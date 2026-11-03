Lidé dnes přišli na jihlavské Masarykovo náměstí podpořit veřejnoprávní média

Kvůli obavě ze ztráty nezávislosti České televize a Českého rozhlasu se dnes v Jihlavě sešly stovky lidí. Na Masarykově náměstí zaplnili prostor mezi obchodním domem a mariánským sloupem. Část z nich měla v rukou transparenty s hesly vyjadřujícími se k současné vládě či televizním a rozhlasovým poplatkům, jiní nesli vlajky. K přítomným promluvili herci, studenti i odborníci na média. Proti záměru vlády převést financování veřejnoprávních médií na státní rozpočet dnes protestovali lidé na mnoha místech v Česku.
"Nezpochybňuji právo parlamentu rozhodovat. U takové změny však potřebujeme znát konkrétní pravidla, rozumět důsledkům, vědět, jak bude zajištěno stabilní financování a jaké pojistky zabrání politickému zasahování," řekla před přítomnými herečka Markéta Bohadlová. Pedagog věnující se médiím Bedřich Musil zdůraznil, že je to právě absence pojistek proti vládnímu vlivu, co dělá navrženou změnu nebezpečnou víc než samotná změna způsobu financování.
Jihlavského setkání se účastnili lidé i odjinud z Vysočiny. "Nechceme, aby vláda rozhodovala, co se bude, nebo nebude vysílat," řekl Milan Pavlíček, který na akci přijel z Pelhřimova. Uvedl, že nebyl voličem hnutí ANO, jehož předseda Andrej Babiš je premiérem, nejde mu však o politické preference, ale o princip. "I kdyby to udělala Fialova vláda (bývalého premiéra Petra Fialy z ODS) nebo jakákoli jiná. Je to pro nás prostě zasahování do kompetencí něčeho, co má být nezávislé," dodal Pavlíček.
Protesty začaly poté, co vládní koalice ANO, SPD a Motoristů poslala do druhého čtení návrh na zrušení rozhlasového a televizního poplatku a převedení financování na stát. Sněmovna předlohu v sobotu 24. října nad ránem přes odpor opozice poslala do dalšího kola projednávání. Na program ji vládní koalice v pátek zařadila nečekaně a prosadila, že se o ní bude hlasovat ve 4:36 ráno, mnoho dnešních demonstrací proto začalo v 16:36.
Opozice záměr, o kterém budou poslanci dál jednat, označila za útok na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich faktické zestátnění. Vládní plán, který ČT a ČRo zároveň ubere peníze, čelí kritice také od církví, divadel i dalších kulturních institucí a od rektorů vysokých škol, ke kterým se svým prohlášením připojila i Vysoká škola polytechnická Jihlava. Protesty proti záměru vlády už se v uplynulých dnech konaly v Praze a dalších městech.