Jedné ženě chtěl ukrást psa, druhou vzal do kravaty a sebral jí brýle

Eva Streichsbierová
  15:32aktualizováno  15:32
Jihlavští policisté o uplynulém víkendu zadrželi muže, který v krajském městě Vysočiny představoval nebezpečí zejména pro ženy. Jedné chtěl ukrást psa, druhou o pár dnů později fyzicky napadl a sebral jí sluneční brýle. Nyní čeká ve vazbě, v případě odsouzení může pobýt za mřížemi řadu let.

Recidivista přepadl i seniorku, která šla v místech u schodů v lokalitě ulice Křižíkova v Jihlavě. | foto: Policie ČR

V minulosti byl již opakovaně odsouzen a podle policie je jeho jednání nevypočitatelné. Řeč je o šestatřicetiletém muži z Táborska, který v posledních dnech děsil ženy na různých místech v Jihlavě.

„Minulý týden napadl náhodnou kolemjdoucí se psem a o dva dny později přepadl ve městě seniorku, které vzal sluneční brýle,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

K dopadení muže výrazně přispěla druhá poškozená, která se v sobotu před druhou hodinou odpolední obrátila na jihlavskou městskou policii s tím, že ji napadl neznámý muž. Strážníci následně začali po podezřelém pátrat a našli ho přesně v místě, kde podle seniorky zaútočil. Okamžitě ho tedy zadrželi.

„Choval se agresivně a útočně. Policisté muže umístili do policejní cely,“ uvedla Kroutilová.

Tři výrostci v Jihlavě zmlátili, oloupili a vážně zranili tři mladé muže

Zjistili totiž, že stejný pachatel jen o dva dny dříve v ulici Smrčenská požadoval po náhodné ženě telefon. Ta mu ho ale odmítla vydat, a tak jí z ruky sebral vodítko se psem, kterého právě venčila. Třiačtyřicetiletá majitelka Hovawarta stihla vysvléct svému psovi postroj a tím ho před zlodějem zachránila.

„Policisté muže vypátrali a ještě ten den mu ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z trestného činu krádeže,“ oznámila policejní mluvčí.

Nedal si pokoj, naopak přitvrdil

Z toho si ovšem zloděj viditelně nic nedělal, naopak v už zmiňovanou minulou sobotu obtěžoval další ženu, a tentokrát použil i násilí.

„Na seniorku nejprve začal bezdůvodně volat a chtěl jí zabránit v pokračování v cestě. Následně ji vzal rukou takzvaně do kravaty. Seniorka se snažila bránit, ale muž sevření neuvolnil. Držel ji až do doby, kdy jí z obličeje strhl brýle. Poté ženu pustil a ještě na ni zakřičel,“ popsala přepadení z ulice Křižíkova policejní mluvčí Kroutilová.

Šestičlenná parta v Jihlavě přepadla seniora, muž má vážná zranění

Na návrh podaný státním zástupcem putoval obviněný muž po zadržení do vazby a policisté ho následně odvezli do věznice.

„Obviněn byl ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže,“ prozradil Jakub Pivoňka, vedoucí oddělení obecné kriminality, s tím, že za loupež lze uložit trest odnětí svobody až na deset let.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Smuteční síň v Roudnici se opravuje

Pozůstalí musí pro smuteční rozloučení využívat náhradní místa.

23. září 2025  15:59

Návrat z rodičovské přehledně: Jaká máte práva a nové možnosti podle zákoníku práce

Pro rodiče je návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené zásadním životním momentem. Nejde jen o změnu rodinného režimu, ale také o zajištění pracovních práv. Novela zákoníku práce, tzv....

23. září 2025  15:59

Dvě dívky se nevrátily domů. Jedna čelí posměchu, napsala dopis na rozloučenou

Policie od pondělí pátrá po dvou dívkách, které opustily své bydliště v Praze. Čtrnáctiletá dívka odešla z dětského domova, má sklony k sebepoškozování a bere antidepresiva. Patnáctiletá dívka odešla...

23. září 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Města a výrobce tepla chtějí spojit síly, odklon od uhlí přijde na miliardu

Nový kotel na biomasu, plynový kotel v areálu Vřesová či využití paroplynové elektrárny k pokrytí zimních špiček. Tak vidí investice do nových ekologicky šetrných zdrojů tepla společnost SUAS Group....

23. září 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jedné ženě chtěl ukrást psa, druhou vzal do kravaty a sebral jí brýle

Jihlavští policisté o uplynulém víkendu zadrželi muže, který v krajském městě Vysočiny představoval nebezpečí zejména pro ženy. Jedné chtěl ukrást psa, druhou o pár dnů později fyzicky napadl a...

23. září 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Výstava ve zlínské Zikmundově vile připomíná její první obyvatele

Ve zlínské Zikmundově vile je ode dneška k vidění výstava Příběh manželů Januštíkových na Nivách a zrod zlínského okresu. Přibližuje osud prvních obyvatel...

23. září 2025  13:56,  aktualizováno  13:56

Jablonečtí policisté obvinili muže ze stovek podvodů a úvěrového podvodu

Jablonečtí kriminalisté obvinili jednatřicetiletého muže z 252 skutků podvodu a úvěrového podvodu, které podle nich spáchal v minulém roce. Způsobil tím škodu...

23. září 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Fakultní nemocnice Ostrava má nové terapeutické prostory

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) má nové terapeutické prostory. Pracoviště Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství získala FNO po přestavbě bývalé...

23. září 2025  13:50,  aktualizováno  13:50

Garážová vrata se zahradními boxy Hörmann v Akci roku

23. září 2025  15:26

Výbuch za letu, nebo požár po nárazu? Odborníci vyšetřují pád stroje na Plzeňsku

V šestimístném letadle, které v pondělí odpoledne spadlo nedaleko Balkové na Plzeňsku, nebyl kromě pilota nikdo další. Potvrdila to policie i experti z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých...

23. září 2025  10:02,  aktualizováno  15:24

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Květinářství Rozkvetlo získalo ocenění Česko platí kartou za 1. pololetí 2025

23. září 2025  15:22

Město Touškov na Plzeňsku půjčuje místním už rok elektroauta, provoz je v plusu

Město Touškov u Plzně půjčuje místním lidem už rok dvě elektroauta, jedno rodinné a druhé sedmimístné. Zájem o službu značně roste a její provoz je v plusu,...

23. září 2025  13:36,  aktualizováno  13:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.