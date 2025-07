Novinka s názvem PBS TJ200 má za sebou úspěšné zvládnutí náročného testovacího programu. Zákazníkům byl produkt poprvé podrobně představen na červnovém mezinárodním leteckém veletrhu Paris Air Show, kde jej i pokřtil český ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Společnost PBS již nyní přijímá poptávky na nový motor. „Výrobci bezpilotních systémů a společnosti z obranného průmyslu v něm získají pohonnou jednotku, která spojuje mimořádnou sílu s kompaktními rozměry,“ popsala mluvčí firmy Monika Hrubalová.

Nový produkt je dosud nejvýkonnějším proudovým motorem v portfoliu skupiny – oproti staršímu modelu TJ150 se u něj jedná o více než padesátiprocentní navýšení tahu, čímž se značně rozšiřuje spektrum jeho uplatnění.

Společnost PBS Group Renomovaný výrobce pohonných jednotek a zařízení pro oblast letecké techniky.

Skupina má hlavní výrobní sídlo ve Velké Bíteši na Žďársku, kde se nachází také její slévárna přesného lití, přední v Evropě.

PBS Group postupně rozšiřuje výrobní kapacity také do USA a Indie, je tak významným nadnárodním dodavatelem v oblasti obranných a civilních technologií.

Holding se dlouhodobě angažuje i ve vývoji moderních leteckých technologií, které podporují obranné projekty NATO a jeho spojenců, nebo i v civilním letectví.

Zájem je hlavně o letecké motory firmy. Z kdysi desítek vyrobených kusů motorů se firma sune do stovek a míří k tisícům.

Koncem dubna 2025 zahájila PBS Group výrobu proudových motorů ve svém novém závodě ve městě Roswell v metropolitní oblasti Atlanty, státu Georgia v USA.

Zahájení výroby v Roswellu je rozhodnutím majitele skupiny Williama Diddena. Lokalizace do Spojených států umožní skupině zefektivnit dodávky, zkrátit dodací lhůty a být flexibilnější v reakci na specifické potřeby amerických partnerů.

„Revoluční konstrukce otevírá nové možnosti využití v oblasti obranných systémů i komerčních bezpilotních řešení tam, kde jsou požadovány vysoké výkonové parametry při zachování kompaktních rozměrů,“ přiblížila Hrubalová.

Výhodou je odolnost vůči mořské vodě

Kromě již zmíněné techniky, jako jsou právě naváděné střely nebo třeba bezpilotní letouny, může motor v praxi těžit rovněž ze své odolnosti vůči mořské vodě, což je zásadní parametr pro nasazení v námořních aplikacích.

Produkt TJ200 je zároveň vybavený nejmodernějším elektronickým řízením, dále spolehlivým startér-generátorem a také unikátní konstrukcí s mazáním palivem.

„Ta zajišťuje maximální efektivitu v provozu. A nový motor se může ve své výkonnostní kategorii pochlubit i nízkou spotřebou paliva,“ připomněla mluvčí firmy.

První zájemce měla společnost již zkraje uvedení novinky na trh. „Evidujeme předběžné objednávky od významných výrobců z různých částí světa. Konstrukce nového motoru je navržená tak, aby odpovídala současným požadavkům zákazníků, a věříme, že se PBS TJ200 brzy stane vlajkovým výrobkem našeho portfolia,“ doplnil Petr Kádner, generální ředitel PBS Group.

O motor byl mimořádný zájem i přímo na 55. ročníku prestižního leteckého veletrhu Paris Air Show. Tam podle Hrubalové patřil k nejfotografovanějším exponátům a vzbudil velkou pozornost odborníků ze všech koutů světa.

Úspěchy ocenil i ministr

Generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán novinku představoval i mezinárodním delegacím. „Po celý týden byl stánek PBS místem intenzivních jednání s delegacemi, obchodními partnery i s potenciálními zákazníky z celého světa,“ podotkla Hrubalová.

Úspěchy firmy ocenil rovněž ministr Lukáš Vlček. „PBS je krásným příkladem inovativní české firmy, která se vypracovala do elitního světového klubu výrobců leteckých motorů. Jejich výrobky s vysokou přidanou hodnotou v leteckém, kosmickém i obranném průmyslu ukazují směr, jakým by měla česká ekonomika – v souladu s naší Hospodářskou strategií: Česko do top 10 – směřovat. O to víc mě těší, že se tento úspěšný příběh zrodil v mém domovském kraji – na Vysočině,“ vyjádřil se Vlček.

Během pařížského veletrhu PBS zároveň uzavřela významnou dohodu o spolupráci se státním podnikem LOM Praha, a to na integraci své modernizované pomocné energetické jednotky SAFIR 5K/G MI do vrtulníků Mi-171, které využívá právě Armáda České republiky.

Skupina také dále spolupracuje s ukrajinskou firmou Ivchenko-Progress na vývoji proudového motoru AI-PBS-350, který byl odborné veřejnosti oficiálně představen v minulém roce.

Po dokončení vývojových prací a uvedení do výroby doplní tento produkt portfolio PBS Group o další nejvýkonnější jednotku. „Své využití nalezne v bojových střelách i větších bezpilotních prostředcích,“ upřesnila Hrubalová.

„Zákazníci získají pohonnou jednotku, která spojuje mimořádnou sílu s kompaktními rozměry.“