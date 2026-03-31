Lidovci zřejmě postaví na Vysočině svého kandidáta do Senátu jen na Žďársku

Lidovci zřejmě na Vysočině postaví svého kandidáta do senátních voleb jen na Žďársku. ČTK to řekl senátor Josef Klement, který bude za KDU-ČSL svůj mandát na Žďársku obhajovat. Vyjednává pro sebe i podporu dalších stran. V podzimních volbách se bude volit třetina z 81 senátorů. Na Vysočině to bude v obvodech Žďársko a Pelhřimovsko, který je částečně spojený s obcemi na Jindřichohradecku v Jihočeském kraji.
"Na Pelhřimovsku jsme měli vážného kandidáta, dokonce to bylo před schválením celostátním výborem, byl to poslanec (Jan) Bartošek, ale pravděpodobně svoji kandidaturu stáhne," řekl Klement. Jiného kandidáta tam podle něj lidovci nemají. "Zatím to za nás vypadá na podporu nominanta ODS," dodal.
Pro podporu Klementa se už rozhodli zástupci hnutí STAN. "Na Žďársku kandidáta stavět nebudeme, podporujeme Josefa Klementa z KDU-ČSL," řekla ČTK krajská tajemnice hnutí Jana Kunstová. O kandidátovi či podpoře některého z nich na Pelhřimovsku podle ní hnutí teprve jedná.
Částečně jasno ve své podpoře mají na Vysočině i Piráti. "Je pro nás klíčové posilovat liberální hlas v horní komoře Parlamentu a také držet Senát jako pojistku demokracie. Proto jsem rád, že jako Piráti letos intenzivně vyjednáváme o spolupráci s dalšími opozičními stranami. Konkrétně v obvodu Žďár nad Sázavou jsme se rozhodli podpořit kandidáta ODS Radka Černého, se kterým jsme velmi dobře spolupracovali v minulém krajském zastupitelstvu. Co se týče obvodu Pelhřimov, tam v současné chvíli jednání stále probíhají," uvedl na dotaz ČTK krajský předseda Pirátů Jakub Stočes.
Občanští demokraté budou mít svého kandidáta i na Pelhřimovsku. O hlasy voličů se tam bude ucházet starosta Pelhřimova Ladislav Med. Oba kandidáty ODS už potvrdila výkonná rada strany, řekl ČTK krajský manažer Radek Šauer.
ANO jména kandidátů zatím neoznámilo, podle krajského předsedy Martina Kukly o nich bude hnutí rozhodovat do konce května.
Před šesti lety se stal Klement senátorem za Žďársko, když ve druhém kole porazil Michala Šmardu (SOCDEM). Ve volebním obvodu Pelhřimov tehdy před Milanem Štěchem (SOCDEM) zvítězil kandidát Svobodných Jaroslav Chalupský.
První kolo voleb ve třetině senátních obvodů se na základě ústavní změny uskuteční zkraje druhého říjnového víkendu, tedy 9. a 10. října. Frakce bývalé vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN v nich bude obhajovat 23 z 27 křesel. O znovuobsazení dvou křesel bude usilovat klub SEN a Piráti, o zbývající klub ANO.