou," řekla Pauzarová. Jde třeba o čirůvky a pavučince. Houbařská sezona podle ní byla kvůli nedostatku vláhy špatná od jara. "Někdy na přelomu května, června vyrazilo pár kovářů, pár růžovek, ale to velice rychle skončilo," uvedla.
Jestli zaprší, houby ještě mohou růst, zastavit je nemusí ani první ranní mrazíky. Houbaři by pak měli dávat pozor na houby v řídkých lesích nebo na jejich okrajích, kde může být chladněji než v hlubších porostech. "Houby, které přešly mrazem, se zdánlivě mohou zdát v pořádku, ale uvnitř už může probíhat hnilobný proces, který může způsobit zažívací potíže," upozornila Pauzarová.
Na výstavě lidé uvidí i nebezpečnou muchomůrku zelenou, jejíž půlka plodnice dokáže otrávit dospělého člověka. Pauzarová podotkla, že když je hub málo, mají houbaři tendenci sebrat všechno, co najdou. Nejvíc případů otrav je muchomůrkou tygrovanou, již zaměňují za růžovku. Zbytečné jsou podle ní zdravotní problémy, které si lidé způsobí tím, že jedlé houby nechají zapařit v igelitové tašce nebo sáčku, což je podle ní také dost časté.