Chotěboř má na výběr ze čtyř variant bytů, vítězný návrh zvolí v září

Do soutěže se přihlásili čtyři zájemci. Své návrhy představili na pracovním jednání zastupitelů, získali zpětnou vazbu a připomínky. Toto je studie A. | foto: vizualizace: Městský úřad Chotěboř

„Do soutěže se přihlásili čtyři zájemci. Své návrhy představili na pracovním jednání zastupitelů, získali zpětnou vazbu a připomínky. Pokud chtěli, do studií je zapracovali. Výsledek jsme uveřejnili na webových stránkách,“ popsal starosta Chotěboře Ondřej Kozub (ODS).

Každý, kdo chce, si může návrhy prohlédnout. Zveřejněné jsou nejen samotné vizualizace, ale i technické výkresy, mapky a textové části s popisy.

Během prázdninových měsíců chce vedení města uspořádat setkání autorů návrhů s veřejností. „Třeba u nás v zasedačce. Aby lidé mohli v průběhu odpoledne přijít, pobavit se, říct si, co se jim líbí a nelíbí. Chci pozvat i radu a zastupitele, aby mohli vnímat, jak to občané vidí,“ představil starosta.

Hned v září by pak chtěl, aby definitivní variantu schválili zastupitelé a zahájili s vítězem jednání o smlouvě. „Už ten čas prodlužovat nechci. Investoři pak mohou říct, že staví v Hlinsku, Poličce, Čáslavi, kde jde příprava lépe a že už o Chotěboř nemají zájem, protože to jen zdržujeme,“ pravil.

O Koubku se totiž skutečně mluví dlouhé roky, nejvíce posledních pět let. Pozemek o ploše dvou hektarů uprostřed sídliště a nedaleko centra města byl po desetiletí nevyužit. Sloužil jen jako občasně udržovaná louka. Po dlouhých a emotivních debatách na její polovině nechala radnice postavit domov pro seniory, který byl otevřen v roce 2021.

Paneláky u domu seniorů? Zhoustne i doprava

O druhé polovině pozemku se diskutovalo stejně tak, možná ještě horlivěji. Objevovali se zarytí odpůrci, stejně jako sveřepí zastánci projektu na výstavbu nových bytů. Těch by na jednom hektaru v několika bytových domech mohlo vzniknout kolem stovky.

„Razantně tu stoupne intenzita dopravy. Už nyní jsou zde ve špičkách problémy. Ulice vedoucí ke Koubku přitom nelze rozšířit. A za nemožné považujeme stavět paneláky v těsném sousedství domova pro seniory,“ namítal Martin Hudík, který byl jedním z autorů petice proti výstavbě.

Naopak starosta Kozub opakuje, že Chotěboř nové byty potřebuje, aby neustrnula ve svém rozvoji a že Koubek je pro to ideální prostor. „Byty tu chybí, žádný větší projekt tu nevznikl více než dvacet let. Máme velmi malou nezaměstnanost, firmy potřebují další pracovní sílu, aby mohly rozvíjet plány a odvádět větší daně, které se vrátí městu,“ řekl.

Postavit soubor nižších bytovek, které budou respektovat okolní zástavbu a vyrostou uprostřed sídliště, je podle něj lepší, než rozšiřovat město dále na úkor volné přírody. „Chtěli bychom vyvážený projekt, který nabídne dostatek bytů, ale také zeleně a nebude na úkor sousedů,“ dodává starosta.

Všechny čtyři zveřejněné studie to podle něj splňují. Některé více, některé méně. Pro vedení města je důležité, aby bytovky nepřipomínaly vysoké paneláky, ale aby byl prostor efektivně využit. Chtělo by, aby zůstal zachován alespoň částečný průhled Koubkem, aby byla v dostatečné míře zastoupena zeleň a aby domy stály dál od ulic. Vítaným bonusem by bylo množství teras, veřejných prostranství i třeba hřiště, důležité je řešení parkování.

Zájemci se s tím poprali se ctí. Jejich studie počítají většinou se čtyřmi, v jednom případě pak pěti bytovkami. Rozlohou nejsou nijak dominantní, většinou jsou pouze čtyřpodlažní. Mezi nimi je dost prostoru pro zeleň či případné hřiště nebo vodní prvky. S parkováním studie obvykle počítají po obvodu dnešní louky, nabízí se ale také podzemní stání.

Ostré komentáře

Informace o studiích zveřejnila radnice na svém facebookovém profilu. Komentáře k nim však psali víceméně jen odpůrci celého projektu. „Koubek je poslední pozemek v centru města, který byl ve všech minulých územních plánech navrhován na veřejně prospěšnou stavbu. Nikdy na něm nebyly navrhovány byty,“ zmínila například Jitka Janáčková.

Diskutující mají výhrady i k ceně. Tu nabízejí samotní investoři a pohybuje se v rozmezí od tisíce do dvou tisíc korun za metr čtvereční. „Cena je opravdu směšná. Když na rodinné domky se cena vyšplhala na 2 600 korun za metr a ještě je ani nezískali Chotěbořáci, ale developeři, kteří je později nabízeli k prodeji,“ podotkla Janáčková.

Příliš uznání se vedení města nedostalo ani od dalších lidí, kteří svými komentáři přispěli. Někteří dokonce radní a zastupitele, kteří výstavbu podporují, označili za partu komediantů.

Podle starosty Kozuba o ceně pozemku pro developera rozhodnuto není. Navíc je téměř jisté, že ten pozemek získá až ve chvíli, kdy celý projekt stavebně dokončí. „Prodáme pouze právo stavby. Převod pozemků proběhne až ve chvíli, kdy bude hotovo. Je to páka města, aby skutečně k výstavbě došlo a nekonaly se žádné spekulace,“ vysvětlil.

Výběr finální varianty se očekává na zasedání zastupitelstva 8. září. Ale i potom je dle starosty možné, že bude vybraný projekt na základě dalších upřesnění a požadavků různých orgánů a úřadů drobně upraven. „Věřím ve vzájemnou komunikaci, aby všichni byli spokojení a na Koubku bydleli lidé, které ve městě potřebujeme,“ dodal Ondřej Kozub.