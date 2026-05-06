Mahlerův jihlavský festival nabídne premiéru skladby o teologu Speratovi

Mahlerův hudební festival letos připomene protestantského teologa Pavla Sperata (1484–1551), jehož život byl spojený i s Jihlavou. Skladba inspirovaná jeho životem vznikla přímo pro festival a bude mít světovou premiéru 1. června. ČTK to řekl umělecký ředitel festivalu Marek Štilec, který jako dirigent premiéru v jihlavském kostele Povýšení svatého Kříže povede.
"Je to oratorium, které napsala hudební skladatelka Sylvie Bodorová. Zabývá se jeho životem. V Jihlavě působil, byl to reformní kazatel a byl za svoje kázání původně odsouzený k trestu smrti. Jihlavští konšelé se ho tehdy zastali, takže ho neupálili. Později působil s Martinem Luterem, byl významnou postavou reformace a v Jihlavě zanechal výraznou stopu," popsal Štilec námět skladby. Na jejím provedení se budou podílet pěvci Karla Bytnarová a Pavel Josef Kšica nebo Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie a Slovenský komorní orchestr.
Festival Hudba tisíců Mahler Jihlava se letos koná popětadvacáté. Čtvrt století dlouhou historii připomene bilanční fotografická výstava. Zahajovací koncert je naplánovaný na 19. května. V Horáckém divadle při něm zazní skladby Gustava Mahlera i Richarda Wagnera.
V programu festivalu je ale zařazený také Koncert pro maminku, který bude v neděli 10. května v jihlavském obchodním centru City park a v jehož úvodu vystoupí žáci Základní umělecké školy Jihlava. "Koncert pro maminku k festivalu tradičně patří. Je to takové upozornění, že festival bude probíhat," řekl Štilec.
Gustav Mahler se narodil 7. července 1860 v Kalištích u Humpolce. Do roku 1875 žil v Jihlavě. Byl jedním z nejuznávanějších dirigentů své doby. V roce 1897 se stal ředitelem vídeňské Státní opery, s taktovkou to dotáhl i do Metropolitní opery v New Yorku. Jeho dílo zahrnuje deset symfonií, písňové cykly a jedno sborové dílo. Zemřel 18. května 1911 ve Vídni.
První ročníky festivalu se konaly na podzim. Později bylo konání jeho koncertů ohraničené daty Mahlerova úmrtí a narození. V době pandemie covidu-19, když se pořádání hromadných akcí omezovalo, přesunuli pořadatelé znovu některé festivalové akce na podzimní termíny. "Vznikla podzimní řada, která se setkala s velkým ohlasem u posluchačů, takže jsme tomu zůstali věrní," dodal Štilec. Podzimní akce budou letos tři. Jsou mezi nimi dva koncerty a také pořad, při kterém se budou moci zájemci seznámit s dopisy, které Mahler adresoval své sestře Justině. V sobotu 5. září je v Domě Gustava Mahlera představí překladatelka Alena Jakubíčková.