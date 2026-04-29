Za šest hodin šest pokojů. Než přišli klienti domova z práce, měli vymalováno

Tomáš Blažek
  9:02aktualizováno  9:02
Šest mladých adeptů cechu malířů pokojů pod dohledem mistrů řemesla za šest hodin kompletně vymalovalo dům se šesti pokoji a dalšími místnostmi příslušenství. Šlo o Domov bez zámku v Okříškách, chráněné bydlení pro klienty s lehčím mentálním postižením. Nešlo o rychlostní rekord, ale svým způsobem to byla akce „kulový blesk“.
Šestice učňů z druhého ročníku oboru malířské a natěračské práce vymalovala pokoje klientům ústavu, zatímco odešli do práce. Práce provedli pod dohledem zkušených profesionálů. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Poté, co ráno před sedmou klienti z domova odešli do zaměstnání, přijeli malíři, interiér domu připravili na malování, vymalovali a po malování uklidili. Klienti se ve tři hodiny odpoledne po zaměstnání vrátili už do nově vymalovaných pokojů.

Šestici učňů z druhého ročníku oboru malířské a natěračské práce třebíčské Střední školy stavební (SŠS) dělal podporu mistr odborného výcviku a čtyři profesionální malíři pokojů. „Všude je budeme chválit, napíšeme na školu, že tak šikovné a příjemné malíře jsme tady ještě neměli,“ netajila spokojenost vedoucí okříšského Domova bez zámku Renata Vrtalová.

Domov bez zámku je příspěvková organizace Kraje Vysočina. V regionu má jedenáct poboček - kromě Okříšek jsou to domovy v Jaroměřicích nad Rokytnou, Náměšti nad Oslavou, Hrotovicích, Pucově a Velké Bíteši.

Charitativní projekt zorganizoval okříšský malíř a natěrač Ladislav Příhoda. „Jsem tady místní a znám ty klienty, tak mě napadlo, že by se jim hodilo vymalovat dům. Podobnou akci dělal už jinde cech malířů, můj nápad to není, ale zalíbilo se mi to. Tak jsem oslovil pár kamarádů malířů, firmu Dům barev, jestli by nám sponzorsky dodala materiál a pak mě napadlo skloubit to se školou a dohodnout se s učni, kteří by tady s námi mohli dělat,“ řekl Příhoda.

Podle něj je akce prospěšná pro všechny strany. „Mladí s námi pracují celé dopoledne, něco od nás třeba odkoukají, každý pracujeme trochu jiným způsobem. A my zase vidíme, který z nich je šikovný a v budoucnu by se nám hodil a našel u nás uplatnění,“ řekl Příhoda.

O malířské řemeslo je zájem, škola má převis

Jedním z učňů byl Patrik Svoboda, student druhého ročníku SŠS. „Já si malířství vybral jako svou práci vlastně už v dětství, jakékoli malování mě vždycky bavilo, nejen výmalba místností, ale i kreslení, motivy podle předloh. Myslím, že jsme tu odvedli dobrou práci,“ řekl.

Mistr odborného výcviku SŠS Jiří Šebesta míní, že malířské řemeslo má budoucnost. „Zájem o obor je u nás na škole veliký, v ročníku jich může být maximálně osm, ale už po tři roky za sebou se nám tam hlásí přes dvacet zájemců. Dříve zájem takový nebyl, třeba dva roky se nepřihlásil nikdo,“ pověděl Šebesta.

Stavebním firmám chybí řemeslníci. Bez Ukrajinců nemůžeme fungovat, tvrdí

Výhodou malířiny je podle něj i prostý fakt, že k jejímu provozování nepotřebuje živnostník žádné nákladné vybavení. „Truhlář nebo obráběč potřebuje dílnu za stovky tisíc. Malíř vezme štafle, kbelík a váleček a může začít,“ řekl Šebesta.

Talentovaného malíře mistři poznají po chvíli. „Na učni za pár minut vidím, jestli má zručnost, kdo umí a kdo se ještě musí učit. Důležité je, jestli má pevnou ruku, musí umět oříznout (zarovnat okraje - pozn. aut.), i na váleček potřebujete um,“ míní malíř Příhoda.

Zájem adeptů řemesla o obor Příhoda vítá. „Nás malířů pořád ubývá, takže pokud mezi nás přijde mladý šikovný řemeslník, bude jen dobře,“ řekl Příhoda.

Sytě barevné stěny podle seriálu Rodinná pouta

Jaké jsou nové trendy v malířství pokojů? „Takřka už se nepoužívají tradiční vápenné nátěry a hlinky, vůbec už se neužívá dekorativní váleček. Materiály jsou výrazně kvalitnější, lépe kryjí, nestírají se, takže nešpiní oblečení, často jsou omyvatelné,“ popisuje Příhoda.

Z barev dnes vévodí klasická bílá nebo šedá či hnědá. „Ale to jsou módní trendy, které se časem zase změní. Největší výstřelek, co já pamatuju, byl, když začínal televizní seriál Rodinná pouta. Tam měli sytě zelené, sytě žluté interiéry. Tak jsme i my pak dva roky museli všude malovat žlutou a zelenou,“ směje se malířský mistr Příhoda.

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná jednu ze slavných scén kultovní komedie Vesničko má středisková. Akce se se zúčastnil i maďarský...

Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte

Teplá zima probudila stromy i na chladnější Vysočině. V Polné na náměstí...

Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco jeden státní svátek přeje nákupům, během druhého musí být podle zákona o prodejní době v maloobchodě...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po otevření zaplnily tramvaje, autobusy, pěší i cyklisté a také objektivy našich čtenářů. Vyhlásili jsme...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání a červenání se,“ říká deníku Metro designérka Anna Marešová, která je se svým týmem autorkou nové...

VIDEO: Muž nestihl autobus. Když nepomohla ani gesta k řidiči, vysklil dveře

Policie hledá muže, který nestihl autobus a rozbil u něj skleněnou výplň dveří

Police hledá muže, který v Praze před několika dny nestihl autobus a zřejmě ze vzteku rozbil přední dveře. Incident se stal na zastávce Želivského.

Výprava za záchranou dcery skončila rodinnou bitkou, obžalovaných je pět

Budova Krajského soudu v Plzni ve Veleslavínově ulici. (5. září 2022)

Kvůli údajným ústrkům a napadení od rodiny partnera volala mladá žena svým rodičům, aby pro ni hned přijeli. Že se i s malým dítětem chce odstěhovat pryč. Tenhle telefonát přivedl před plzeňský soud...

Policie hledala útočníka z obchodního domu. Napadl seniora, svědci viděli i nůž

ilustrační snímek

Policisté v úterý odpoledne hledali útočníka, který v mariánskolázeňském obchodním domě zranil třiasedmdesátiletého seniora, informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Dvojice mužů se dostala do...

28. dubna 2026  14:12,  aktualizováno  29. 4. 9:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Novinky ve světě úklidu: Dyson představil pomocníky na mokré vysávání v akci

29. dubna 2026  9:01

Policie odvolala pátrání po seniorovi z Kladno, našel se, je v pořádku

ilustrační snímek

Policie odvolala pátrání po dvaasedmdesátiletém muži z Kladna, který se v úterý ráno nevrátil z vyšetření zpátky do ambulance v jedné z pražských nemocnic....

29. dubna 2026  7:29,  aktualizováno  7:29

Jiří Petrbok otevírá v DOXu svůj "Deník pacienta"

29. dubna 2026

Pražský magistrát hostil finále debatní sezóny. Vítězí studenti z Mensa gymnázia a Hradce Králové

29. dubna 2026  8:40

Proměna obřího ghetta je dál ve hře. Šluknov požádá o evropské stamiliony

Prezident Petr Pavel se ve Šluknově prošel sídlištěm, které je sociálně...

Radnice ve Šluknově na Děčínsku požádá o evropskou dotaci ve výši 200 milionů korun z operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) na odkup bytových domů na místním problémovém sídlišti. Jedná...

29. dubna 2026  8:22

Dvorecký most slouží tramvajím poprvé jako objížďka, kvůli poruše na Andělu

Chodci, cyklisté, tramvaje, autobusy. Dvorecký most už je v plné permanenci....

Nový Dvorecký most poprvé slouží jako objížďka. Kvůli poruše trakčního vedení na v úseku Anděl - Lihovar přes něj míří tři tramvajové linky.

29. dubna 2026  8:12,  aktualizováno  8:21

V Bratislavě vzniká FunOn Park. Projekt odstartoval soutěží o dvě Lamborghini

29. dubna 2026  7:55

Požár v hale na Přerovsku způsobil milionovou škodu, evakuovali sedm lidí

Hasiči likvidují požár v hale v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. (28. dubna...

Škodu přes milion korun způsobil požár, který v úterý večer zasáhl technologii na výrobu polystyrenových desek v hale v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku. Oheň rychle uhasilo několik jednotek hasičů,...

29. dubna 2026  7:52,  aktualizováno  7:52

